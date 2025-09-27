Talpcsikiző és temetési bohóc – 7 fura munka a történelemből, amikkel degeszre keresték magukat

Egy munka csak akkor létezik, ha van rá piaci igény. Így van ez a modern technológia által vezérelt kapitalista társadalomban, de ugyanígy volt a történelmi időkben is. Egyes történelmi munkáknál már csak az a felfoghatatlanabb, hogy milyen jól meg lehetett belőlük élni. Ezekből a furcsa hivatásokból szemezgettünk.

Furcsa munka a történelemben? A jégvágás csak a jéghegy csúcsa!

Forrás: Digital Vision Vectors

7 agyament munka a történelemből, melyek meglepően jól fizettek

1. Jégvágó

Mielőtt a hűtőszekrények megjelentek volna, szó szerint jégszekrényben próbálták tartósítani a romlandó élelmiszert. Ehhez professzionális jégvágókat alkalmaztak, akik télen a befagyott tavakból vágtak ki jókora jégtömböket, melyet jó pénzért eladtak, bizniszüket a hűtő feltalálása tette érdektelenné az 1930-as években.

Egész évben őrizték a jeget, munkájuk a szélsőséges időjárása és fagyásveszély miatt nem volt veszélytelen.

2. Gyógynövény-hintő

Mielőtt az emberek eljutottak volna a kulturális fejlettség azon fokára, hogy a rendszeres tisztálkodásnak nem csak egészségügyi előnyei vannak, virágokkal, gyógynövényekkel igyekeztek elfedni a bűzt. A gazdagok professzionális füvesembert, avagy gyógynövény-hintőt is felfogadtak, akik gyógynövényekkel, zöldfűszerekkel hintették tele a privát és nyilvános tereket, hogy az arisztokraták fitos orrát kíméljék a kellemetlen szagoktól.

3. Királyi toalett-felelős

Személyzetre ott is szükség volt ahova a király is gyalog járt. A brit király udvarban egészen a 20. század elejéig létezett egy pozíció, ahol az uralkodónak illemhelyi teendőiben kellett segíteni. Amilyen undinak hangzik, olyan megbecsült pozíció volt ez, hisz a legbizalmasabb munka volt.

Szabályos kiváltságnak számított nemesi sarjak körében, több brit miniszterelnök is itt kezdte karrierjét.

4. Koponyatérképész

Mielőtt a pszichológia megszületett volna, a frenológia áltudománya segítségével igyekeztek meghatározni egy ember személyiségét, intelligenciáját, jövőbeli karrierjét, családját. A frenológusok a fejforma, méret, különböző deformitások, jelek útján igyekeztek választ adni a kérdésekre, de a 19. század végével ez a hivatás is eltűnt a süllyesztőben.