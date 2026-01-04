Ha ilyen farmert visel a férfi, erre számíthatsz tőle a párkapcsolatban

Vajon egy laza, lógó ülepű farmer viselője tényleg olyan magabiztos, mint mutatja? Miről árulkodik a szűk skinny farmer és mit üzen, ha a férfi évek óta hordja kedvenc farmernadrágját. Megtudhatod, milyen típusú partnerre és párkapcsolati dinamikára számíthatsz attól függően, mit visel a kiszemelted.

A farmer alapján a párkapcsolat minőségére is lehet következtetni.

Forrás: Shutterstock

Farmer és párkapcsolat

Ahogyan a nők, a férfiak sem vesznek fel csak úgy véletlenül egy ruhadarabot. Vajon mit árul el a farmer típusa egy férfiről?

Mit várhatsz attól, aki szaggatott farmert visel?

Melyik farmer árulkodik leginkább a hűségtől?

Logó ülepű farmer

Ha még az alsónadrágja is kikandikál a lógó ülepű farmer alól, akkor ez a pasi igyekszik a vagány macsó benyomását kelteni, akárcsak Justin Bieber az összeszedettebb napjain.

Van, akinek kifejezetten jól áll ez a stílus, ha azonban érezhető valamiféle görcsösség a pasiban, akkor ez bizony csak felvett szerep, és nem is annyira magabiztos, mint amilyennek gondolod.

Párkapcsolatban egy alsógatya-villantós férfi hajlamos lehet csak azért flörtölésbe – vagy kalandokba – bonyolódni, hogy növelje az önbizalmát. Egyébként tudtad, hogy a bő rapperfarmer az amerikai börtönökből indult világhódító útjára?

Justin Bieber lógó ülepű bő farmerben.

Forrás: GC Images

Ha a farmer szaggatott...

… és erősen koptatott, akkor optimista beállítottságú lehet az illető. Nem köteleződik el könnyen, de ha megteszi, akkor is fontos lesz számára a saját tér, a külön programok és a barátok. Ha igazán szerelmes, képes bármire a párjáért, de ha nem lángol eléggé, akkor nehezen fogja bírni a kötöttségeket és a szó szoros értelemben vett együtt élős párkapcsolatot. Tipikusan az a férfi, aki romba dönt, és akivel nem árt vigyázni.

Férfi szaggatott farmerben. Elég ránézni, és sejthető, milyen lesz vele a párkapcsolat.

Forrás: Shutterstock

Ha klasszikus fazonú farmert visel

Vannak farmerek, amelyek egy férfi gardróbjából sem hiányozhatnak − a klasszikus szabású farmer is ilyen. Aki ilyet visel, az a mindennapokban is a klasszikus, időtlen dolgokat szereti. Akárcsak Jason Statham, kedveli a jól szabott öltönyöket, ingeket és nadrágokat, távol áll tőle minden, ami kirívó vagy lepukkant. Nála a család, a munka és a pénzkeresés központi szerepet játszik, párkapcsolatban hűséget és megbízhatóságot várhatsz tőle.