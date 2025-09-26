Ezért nem ír vissza azonnal – A férfiak üzenetküldési szokásainak rejtelmei

Fél órával később látod, hogy látta, de még nem reagált. Felveszed a szemüveged, feljebb veszed a fényerőt a telefonodon, de semmi – nem ír vissza, és egyetlen smiley, egyetlen szívecske sem jelent még meg az üzeneted alatt. „Most először az életben nem fogom siettetni a dolgokat, nem írok neki több üzenetet. Elvégre nekem is van dolgom, nem érek én rá mindig a telefonomat nézegetni” – mondod magadnak.
Másnap reggel félóránként nézel rá a telefonodra. Közben belülről emészt a kérdés: „ Vajon miért nem ír vissza? Talán csak szórakozott velem, és ennyi? Mindegy, biztosan elfoglalt, majd válaszol. Nem kell túlreagálni. Én laza vagyok. IGEN, LAZA VAGYOK!”
12:32: „Mit nem lehet azon eldönteni, hogy tetszem-e vagy sem?! Talán nincs térerő? Vagy eltörte a hüvelykujját? – mondod már félhangosan, aztán veszel 3 mély levegőt, és próbálod megőrizni a hidegvéred. De azért a Google-be gyorsan beírod: pszichológiai okok ha valaki nem ír vissza.
16:45: „Tessék, tudtam!! Ilyenek a férfiak, anyám is megmondta. Egy papagáj is talál társat, akkor én miért nem?!" – csattansz fel a metrón úgy, hogy mindenki hallja. Hirtelen jelentéktelennek és csúnyának érzed magad, és újra meg újra lejátszod fejben, mit kellett volna másképp csinálnod a randin.
18:02: „Én most megeszem ezt a csokit. Az életem egy katasztrófa” – mondod magadnak, és csüggedten felbontod a csokit, ami eddig a dobozos jégkrém mellett pihent a kanapén. Egyre biztosabb vagy abban, hogy magányosan, a legrondább otthoni ruhádban halsz meg.
A mai világban már teljesen megszoktuk, hogy állandóan online vagyunk, és hogy pár másodperc alatt elküldünk egy üzenetet. Ugyanilyen gyorsaságot várunk el a másiktól is. Csakhogy nem mindig kapunk azonnali választ. Előfordul, hogy órák, sőt napok telnek el, mire a másik fél reagál.
Az első percekben még nyugtatgatjuk magunkat: biztosan elfoglalt, dolga van. De ha közben azt látjuk, hogy elérhető státuszban van, már egyre nehezebb türelmesnek maradni.
Feszültek leszünk, ingerülten nézegetjük a telefont, és újra meg újra elátkozzuk a napot, amikor randira mentünk vele. A környezetünk is észreveszi, hogy megváltozik a hangulatunk, és egyre többször javasolják, hogy igyunk valamit.
Azért éljük meg ennyire intenzíven a helyzetet, mert az üzenetküldés a mai kapcsolatok egyik legfontosabb kifejezési formája.
Egy gyors reakció azt üzeni: „itt vagyok, számítasz”. A hosszabb csend viszont ürességet közvetít: „most nem vagy fontos”.
Az agyunk pedig rögtön történeteket gyárt: „biztos más van a háttérben”, „nem szeret”, „haragszik”. Pedig sokszor sokkal egyszerűbb a magyarázat – mindenkinek más a ritmusa, és nem mindenki él a telefonjára tapadva. Ha a férfi nem ír vissza azonnal, az még nem jelenti azt, hogy semmibe vesz.
Attól, hogy látjuk az online állapotát, még nem tudhatjuk, mi zajlik éppen az életében. Nem érdemes újabb és újabb (nagybetűs = kiabálós) üzenetekkel bombázni, kérdőjeleket küldeni, vagy más platformon is ráírni, mert azzal egyrészt megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hozod magad, másrészt az egész inkább tűnik zaklatásnak, mint kedves érdeklődésnek.
Ha 2 percen belül reagál, az azt jelzi, hogy vagy éppen ráér, vagy tényleg fontos vagy neki. Ez a fajta azonnali reakció leggyakrabban a kapcsolat elején fordul elő, amikor a lelkesedés még erős, de ha csak napokkal később ír, az sem feltétlenül jelenti azt, hogy nem vagy neki fontos.
A legtöbb esetben egyszerűen csak arról van szó, hogy a férfi nem telefonfüggő. Dolgozik, vezet, sportol, vagy egyszerűen úgy gondolja: később, nyugodtabb körülmények között válaszol. Előfordulhat az is, hogy tudatosan hagy időt, mert nem akarja azt a látszatot kelteni, hogy állandóan ugrásra készen várja az üzeneteidet. Ez a fajta távolságtartás sokszor inkább az önállóság megőrzéséről szól, mint arról, hogy ne lennél fontos számára.
Ha viszont 2 napnál több telik el, az már egészen más megvilágításba helyezi a dogot. A 48 órás hallgatás legtöbbször azt jelzi, hogy nem te vagy az első a fontossági sorrendjében.
Ennek több oka lehet: nincs meg az érdeklődés, játszmázni próbál, több nővel is randizik, vagy egyszerűen annyira szétszórt és elfoglalt, hogy nem tudja beilleszteni az életébe a kommunikációt. Bármelyikről is van szó, a kétnapos csend általában intő jel:
a férfi nem téged helyez a magánélete középpontjába. És bár ez fájdalmas lehet, mégis felszabadító felismerés, hiszen jobb tisztán látni, mint hiú reményekhez ragaszkodni.
A lelki béke megőrzéséhez fontos, hogy ne gondolj túl sokat egy vagy két randiba. Ha neked fontos a gyorsabb reagálás, később, ha találkoztok, mondd el neki bátran.
Ha pedig rendszeresen napokig hallgat, engedd el. És pár nap után a csokit is. A szándékos várakoztatás és játszmázás sosem hoz valódi közelséget. Akinek igazán fontos vagy, keresni fog. Addig is légy újra önmagad legjobb barátja!
A válaszidő valóban sokat elárulhat egy férfiról, de nem mindent. A 2 perc, a 2 óra vagy a 2 nap csupán egy szelete annak, ahogyan kapcsolódni képes. Ha hosszabb ideje randiztok, akkor a lényeg abban rejlik, hogyan viselkedik veled összességében, és hogy te hogyan érzed magad mellette.
