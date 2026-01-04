Milliókat érő ítélet: a bíróság megmentette a Top Gunt és Tom Cruise-t

A per középpontjában Ehud Yonay 1983-as Top Guns című újságcikke állt, amely az 1986-ban bemutatott első Top Gun alapjául szolgált. Yonay örökösei azt állították, hogy a cikk szerzői jogai 2020-ban visszaszálltak rájuk, így a 2022-es Top Gun: Maverick már engedély nélkül készült, és túlságosan is az eredeti írásra támaszkodott. Tom Cruise legsikeresebb szerepe veszélybe került.

Jennifer Connelly és Tom Cruise a Top Gun:Maverickben

Forrás: AFP

Tom Cruise készülhet, lesz Top Gun 3

A fellebbviteli bíróság ítélete azonban leszögezte: a Maverick nem sértette meg a cikk szerzői jogi védelmét. A bírák indoklása szerint a film nem mutatott érdemi hasonlóságot azokkal az elemekkel, amelyek a cikkben valóban védelem alatt álltak – sem a konkrét megfogalmazások, sem a narratív megoldások szintjén. A testület azt is kimondta, hogy a Paramount nem követett el szerződésszegést azzal, hogy a 2022-es filmben nem tüntette fel külön Ehud Yonay nevét.

A döntésnek hála, már nem veszélyezteti semmi a franchise további sorsát. Elméletben az örökösök előtt még maradt néhány jogi lehetőség, de szakértők szerint minimálisra csökkent az esélye annak, hogy az ügy újabb szintre jusson. A Paramount eközben nem várakozott: a hírek szerint már meg is kezdte a Top Gun 3 előkészítését, így a Maverick hatalmas sikere után ténylegesen megnyílt az út a folytatás előtt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: