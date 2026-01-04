Kinek engednéd át a nyakad? A mozitörténelem Drakulái Lugosi Bélától Gerard Butleren át Caleb Landry Jonesig

Ki az a vámpír, akinek önként és dalolva engednéd át a nyakad egyetlen hosszú pillanatra? A Drakula most nem lesz kielégítő válasz, hiszen már megszámlálhatatlan verzióját kaptuk a művészet tolmácsolásában. Elhoztuk a mi kedvenceinket, neked pedig csak választanod kell. A szavazást a cikk alján találod.

Hat Drakula, avagy szavazz minden idők legtökéletesebb vámpírjára.

Forrás: Profimedia

Melyik Drakula tudna levenni a lábadról? A filmtörténelem Drakulái mind mást ígértek a sötét eleganciától a vérfagyasztó mágián át egészen a paródiába csomagolt csábításig.

Lugositól Butleren át egészen a legújabbig minden korszak új arcot adott a legismertebb vámpírnak.

Decemberben pedig érkezik a következő felvonás, méghozzá a nagyszerű Luc Besson rendezésében.

Bram Stoker állítólag karóba húzó Vlad Tepesről mintázta Drakula alakját, aki az 1897-ben megjelent regény óta, mind az irodalomban, mind a filmes világban folyamatosan változott. Az elegáns arisztokratából sötét romantikus hőssé, majd modern rosszfiúvá alakult, miközben a karaktert megformáló színészek mindig hozzáadtak magukból valami újat. Egy biztos, Drakula nem egyszerűen szörnyeteg, inkább tükör, amely minden kor aktuális félelmeit és vágyait tükrözi vissza. Hamarosan pedig érkezik a legújabb megközelítés, Luc Besson filmje az egyik legvártabb decemberi mozi.

A Dracula: A Love Tale az eredeti mű Londonját Párizsra cseréli. Itt találkozik ugyanis a sötét nagyúr egy rejtélyes nővel, aki kísértetiesen emlékezteti elhunyt feleségére, Elisabetára. A cselekmény a 15. századi Erdély és a 19. századi francia főváros között ingázik. Drakulát Caleb Landry Jones alakítja, Zoë Bleu Elisabétát játssza, az elszánt vámpírvadász bőrébe pedig ezúttal az egyszerűen zseniális 69 éves Christoph Waltz bújik.

Mi már majd megőrülünk, hogy újra láthassuk ezt a kegyetlen és egyben végtelenül romantikus vámpírt. Ennek apropóján pedig eljátszottunk egy kicsit annak a gondolatával, hogy milyen Drakulákat is kaptunk a legismertebb filmek alapján.

Lugosi Béla – Drakula (1931)

Lugosi Béla mint Drakula

Forrás: Profimedia

A magyar származású Lugosi Béla az igaz és örök Drakula. Benne minden megvolt: a hipnotikus tekintet, a kimért mozdulatok és az igazi fekete-fehér elegancia.