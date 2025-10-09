Sokkoló információ a palisadesi tűzvészről: ez az ember okozhatta százezrek tragédiáját - Fotó

Megdöbbentő fordulat: egy dühös Uber-sofőrt azzal vádolnak, hogy ő okozta szándékosan Los Angeles történetének legpusztítóbb tüzét. A palisadesi tűzvészben a tűzoltók hetekig küzdöttek a lángok ellen, sokaknak menekülniük kellett, mások, amire hazatértek, már csak hamut találtak az otthonuk helyén.
A 2025. január 7-én kitört tűzvész Los Angeles egyik leggazdagabb negyedét sújtotta, elpusztította számos híresség és civilek otthonát is. A szövetségi nyomozás szerint a tűz keletkezésének körülményei nem balesetre, hanem előre megfontolt gyújtogatásra utalnak. A hivatalos feljelentés szerint az elkövető Jonathan Rinderknecht Uber-sofőr, aki „szemmel láthatóan és zaklatottan” dolgozott 2024 szilveszterén. Az elmondások szerint aznap este utasai is észrevették, hogy szokatlanul idegesnek tűnt.
Röviddel éjfél előtt a Santa Monica-hegység Nemzeti Rekreációs Területére hajtott, és egyik kedvenc, kétségbeesésről és keserűségről szóló dalát hallgatta. A hatósági iratok szerint Rinderknecht ezután gyalog indult egy erdei ösvényen egy „Rejtett Buddha” néven ismert tisztásra, ahol ismét lejátszotta a dalt.
Néhány perccel az újév beköszönte után a környékbeli biztonsági kamerák tüzet észleltek. A dokumentumok szerint a következő öt percben a férfi többször próbálta hívni a 911-et, de nem volt térereje. Amikor végül sikerült telefonálnia, egy helyi lakos már értesítette a hatóságokat. A kihallgatási jegyzőkönyv szerint, miközben a segélyhívóval beszélt, Rinderknecht a ChatGPT-től ezt kérdezte: „Ön a hibás, ha a cigarettája miatt üt ki a tűz?” Ezután autójába ült, és elhagyta a helyszínt, körülbelül akkor, amikor a tűzoltóautók már a hegy felé tartottak.
Rinderknechtet később Floridában tartóztatták le, ahová a tűz után menekült. Szövetségi tulajdonban lévő földterület felgyújtásával vádolják, mivel a tűz az Egyesült Államok Nemzeti Rekreációs Területének határain belül keletkezett. A vádirat alapján a férfit legalább öt év szövetségi börtönbüntetés fenyegeti, a maximális ítélet pedig 20 év lehet
Kezdetben a hatóságok úgy vélték, hogy egy eldobott cigaretta okozhatta a tüzet, de ezt a lehetőséget hamar kizárták. A szövetségi nyomozók szerint az időjárási körülmények és a tűz terjedésének mintázata jól mutatta, hogy nem véletlenül gyújtotta fel valaki az erdőt. „A tűz oka szándékos gyújtogatás volt, olyan területen vagy körülmények között, ahol vagy amikor nem szabadna tüzet okoznia” −fogalmaztak a vizsgálati jelentésben. A dokumentum rögzíti, hogy a lángokat öngyújtó és éghető anyag, például száraz növényzet vagy papír érintkezése okozta.
A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium adatai szerint a palisadesi tűz több mint 23 000 hektárt pusztított el, 12 ember halálát okozta, és mintegy 100 000 lakost kényszerített otthona elhagyására. A hatóságok szerint a teljes anyagi kár meghaladhatja a 150 milliárd dollárt. Sokan, akik visszatértek a lezárt területre, csak füstölgő romokat találtak korábbi otthonuk helyén.
A palisadesi tűz civilek és hírességek otthonát tette a földdel egyenlővé. Akik tehették, segítettek a munkálatokban, vannak, akiknek egy élet munkája lett porrá, mások az emlékeiket siratták. A tragédiával foglalkozó cikkeinket itt találod.
