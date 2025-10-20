Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 20., hétfő Vendel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fogyás

Ez a görög nők karcsúságának titka: ha ezt teszed a kávédba, csak úgy olvadnak majd rólad a kilók

fogyás zsírégetés kávé
Pópity Balázs
2025.10.20.
Ez a kávé Gögögországban elég népszerű, és nem véletlenül. A tahinis kávé a selymes szezámpaszta és a kávé mennyei kombinációja, amely amellet, hogy eszméletlen finom, még a kilókat is lerobbantja rólad.

A kávé nem hiába világ legnépszerűbb itala. Amellett, hogy felébreszt a borongós reggeleken, még az étvágyat is csökkenti. Számos változata ismert, de valahogy a tahinis kávé még nem robbant be a köztudatba, pedig meglehetősen praktikus lenne fogyasztani. Görögországban már több száz éve az egyik legnépszerűbb változatok közé tartozik. Lehet ez a görög nők karcsúságának titka?

Tahinis kávé és összetevői
A tahinis kávé segíthet a fogyásban.
Forrás: Shutterstock

Miért érdemes tahinis kávét inni?

A tahini – vagyis a szezámmagpüré – gazdag antioxidánsokban, például lignánokban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak és védenek a sejtkárosodástól. Emellett olyan fontos ásványi anyagokat tartalmaz, mint a mangán, a réz, a cink, a foszfor, a B6-vitamin és a tiamin. Kutatások igazolják, hogy a szezámmag jó hatással van a máj és a vesék működésére, különösen kettes típusú cukorbetegség esetén. A kávéban lévő koffein és az ásványi anyagok összedolgozva segítenek a zsírégetésben: előbbi felpörgeti az anyagcserét, a cink és a többi ásványi anyag pedig segít alacsonyan tartani a vércukorszintet.

Egy 2018-as vizsgálat során cukorbegeknek három hónapon keresztül adtak szezámmagot és azt látták, hogy javult ezen szerveik működése. A benne lévő olajok, ásványi anyagok és rostok segíthetik a fogyást és hozzájárulnak a teltségérzéshez is. Önmagában nem csodaszer, de tudja támogatni a diétát főleg a koffeinnel kiegészítve.

Hogyan kell elkészíteni a tahinis kávét?

Az elkészítése pofon egyszerű, csak készítenünk kell egy eszpresszót és hozzá kell adni egy teáskanálnyi tahinint, majd alaposan el kell keverni. Úgy is elkészíthetjük, hogy egy kis meleg vízben először feloldjuk a teáskanálnyi tahinit, ezek után adjuk hozzá a kávénkhoz. A görög nők olykor egy kis mézzel édesítik még ezek után az italukat.

Furcsa kávékülönlegesség hódítja meg Európát: elsőre gusztustalannak tűnik, mégis tömegek isszák

A legtöbben tejjel vagy tejszínnel lágyítják a reggeli feketét, Észak-Svédországban és a finneknél azonban egészen más tejtermék kerül a csészébe: a sajt. A különleges ital neve kaffeost: forró kávé és egy helyi sajt, a leipäjuusto párosítása. Bár az italkülönlegesség neve lefordítva „kenyérsajtot” jelent, kenyér nincs benne – csak a lyukacsos, édeskés sajt és a kávé.

Mindenki ezt issza reggelire: itt az új házi fogyis csodaszer, az 'oatzempic'

A bikiniszezon közeledtével sokan küzdenek az utolsó kilók leadásával, és most egy új TikTok diéta hódít, amivel könnyen elérheted a célodat.

Napi 5 perc és 40 felett is feszes lökhárítókat kapsz

A gravitáció sajnos nem válogat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu