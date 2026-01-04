Kinek engednéd át a nyakad? A mozitörténelem Drakulái Lugosi Bélától Gerard Butleren át Caleb Landry Jonesig

Ki az a vámpír, akinek önként és dalolva engednéd át a nyakad egyetlen hosszú pillanatra? A Drakula most nem lesz kielégítő válasz, hiszen már megszámlálhatatlan verzióját kaptuk a művészet tolmácsolásában. Elhoztuk a mi kedvenceinket, neked pedig csak választanod kell. A szavazást a cikk alján találod.
Melyik Drakula tudna levenni a lábadról?
- A filmtörténelem Drakulái mind mást ígértek a sötét eleganciától a vérfagyasztó mágián át egészen a paródiába csomagolt csábításig.
- Lugositól Butleren át egészen a legújabbig minden korszak új arcot adott a legismertebb vámpírnak.
- Decemberben pedig érkezik a következő felvonás, méghozzá a nagyszerű Luc Besson rendezésében.
Bram Stoker állítólag karóba húzó Vlad Tepesről mintázta Drakula alakját, aki az 1897-ben megjelent regény óta, mind az irodalomban, mind a filmes világban folyamatosan változott. Az elegáns arisztokratából sötét romantikus hőssé, majd modern rosszfiúvá alakult, miközben a karaktert megformáló színészek mindig hozzáadtak magukból valami újat. Egy biztos, Drakula nem egyszerűen szörnyeteg, inkább tükör, amely minden kor aktuális félelmeit és vágyait tükrözi vissza. Hamarosan pedig érkezik a legújabb megközelítés, Luc Besson filmje az egyik legvártabb decemberi mozi.
A Dracula: A Love Tale az eredeti mű Londonját Párizsra cseréli. Itt találkozik ugyanis a sötét nagyúr egy rejtélyes nővel, aki kísértetiesen emlékezteti elhunyt feleségére, Elisabetára. A cselekmény a 15. századi Erdély és a 19. századi francia főváros között ingázik. Drakulát Caleb Landry Jones alakítja, Zoë Bleu Elisabétát játssza, az elszánt vámpírvadász bőrébe pedig ezúttal az egyszerűen zseniális 69 éves Christoph Waltz bújik.
Mi már majd megőrülünk, hogy újra láthassuk ezt a kegyetlen és egyben végtelenül romantikus vámpírt. Ennek apropóján pedig eljátszottunk egy kicsit annak a gondolatával, hogy milyen Drakulákat is kaptunk a legismertebb filmek alapján.
Lugosi Béla – Drakula (1931)
A magyar származású Lugosi Béla az igaz és örök Drakula. Benne minden megvolt: a hipnotikus tekintet, a kimért mozdulatok és az igazi fekete-fehér elegancia.
Gary Oldman – Drakula (1992)
Az eredeti Bram Stoker-regényt feldolgozó filmben még a forgatáson véletlenül házasodó Keanu Reeves sem volt képes elvonni a figyelmet Gary Oldman vörös páncélos, farkaslényes, szenvedélytől túlcsordult Drakulájáról.
Leslie Nielsen – Drakula halott és élvezi (1995)
A nemrégiben újrázott Csupasz pisztoly-filmek sztárja, Leslie Nielsen a 92-es klasszikust forgatta ki. Az ő Drakulája esetlenül sármos, végtelenül humoros, ezzel együtt pedig ellenállhatatlanul szerethető.
Gerard Butler – Dracula 2000 (2000)
Alig lehet felismerni a vékony, izmos, hosszú hajú Gerard Butlert, aki 25 éve nagy port kavart a gótikus vámpír modern alakjának megformálásával. Drakulaként nyers erotikával töltötte meg a vásznat, hogy sötét tekintetével és vad kisugárzásával újabb színt vigyen a karakterbe a tiszta „rosszfiú-energia”.
Luke Evans – Az ismeretlen Drakula (2014)
A 92-es Coppola-film után, ennek volt a legjobb fogadtatása, ami nagyban köszönhető a lehengerlő Luke Evans játékának és karizmájának. Ez a Drakula távolodott el leginkább a szörnyeteg képétől, és formálta a karaktert tragikus hősszerelmessé és apává.
Caleb Landry Jones – Dracula: A Love Tale (2025)
Bár egyelőre csupán az előzetesekre hagyatkozhatunk, az már most biztos, hogy Caleb Landry Jones egy egészen új attitűddel ruházza fel Drakulát. Törékeny, mégis félelmetesen kiszámíthatatlan, akinek a szemében egyszerre izzik az őrületes szerelem és a szerelem őrülete.
