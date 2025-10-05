Rongyrázás a köbön: Meghan Markle betekintést engedett 14 millió dolláros nappalijába

Meghan Markle fényűző otthona több, mint 14 millió dollárba kerülhetett.
A 44 éves sussexi hercegné az Instagramon tett közzé egy részletet a pazar montecitói otthonáról, amire a rajongók egy emberként kapták fel a fejüket, ugyanis a csodálatos ingatlan még annál is fényűzőbb, mint amire számítani lehetett.
A hatalmas kastély, amit Harry herceggel és két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel oszt meg, Kaliforniában található, nagyjából 7 hektáron terül el és a pár 2020-ban vásárolta meg körülbelül 14 millió dollárért.
Meghan a rövid klipben a nappalija részleteit mutatta be, ahol egy elegáns virágkompozíció volt látható, illetve a Mia nevű kis házi kedvencük, ahogy lustán alszik egy krémszínű fotelben a hozzá illő párnázott lábtartó előtt. A rajongók kiszúrtak egy fehér kővázát is, amin a hercegné életmódmárkájának emblémája látható és ez azonnal beindította a találgatásokat, hogy vajon készülőben van-e egy új lakberendezési kollekció.
Erről egyelőre nincs hivatalos infó, de tény, hogy Meghan Markle otthona láttán egyértelmű, hogy a hercegné ért a lakberendezéshez: a krémszínű kanapén ugyanis egy 2000 dolláros Hermès takaró is helyett kapott, amit bár a kommentelők nagy része túlzásnak tart, tény, hogy remekül kiegészíti az enteriőrt.
A videóban a terasz is látható egy pillanatra: egy hangulatos, szépen berendezett kiülős rész, amit gyönyörű lombkorona vesz körül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.