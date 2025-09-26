Ezért nem ír vissza azonnal – A férfiak üzenetküldési szokásainak rejtelmei

Fél órával később látod, hogy látta, de még nem reagált. Felveszed a szemüveged, feljebb veszed a fényerőt a telefonodon, de semmi – nem ír vissza, és egyetlen smiley, egyetlen szívecske sem jelent még meg az üzeneted alatt. „Most először az életben nem fogom siettetni a dolgokat, nem írok neki több üzenetet. Elvégre nekem is van dolgom, nem érek én rá mindig a telefonomat nézegetni” – mondod magadnak.

Minden rendben volt, összeilletek, mint 2 kicsi LEGO, most meg nem ír vissza? Légy még türelemmel!

Forrás: Shutterstock

Miért nem ír vissza? Mégis mi olyan nehéz ezen?!

Másnap reggel félóránként nézel rá a telefonodra. Közben belülről emészt a kérdés: „ Vajon miért nem ír vissza? Talán csak szórakozott velem, és ennyi? Mindegy, biztosan elfoglalt, majd válaszol. Nem kell túlreagálni. Én laza vagyok. IGEN, LAZA VAGYOK!”

12:32: „Mit nem lehet azon eldönteni, hogy tetszem-e vagy sem?! Talán nincs térerő? Vagy eltörte a hüvelykujját? – mondod már félhangosan, aztán veszel 3 mély levegőt, és próbálod megőrizni a hidegvéred. De azért a Google-be gyorsan beírod: pszichológiai okok ha valaki nem ír vissza.

16:45: „Tessék, tudtam!! Ilyenek a férfiak, anyám is megmondta. Egy papagáj is talál társat, akkor én miért nem?!" – csattansz fel a metrón úgy, hogy mindenki hallja. Hirtelen jelentéktelennek és csúnyának érzed magad, és újra meg újra lejátszod fejben, mit kellett volna másképp csinálnod a randin.

18:02: „Én most megeszem ezt a csokit. Az életem egy katasztrófa” – mondod magadnak, és csüggedten felbontod a csokit, ami eddig a dobozos jégkrém mellett pihent a kanapén. Egyre biztosabb vagy abban, hogy magányosan, a legrondább otthoni ruhádban halsz meg.

Ha egy férfi nem ír vissza, annak számos oka lehet. Ne kapd fel a vizet, ha nem jön tőle azonnali válaszüzenet, és ne ostorozd se őt, se magadat!

Forrás: Shutterstock

Nem a világ vége, ha a férfi nem ír vissza 1 napon belül

A mai világban már teljesen megszoktuk, hogy állandóan online vagyunk, és hogy pár másodperc alatt elküldünk egy üzenetet. Ugyanilyen gyorsaságot várunk el a másiktól is. Csakhogy nem mindig kapunk azonnali választ. Előfordul, hogy órák, sőt napok telnek el, mire a másik fél reagál.

Az első percekben még nyugtatgatjuk magunkat: biztosan elfoglalt, dolga van. De ha közben azt látjuk, hogy elérhető státuszban van, már egyre nehezebb türelmesnek maradni.

Nem ír vissza, és ilyenkor beindul a kattogás

Feszültek leszünk, ingerülten nézegetjük a telefont, és újra meg újra elátkozzuk a napot, amikor randira mentünk vele. A környezetünk is észreveszi, hogy megváltozik a hangulatunk, és egyre többször javasolják, hogy igyunk valamit.