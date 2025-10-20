Ez a görög nők karcsúságának titka: ha ezt teszed a kávédba, csak úgy olvadnak majd rólad a kilók

A kávé nem hiába világ legnépszerűbb itala. Amellett, hogy felébreszt a borongós reggeleken, még az étvágyat is csökkenti. Számos változata ismert, de valahogy a tahinis kávé még nem robbant be a köztudatba, pedig meglehetősen praktikus lenne fogyasztani. Görögországban már több száz éve az egyik legnépszerűbb változatok közé tartozik. Lehet ez a görög nők karcsúságának titka?

A tahinis kávé segíthet a fogyásban.

Forrás: Shutterstock

Miért érdemes tahinis kávét inni?

A tahini – vagyis a szezámmagpüré – gazdag antioxidánsokban, például lignánokban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak és védenek a sejtkárosodástól. Emellett olyan fontos ásványi anyagokat tartalmaz, mint a mangán, a réz, a cink, a foszfor, a B6-vitamin és a tiamin. Kutatások igazolják, hogy a szezámmag jó hatással van a máj és a vesék működésére, különösen kettes típusú cukorbetegség esetén. A kávéban lévő koffein és az ásványi anyagok összedolgozva segítenek a zsírégetésben: előbbi felpörgeti az anyagcserét, a cink és a többi ásványi anyag pedig segít alacsonyan tartani a vércukorszintet.

Egy 2018-as vizsgálat során cukorbegeknek három hónapon keresztül adtak szezámmagot és azt látták, hogy javult ezen szerveik működése. A benne lévő olajok, ásványi anyagok és rostok segíthetik a fogyást és hozzájárulnak a teltségérzéshez is. Önmagában nem csodaszer, de tudja támogatni a diétát főleg a koffeinnel kiegészítve.

Hogyan kell elkészíteni a tahinis kávét?

Az elkészítése pofon egyszerű, csak készítenünk kell egy eszpresszót és hozzá kell adni egy teáskanálnyi tahinint, majd alaposan el kell keverni. Úgy is elkészíthetjük, hogy egy kis meleg vízben először feloldjuk a teáskanálnyi tahinit, ezek után adjuk hozzá a kávénkhoz. A görög nők olykor egy kis mézzel édesítik még ezek után az italukat.