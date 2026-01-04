Ha ilyen farmert visel a férfi, erre számíthatsz tőle a párkapcsolatban

Vajon egy laza, lógó ülepű farmer viselője tényleg olyan magabiztos, mint mutatja? Miről árulkodik a szűk skinny farmer és mit üzen, ha a férfi évek óta hordja kedvenc farmernadrágját. Megtudhatod, milyen típusú partnerre és párkapcsolati dinamikára számíthatsz attól függően, mit visel a kiszemelted.
Farmer és párkapcsolat
Logó ülepű farmer
Ha még az alsónadrágja is kikandikál a lógó ülepű farmer alól, akkor ez a pasi igyekszik a vagány macsó benyomását kelteni, akárcsak Justin Bieber az összeszedettebb napjain.
Van, akinek kifejezetten jól áll ez a stílus, ha azonban érezhető valamiféle görcsösség a pasiban, akkor ez bizony csak felvett szerep, és nem is annyira magabiztos, mint amilyennek gondolod.
Párkapcsolatban egy alsógatya-villantós férfi hajlamos lehet csak azért flörtölésbe – vagy kalandokba – bonyolódni, hogy növelje az önbizalmát. Egyébként tudtad, hogy a bő rapperfarmer az amerikai börtönökből indult világhódító útjára?
Ha a farmer szaggatott...
… és erősen koptatott, akkor optimista beállítottságú lehet az illető. Nem köteleződik el könnyen, de ha megteszi, akkor is fontos lesz számára a saját tér, a külön programok és a barátok. Ha igazán szerelmes, képes bármire a párjáért, de ha nem lángol eléggé, akkor nehezen fogja bírni a kötöttségeket és a szó szoros értelemben vett együtt élős párkapcsolatot. Tipikusan az a férfi, aki romba dönt, és akivel nem árt vigyázni.
Ha klasszikus fazonú farmert visel
Vannak farmerek, amelyek egy férfi gardróbjából sem hiányozhatnak − a klasszikus szabású farmer is ilyen. Aki ilyet visel, az a mindennapokban is a klasszikus, időtlen dolgokat szereti. Akárcsak Jason Statham, kedveli a jól szabott öltönyöket, ingeket és nadrágokat, távol áll tőle minden, ami kirívó vagy lepukkant. Nála a család, a munka és a pénzkeresés központi szerepet játszik, párkapcsolatban hűséget és megbízhatóságot várhatsz tőle.
Viseltes, agyonhordott farmer
Még mindig azt a nadrágot hordja, amit a 2000-es évek elején vásárolt? Nem éppen bizalomgerjesztő, persze, ha neked ez bejön… Az ilyen férfi talán nem ad sokat magára, és szentül hiszi, hogy kizárólag a belső tulajdonságok számítanak. Vajon képes leszel inspirálni őt annyira, hogy beruházzon néhány új farmerbe? Mivel a gatyájához is hűséges, valószínűleg hozzád is az lesz.
Felhajtott szárú farmer
Két elmélet létezik a felhajtott szárú farmerre: a pasi alacsony, és lusta volt elvinni felvarratni a nadrágot, vagy mindenképpen ki akar tűnni a tömegből. Kiszemelted kissé különc, művészi vénával megáldott ember, aki ugyan remekül hozza a hősszerelmest és kezdetben hajlamos 1000 fokon égni, a hűség nem feltétlenül az erőssége. Szereti, ha dicsérik, ha elismerik, hogy különleges, de ezt a párkapcsolat is megszenvedheti.
Skinny farmer
Tudtad, hogy a szűk szabású farmert Calvin Kleinnek köszönhetjük? Ez az a farmerfazon, amiben úgy néznek ki a férfiak, mint az esetlen balett-táncosok. Aki ilyet hord, tuti, hogy arra vágyik, hogy észrevegyék. Különc gondolkodó, aki gyakorlatilag magasról tesz mások véleményére. Természetesen tévedhetetlen, jóképű (szerinte), és úgy véli, minél több az ellensége, valamit annál jobban csinál. Ez a fajta agresszív egoizmus nem éppen párkapcsolat-kompatibilis, mégis biztosak vagyunk abban, hogy a legtöbb nő az ilyen férfiakra bukik.
