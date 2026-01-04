Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Milliókat érő ítélet: a bíróság megmentette a Top Gunt és Tom Cruise-t

mozi Top Gun Tom Cruise
Life.hu
2026.01.04.
Hosszú hónapokig tartó jogi huzavona után fellélegezhetett a Paramount és Tom Cruise: lezárult a Top Gun: Maverick körül zajló szerzői jogi per, amely egy időre a folytatás jövőjét is bizonytalanná tette. Az Egyesült Államok Kilencedik Körzeti Fellebbviteli Bírósága végül a stúdiónak adott igazat, és ezzel elhárította a legkomolyabb akadályt a Top Gun harmadik része elől.

A per középpontjában Ehud Yonay 1983-as Top Guns című újságcikke állt, amely az 1986-ban bemutatott első Top Gun alapjául szolgált. Yonay örökösei azt állították, hogy a cikk szerzői jogai 2020-ban visszaszálltak rájuk, így a 2022-es Top Gun: Maverick már engedély nélkül készült, és túlságosan is az eredeti írásra támaszkodott. Tom Cruise legsikeresebb szerepe veszélybe került.

Jennifer Connelly és Tom Cruise a Top Gun:Maverickben
Jennifer Connelly és Tom Cruise a Top Gun:Maverickben
Forrás: AFP

Tom Cruise készülhet, lesz Top Gun 3

A fellebbviteli bíróság ítélete azonban leszögezte: a Maverick nem sértette meg a cikk szerzői jogi védelmét. A bírák indoklása szerint a film nem mutatott érdemi hasonlóságot azokkal az elemekkel, amelyek a cikkben valóban védelem alatt álltak – sem a konkrét megfogalmazások, sem a narratív megoldások szintjén. A testület azt is kimondta, hogy a Paramount nem követett el szerződésszegést azzal, hogy a 2022-es filmben nem tüntette fel külön Ehud Yonay nevét.

A döntésnek hála, már nem veszélyezteti semmi a franchise további sorsát. Elméletben az örökösök előtt még maradt néhány jogi lehetőség, de szakértők szerint minimálisra csökkent az esélye annak, hogy az ügy újabb szintre jusson. A Paramount eközben nem várakozott: a hírek szerint már meg is kezdte a Top Gun 3 előkészítését, így a Maverick hatalmas sikere után ténylegesen megnyílt az út a folytatás előtt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Zenésztársai tudták, hogy nagy a baj – Bräutigam Gábort gyászolja a hazai rockszakma

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító dobosa, a Kiscsillag egykori tagja. Zenésztársai tudták, hogy súlyos betegséggel küzd, a halálhíre mégis mélyen megrázta zenésztársait és a rajongókat.

Tom Brady nem sokáig búslakodik az exfelesége miatt: napok óta Leonardo DiCaprióval bulizik

Szilveszter óta megállás nélkül bulizik a két világsztár. Most friss fotók készültek a jachtról, amelyen együtt mulat Leonardo DiCaprio, Tom Brady és néhány csinos fiatal modell.

A Lost sztárja, Evangeline Lilly agykárosodást szenvedett egy horrorbaleset során

A színésznő a tavalyi évben egy ájulás következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Most kiderült, hogy nagyobb a baj, mint gondolták. Evangeline Lilly agykárosodást szenvedett a baleset során.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu