6 láthatatlan tényező, amely a pszichológusok szerint eldönti, kibe zúgsz bele

Shutterstock - Perfect Wave
kapcsolat antropológus ösztrogén
Pópity Balázs
2025.09.23.
A vonzalom sokkal szeszélyesebb, mint eddig gondoltuk. A pszichológia szerint a szerelem 6 láthatatlan tényezőtől függ – a biológiától a családi mintákig. És persze az időzítés is számít.

Szerelem első látásra vagy inkább szerelem első traumára? Bárhogy is próbáljuk racionalizálni, a pszichológusok szerint a vónzódást és a választásainkat nem mi irányítjuk. A szerelem dinamikája attól függ,  az agyunk épp milyen hormonkoktélt kever ki, milyen családi traumák értek korábban és milyen kulturális elvárások formáltak. 

szerelem, pár
A szerelem tudatalatti tényezők miatt születik
Forrás: Shutterstock

Lássuk, melyik az a 6 láthatatlan tényező, amely a pszichológia szerint eldönti, kivel fogsz szerelembe esni 

Tudat alatt a következő tényezők befolyásolnak a választásaidban:

1. A biológia – hormonok diktálják, hogyan üt be nálad a szerelem

Helen Fisher antropológus szerint az endorfin, ösztrogén, dopamin, oxitocin és tesztoszteron arányai nemcsak a szerelmi ízlésedet, de a hangulatodat is befolyásolják. Az antropológia azt mondja, hogy már az anyaméhben kiosztják a lapokat: ha több ösztrogént kaptál, más típus fog bejönni, mint annak, akinek több tesztoszteron volt a koktéljában.

2. A kultúra – amit a társadalom beléd kódolt a vonzódásról

Amerikában ciki, ha egy politikusnak szeretője van, Dél-Amerikában viszont majdhogynem elvárás, hogy legyen. A kultúra erősen befolyásolja, mi számít vonzónak, és hogyan „kell” jól szeretni.

3. A szociális hatások – a játszótéri hierarchiától a Tinderig

Már ötévesen tudod, ki menő és ki nem. Ha kiskorodban cikiztek a suliban, lehet, hogy felnőttként domináns partnert keresel. Vagy épp fordítva: olyat, akit irányíthatsz. A közösségi tapasztalatok brutálisan beleszólnak, kibe habarodsz bele és milyen személyiségjegyeket tartasz majd vonzónak.

4. A család – a generációkon átívelő szerelmi forgatókönyv

Daniel Goleman szerint a gyerekkori kötődési minták határozzák meg, hogy felnőttként milyen kapcsolatokat építünk ki. Ha anyu-apu következetlen volt, sanszos, hogy toxikus pasikat vonzol be. Innen hozzuk a kötődési mintáinkat is, és ettől függ, mi lesz az elsődleges szeretetnyelvünk. A családi traumák generációkon át öröklődnek – hacsak nem nézel szembe velük.

5. Az énkép – amit magadról gondolsz

Önbecsülés, testkép, fantáziák – mind beleszámítanak abba, kit tartasz „elérhetőnek” és kinek adsz esélyt. Ha magadat nem tartod elég jónak, nem a nagy Ő-t fogod bevonzani, hanem a nagy kompromisszumot. A pszichológia szerint érdemes elég énidőt szánni magunkra, hogy fejlesszük az önértékelésünket, hiszen ez a vonzerőt is befolyásolja.

6. Az időzítés – amikor minden vagy semmi

Népszerű hiedelem, hogy várni kell a szőke hercegre, és majd tudni fogod, hogy ő az. Nos, ez nem egészen van így. Előfordulhat, hogy valaki tökéletes hozzád, de épp rosszkor jön. Egy 2018-as kutatás szerint a kapcsolat hossza mellett az is kulcsfontosságú, hogy milyen közös élményeket élnek át, és hogy az illető milyen életszakaszában érkezik meg a másik életébe. 

