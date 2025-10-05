Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Rongyrázás a köbön: Meghan Markle betekintést engedett 14 millió dolláros nappalijába

Meghan Markle
Northfoto -
királyi család Meghan Markle lakberendezés
Nagy Kata
2025.10.05.
Ritka pillanatnak lehetünk szemtanúi: Meghan Markle betekintést engedett fényűző kaliforniai otthonába, ami láttán a rajongók azonnal számolgatásba kezdtek.

Meghan Markle fényűző otthona több, mint 14 millió dollárba kerülhetett. 

Meghan Markle és Harry herceg egy nyilvános eseményen
Meghan Markle és Harry herceg fényűző otthonban élnek.
Forrás: PA Images

Meghan Markle megmutatta gyönyörű nappaliját

A 44 éves sussexi hercegné az Instagramon tett közzé egy részletet a pazar montecitói otthonáról, amire a rajongók egy emberként kapták fel a fejüket, ugyanis a csodálatos ingatlan még annál is fényűzőbb, mint amire számítani lehetett.

A hatalmas kastély, amit  Harry herceggel és két gyermekükkel,  Archie herceggel és Lilibet hercegnővel oszt meg, Kaliforniában található, nagyjából  7 hektáron terül el és a pár 2020-ban vásárolta meg körülbelül 14 millió dollárért.

Meghan Markle nappalija
Cuki részlet Meghan Markle nappalijából. 
Forrás:  Instagram

Meghan a rövid klipben a nappalija részleteit mutatta be, ahol egy elegáns virágkompozíció volt látható, illetve a Mia nevű kis házi kedvencük, ahogy lustán alszik egy krémszínű fotelben a hozzá illő párnázott lábtartó előtt. A rajongók kiszúrtak egy fehér kővázát is, amin a hercegné életmódmárkájának emblémája látható és ez azonnal beindította a találgatásokat, hogy vajon készülőben van-e egy új lakberendezési kollekció.

Meghan Markle vázája elgondolkodtatta a rajongókat. 
Forrás: Instagram

 Erről egyelőre nincs hivatalos infó, de tény, hogy Meghan Markle otthona láttán egyértelmű, hogy a hercegné ért a lakberendezéshez: a krémszínű kanapén ugyanis egy 2000 dolláros Hermès  takaró is helyett kapott, amit bár a kommentelők nagy része túlzásnak tart, tény, hogy remekül kiegészíti az enteriőrt.

 A videóban a terasz is látható egy pillanatra: egy hangulatos, szépen berendezett kiülős rész, amit gyönyörű lombkorona vesz körül. 

