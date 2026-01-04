Nicola Peltz-et hidegen hagyja Beckhamék szenvedése: új frizurával és fogsorral lépett 2026-ba

Nicola Peltz az elmúlt években többször is hajszínt váltott, hol jeges, platinaszőke, hol sötétebb, barnás árnyalatokat viselt – a rajongók már megszokták, hogy gyakran játszik a frizurájával. Újévi posztjaiból kiderült, hogy most nemcsak a haja, hanem a fogsora is feltűnően megváltozott: friss fotóin sokkal szabályosabbnak, teltebbnek, „filmsztárosabbnak” hat a mosolya, mint korábban.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham: a feleség új mosollyal kezdte 2026-ot

Forrás: Instagram

Nicola Peltz átalakulása: a tökéletes mosolyt még tökéletesebbre cserélte

A 30 éves színésznő eddig is ápolt, hófehér fogsorral pózolt a kamerának, most viszont úgy tűnik, hogy fogai nagyobbak és szabályosabbak. Sokan úgy vélik, hogy Julia Roberts és Margot Robbie mosolyát koppintott le. Fogorvosok szerint ilyen hatást jellemzően porcelán- vagy kompozithéjakkal érnek el: ezek egységesítik a fogsort, de a hatás természetes marad. Az, hogy Nicola pontosan milyen kezelést választott, nem derült ki, de a fotók alapján egy esztétikai fogászati „finomhangolás” biztosan történt. És ha ez nem lenne elég, a frizuráján is változtatott, kicsit világosabb a hajszíne.

Felmerül a kérdés, miért nyúl bele valaki a mosolyába, amikor már korábban is hibátlannak tűnt. Egy idegtudós, Dr. Tara Swart azt mondta a HELLO! magazinnak, hogy sokszor előfordul, hogy valaki a külsején keresztül próbál egy nehezebb időszakkal megbirkózni. A szakember úgy magyarázza: amikor egy változtatással elégedettek vagyunk – legyen az új haj, új smink vagy épp egy új fogsor–, az agy jutalmazó rendszere azonnal reagál, és dopamint, szerotonint, oxitocint szabadít fel. Ezek a hormonok rövid távon jobb kedvre hangolják az embert. Dr. Swart szerint azonban ehhez nem kell nagy beavatkozás: már az is elég lehet, ha valaki felken egy új rúzst, vagy olyan frizurát csináltat, amiben magabiztosabbnak érzi magát. Ha tetszik, amit a tükörben lát, az agya reagál, és ettől átmenetileg könnyebbnek tűnhet minden, ami körülötte zajlik. A szakember ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a külső változtatás önmagában nem rendezi el a belső konfliktusokat. Sokan úgy vágnak bele szépészeti átalakulásokba, hogy azt remélik: ha jobban néznek ki, attól elmúlik a bizonytalanság, a szorongás vagy az önbizalomhiány. Ha viszont ezekkel párhuzamosan nem történik belső munka, jön a csalódás.