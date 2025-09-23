6 láthatatlan tényező, amely a pszichológusok szerint eldönti, kibe zúgsz bele

Szerelem első látásra vagy inkább szerelem első traumára? Bárhogy is próbáljuk racionalizálni, a pszichológusok szerint a vónzódást és a választásainkat nem mi irányítjuk. A szerelem dinamikája attól függ, az agyunk épp milyen hormonkoktélt kever ki, milyen családi traumák értek korábban és milyen kulturális elvárások formáltak.
Tudat alatt a következő tényezők befolyásolnak a választásaidban:
Helen Fisher antropológus szerint az endorfin, ösztrogén, dopamin, oxitocin és tesztoszteron arányai nemcsak a szerelmi ízlésedet, de a hangulatodat is befolyásolják. Az antropológia azt mondja, hogy már az anyaméhben kiosztják a lapokat: ha több ösztrogént kaptál, más típus fog bejönni, mint annak, akinek több tesztoszteron volt a koktéljában.
Amerikában ciki, ha egy politikusnak szeretője van, Dél-Amerikában viszont majdhogynem elvárás, hogy legyen. A kultúra erősen befolyásolja, mi számít vonzónak, és hogyan „kell” jól szeretni.
Már ötévesen tudod, ki menő és ki nem. Ha kiskorodban cikiztek a suliban, lehet, hogy felnőttként domináns partnert keresel. Vagy épp fordítva: olyat, akit irányíthatsz. A közösségi tapasztalatok brutálisan beleszólnak, kibe habarodsz bele és milyen személyiségjegyeket tartasz majd vonzónak.
Daniel Goleman szerint a gyerekkori kötődési minták határozzák meg, hogy felnőttként milyen kapcsolatokat építünk ki. Ha anyu-apu következetlen volt, sanszos, hogy toxikus pasikat vonzol be. Innen hozzuk a kötődési mintáinkat is, és ettől függ, mi lesz az elsődleges szeretetnyelvünk. A családi traumák generációkon át öröklődnek – hacsak nem nézel szembe velük.
Önbecsülés, testkép, fantáziák – mind beleszámítanak abba, kit tartasz „elérhetőnek” és kinek adsz esélyt. Ha magadat nem tartod elég jónak, nem a nagy Ő-t fogod bevonzani, hanem a nagy kompromisszumot. A pszichológia szerint érdemes elég énidőt szánni magunkra, hogy fejlesszük az önértékelésünket, hiszen ez a vonzerőt is befolyásolja.
Népszerű hiedelem, hogy várni kell a szőke hercegre, és majd tudni fogod, hogy ő az. Nos, ez nem egészen van így. Előfordulhat, hogy valaki tökéletes hozzád, de épp rosszkor jön. Egy 2018-as kutatás szerint a kapcsolat hossza mellett az is kulcsfontosságú, hogy milyen közös élményeket élnek át, és hogy az illető milyen életszakaszában érkezik meg a másik életébe.
