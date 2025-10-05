Rongyrázás a köbön: Meghan Markle betekintést engedett 14 millió dolláros nappalijába

Meghan Markle fényűző otthona több, mint 14 millió dollárba kerülhetett.

Meghan Markle és Harry herceg fényűző otthonban élnek.

Forrás: PA Images

Meghan Markle megmutatta gyönyörű nappaliját

A 44 éves sussexi hercegné az Instagramon tett közzé egy részletet a pazar montecitói otthonáról, amire a rajongók egy emberként kapták fel a fejüket, ugyanis a csodálatos ingatlan még annál is fényűzőbb, mint amire számítani lehetett.

A hatalmas kastély, amit Harry herceggel és két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel oszt meg, Kaliforniában található, nagyjából 7 hektáron terül el és a pár 2020-ban vásárolta meg körülbelül 14 millió dollárért.

Cuki részlet Meghan Markle nappalijából.

Forrás: Instagram

Meghan a rövid klipben a nappalija részleteit mutatta be, ahol egy elegáns virágkompozíció volt látható, illetve a Mia nevű kis házi kedvencük, ahogy lustán alszik egy krémszínű fotelben a hozzá illő párnázott lábtartó előtt. A rajongók kiszúrtak egy fehér kővázát is, amin a hercegné életmódmárkájának emblémája látható és ez azonnal beindította a találgatásokat, hogy vajon készülőben van-e egy új lakberendezési kollekció.

Meghan Markle vázája elgondolkodtatta a rajongókat.

Forrás: Instagram

Erről egyelőre nincs hivatalos infó, de tény, hogy Meghan Markle otthona láttán egyértelmű, hogy a hercegné ért a lakberendezéshez: a krémszínű kanapén ugyanis egy 2000 dolláros Hermès takaró is helyett kapott, amit bár a kommentelők nagy része túlzásnak tart, tény, hogy remekül kiegészíti az enteriőrt.

A videóban a terasz is látható egy pillanatra: egy hangulatos, szépen berendezett kiülős rész, amit gyönyörű lombkorona vesz körül.