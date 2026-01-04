Nicola Peltz-et hidegen hagyja Beckhamék szenvedése: új frizurával és fogsorral lépett 2026-ba

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horváth Angéla
2026.01.04.
Tele van a sajtó a Beckham családban dúló viszállyal, de nyilvánvalóan a helyzet egy kicsit sem bántja Nicola Peltzet, Brookly Beckham feleségét: a színésznő inkább saját átalakulására koncentrált. Brooklyn Beckham felesége új hajjal és megváltozott mosollyal köszöntötte 2026-ot.

Nicola Peltz az elmúlt években többször is hajszínt váltott, hol jeges, platinaszőke, hol sötétebb, barnás árnyalatokat viselt – a rajongók már megszokták, hogy gyakran játszik a frizurájával. Újévi posztjaiból kiderült, hogy most nemcsak a haja, hanem a fogsora is feltűnően megváltozott: friss fotóin sokkal szabályosabbnak, teltebbnek, „filmsztárosabbnak” hat a mosolya, mint korábban.

Nicola Peltz átalakulása: a tökéletes mosolyt még tökéletesebbre cserélte

A 30 éves színésznő eddig is ápolt, hófehér fogsorral pózolt a kamerának, most viszont úgy tűnik, hogy fogai nagyobbak és szabályosabbak. Sokan úgy vélik, hogy Julia Roberts és Margot Robbie mosolyát koppintott le. Fogorvosok szerint ilyen hatást jellemzően porcelán- vagy kompozithéjakkal érnek el: ezek egységesítik a fogsort, de a hatás természetes marad. Az, hogy Nicola pontosan milyen kezelést választott, nem derült ki, de a fotók alapján egy esztétikai fogászati „finomhangolás” biztosan történt. És ha ez nem lenne elég, a frizuráján is változtatott, kicsit világosabb a hajszíne.

Felmerül a kérdés, miért nyúl bele valaki a mosolyába, amikor már korábban is hibátlannak tűnt. Egy idegtudós, Dr. Tara Swart azt mondta a HELLO! magazinnak, hogy sokszor előfordul, hogy valaki a külsején keresztül próbál egy nehezebb időszakkal megbirkózni. A szakember úgy magyarázza: amikor egy változtatással elégedettek vagyunk – legyen az új haj, új smink vagy épp egy új fogsor–, az agy jutalmazó rendszere azonnal reagál, és dopamint, szerotonint, oxitocint szabadít fel. Ezek a hormonok rövid távon jobb kedvre hangolják az embert. Dr. Swart szerint azonban ehhez nem kell nagy beavatkozás: már az is elég lehet, ha valaki felken egy új rúzst, vagy olyan frizurát csináltat, amiben magabiztosabbnak érzi magát. Ha tetszik, amit a tükörben lát, az agya reagál, és ettől átmenetileg könnyebbnek tűnhet minden, ami körülötte zajlik. A szakember ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a külső változtatás önmagában nem rendezi el a belső konfliktusokat. Sokan úgy vágnak bele szépészeti átalakulásokba, hogy azt remélik: ha jobban néznek ki, attól elmúlik a bizonytalanság, a szorongás vagy az önbizalomhiány. Ha viszont ezekkel párhuzamosan nem történik belső munka, jön a csalódás.

Nicola Peltz átalakulása mindenesetre egyértelmű üzenet: mindegy, mi jelenik meg a Beckham családról a lapokban, ő saját magára koncentrál. 

David Beckham retteg attól, hogy a fia újra megalázza őt

A legendás focista neve hamarosan helyet kap a Hollywoodi hírességek sétányán. David Beckham azonban attól tart, hogy az elhidegült fia kihagyja az ünnepélyes díjátadót, amikor leleplezik a csillagát.

Victoria Beckham megható üzenetet küldött az elhidegült fiának - Fotó

Az elmúlt napokban David Beckham és a felesége is nyilvánvalóvá tette, hogy szeretnének kibékülni az elhidegült fiukkal. Victoria Beckham most egy gyerekkori fotóval üzent a legidősebb fiának.

Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

Nagy visszhangot váltott ki, hogy David Beckham az év végi összefoglaló posztjában egyetlen fotón sem mutatta legidősebb fiát, Brooklynt. Néhány órával később azonban már régi közös képeket tett ki róla, és nyilvánosan üzente: a családja az élete mindene.

 

 

