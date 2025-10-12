Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ilyen nincs és mégis van: anyatejes brownie-t vitt a sütivásárra a nő − íme, a szülőtársak reakciója

Nagy Kata
2025.10.12.
Értetlenül áll az emberek kiakadása előtt az az anyuka, aki tej híján anyatejből készített süteményt az iskolai sütivásárra.

Az egész iskola és a szülők is vígan falatoztak az anyatejes sütiből, ám később egészen biztosan megbánták, ugyanis kiderült, miből készült. Az édesanya meglepődött, hogy másokat zavar, hogy anyatejet tett a süteménybe. 

Így érezhették magukat azok az emberek, akik tudtukon kívül anyatejes sütit fogyasztottak
Nincs tej? Sebaj, még jó, hogy kéznél van az anyatej! 

Fogalmunk sincs, mi járhatott annak az amerikai nőnek a fejében, aki miután észrevette, hogy otthon elfogyott a tej, a saját anyatejével pótolta azt a készülő brownie-jában. Már akkor is felmerülne bennünk pár kérdés, ha az elkészült édességet csak a szűk családjával osztja meg, de nem: ő az iskolai sütivásárra készítette a csokis kutyulmányt! 

A nevét (érthető okokból) elhallgató nő senkinek nem árulta el, hogy milyen extra alapanyaggal turbózta fel az édességet, ám úgy tűnik, hazaérve mégis rátört a közléskényszer, ezért a Facebookon keresztül megosztotta, hogy a rendezvényen feltálalt brownie bizony anyatejjel készült. 

A reakciókat minden nem szobahőmérsékletű IQ-val rendelkező ember könnyen kitalálhatja: özönleni kezdtek a nő ép elméjét firtató kommentek és több szülő meg is fenyegette, hogy feljelenti a rendőrségen. 

 A legtöbben azt kifogásolták, hogy az anyatej a többi testnedvhez hasonlóan terjeszthet betegségeket, ezért konkrétan bűncselekménynek számít, ha az illető tudta nélkül megitatják valakivel. 

A nagylelkű anya azonban a mai napig nem érti, miért kapta fel mindenki ennyire a vizet a különleges sütemény miatt, hiszen ő semmi rosszat nem akart, sőt, azt gondolta, hogy kifejezetten jót tesz a gyermekeknek, hiszen az anyatej nagyon egészséges és támogatja a fejlődést.

