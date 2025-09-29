Chillappucino hideg krémhabbal és cukorszórással? Menőzés helyett szóljon másról a kávé világnapja

A kávékoktélok és matcha latték világában lépjünk vissza kettőt, és nézzük meg, honnan indult a reggeleink elmaradhatatlan italának múltja, és mit is jelent igazán a kávézás. A kávé világnapja kiváló alkalom arra, hogy áttekintsük a kávé történetét, a kávékultúra fejlődését és azt, hogyan jutott el a mai modern kávéfogyasztási trendekig.

Próbálj ki ma valami újdonságot, hiszen erről is szól a kávé világnapja.

Forrás: Shutterstock

A kávé világnapja több, mint egy ital ünneplése

Magyarországon ezt a csodás italt mindig szeptember 29-én ünnepeljük, a kávé világnapja 2025-ben pedig pont egy álmosító hétfőre esik. Ezzel meg is érkeztünk a kávéfogyasztás legnagyobb tévhitéhez: csak azért isszuk, hogy felébredjünk. Természetesen igaz, hogy a benne lévő koffein élénkítő hatású, de mindennapjainkban ennél sokkal fontosabb szerepet tölt be. Hiszen nemcsak egy egyszerű ital, amit egy kicsit mindenki másként szeret inni, hanem egy komplex, kulturális élmény is.

A kávézás sokkal többről szól, mint egy élénkítő ital fogyasztásáról.

Forrás: Shutterstock

Hogyan terjedt el a kávé az arab világból Európába?

A kávé története egyes legendák szerint egésze i.e. 300-ra nyúlik vissza, amikor egy etióp pásztor észrevette, hogy a kecskéi sokkal élénkebbek, miután egy piros bogyót legeltek. Ezt másoknak is elmesélte, majd a közeli szerzetesek kezdték el elsőként pörkölni és lefőzni ezt az italt, vagyis a kávét. Ez azért lehet hiteles, ha nem is pontosan így történt, mivel a kávécserje Etiópiában őshonos. Akkor mégis miért mondjuk, hogy a kávé az arab világból terjedt szét? Afrikából a kávé először az Arab-félszigetre terjedt át, és végül innen hódította meg az egész világot, mivel az arab világ kereskedelme sokkal fejlettebb és kiterjedtebb volt az afrikai régióénál.

Milyen szerepet töltöttek be a klasszikus kávéházak a társadalmi életben?

A kávé kultúrája szorosan összefonódik a társadalmi életben betöltött szerepével. Az első kávéházak a 16. század közepén, Isztambulban nyíltak meg, de közel egy évszázadot kellett várni, míg a kávéfogyasztás elterjedt Európában is. Az öreg kontinens első kávéházát a legnagyobb kereskedelmi központban, Velencében nyitották meg 1624-ben, La Bottega del Caffé néven. Ezért is lehet, hogy sokunkban a jó kávé fogalma egyet jelent az olasz kávéval. Ezt követően sorra nyíltak Európa-szerte a kávéházak, ez a tendencia pedig megmutatkozott a kávéfogyasztási szokásokban is. Elérkeztünk oda, hogy nem csupán élénkítő hatása miatt itták az emberek, mivel összekapcsolódott az intellektuális és társadalmi élettel. A kávéházak olyan találkozási pontot jelentettek, ahol az értelmiségi, polgári réteg szabadon beszélgethetett, akár idegenekkel is. Elég csak a hazai kávékultúra meghatározó helyszínére, a Pilvaxra gondolnunk.