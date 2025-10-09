Megdöbbentő fordulat: egy dühös Uber-sofőrt azzal vádolnak, hogy ő okozta szándékosan Los Angeles történetének legpusztítóbb tüzét. A palisadesi tűzvészben a tűzoltók hetekig küzdöttek a lángok ellen, sokaknak menekülniük kellett, mások, amire hazatértek, már csak hamut találtak az otthonuk helyén.

Vádat emeltek egy 29 éves Uber-sofőr, Jonathan Rinderknecht ellen, akit a januári palisadesi tűzvész szándékos okozásával gyanúsítanak

Forrás: ZUMA Press Wire

Zaklatott és dühös Uber-sofőrt vádolnak: ő okozhatta a palisadesi tűzvészt

A 2025. január 7-én kitört tűzvész Los Angeles egyik leggazdagabb negyedét sújtotta, elpusztította számos híresség és civilek otthonát is. A szövetségi nyomozás szerint a tűz keletkezésének körülményei nem balesetre, hanem előre megfontolt gyújtogatásra utalnak. A hivatalos feljelentés szerint az elkövető Jonathan Rinderknecht Uber-sofőr, aki „szemmel láthatóan és zaklatottan” dolgozott 2024 szilveszterén. Az elmondások szerint aznap este utasai is észrevették, hogy szokatlanul idegesnek tűnt.

Röviddel éjfél előtt a Santa Monica-hegység Nemzeti Rekreációs Területére hajtott, és egyik kedvenc, kétségbeesésről és keserűségről szóló dalát hallgatta. A hatósági iratok szerint Rinderknecht ezután gyalog indult egy erdei ösvényen egy „Rejtett Buddha” néven ismert tisztásra, ahol ismét lejátszotta a dalt.

Néhány perccel az újév beköszönte után a környékbeli biztonsági kamerák tüzet észleltek. A dokumentumok szerint a következő öt percben a férfi többször próbálta hívni a 911-et, de nem volt térereje. Amikor végül sikerült telefonálnia, egy helyi lakos már értesítette a hatóságokat. A kihallgatási jegyzőkönyv szerint, miközben a segélyhívóval beszélt, Rinderknecht a ChatGPT-től ezt kérdezte: „Ön a hibás, ha a cigarettája miatt üt ki a tűz?” Ezután autójába ült, és elhagyta a helyszínt, körülbelül akkor, amikor a tűzoltóautók már a hegy felé tartottak.