5 jel, hogy a pasid valójában az édesanyjával él párkapcsolatban

Párkapcsolatban élsz anyuci pici fiával? Őszinte részvétünk!

A pasid valójában az anyjával él párkapcsolatban?

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolat vagy anyuci – A te pasid hogy döntene?

Ha már egy ideje a zavarosban halászol és expert vagy az internetes társkeresők világában, akkor biztos, hogy összeállt a fejedben egy red flag-lista, ami láttán azonnal felhúzod a nyúlcipőt. Ilyen, ha valaki a drága holmijaival dicsekszik, ha bunkó a pincérekkel, ha szidja az exét, vagy csúnyán beszél az anyukájával. Az utóbbi nekünk, nőknek különösen fontos, hiszen az anyákkal való szoros kötelék feltételezi, hogy a jelölt jó nevelésben részesült és tiszteli a nőket.

Egészen addig, amíg ki nem derül, hogy sosem került elvágásra az a bizonyos lelki köldökzsinór és a teremtés koronája legszívesebben még mindig az anyukája köténye mögé bújna minden konfliktus vagy nehézség esetén.

1. A prioritás

Nincs annál rosszabb helyzet, amikor másodiknak érzed magad egy kapcsolatban, pláne, ha anyóspajtással kell versenyezned. Ha minden hétvégi program, étkezés vagy filmnézés az anyósod kénye-kedve szerint zajlik, ott nagy valószínűséggel porszem került a gépezetbe.

2. A határok

A párod édesanyja kérdés nélkül betoppan, vagy olyan dolgokról faggat, amihez nincsen semmi köze, életed szerelme pedig csak legyint, hogy csupán kedvességből teszi, hiába mondod el ezerszer, hogy téged zavarnak az elmosódott határok? Akkor itt az ideje, hogy te is lendítsd a kezed és ints búcsút anyuci pici fiának!

3. A függőség

Ha a pasid először az édesanyjával osztja meg a problémáit, sikereit, vagy aggodalmait, akkor sajnáljuk, de te csak másodhegedűs vagy a kapcsolatban!

4. Az elvárások

Azok a férfiak, akik túlságosan függenek az anyjuktól, hasonló tulajdonságokat keresnek a partnereikben is: elvárják, hogy mindig kiszolgáld őket, gondoskodj róluk és a kedvükben tegyél, hiszen otthon is ezt szokták meg a nőnemű egyedektől.

5. A hitelesség

Az anyakomplexusos férfi lehet, hogy illendőségből kikéri a te véleményedet is egy-egy döntésben, de az utolsó szó mindig a mamáé, aki tévedhetetlen.

Hogyan kezeld?

A higgadt kommunikáció a kuclcs. Forrás: Shutterstock

Borzasztó nehéz feladat megküzdeni egy ilyen helyzettel, de nem lehetetlen: mint mindenhol, itt is a kommunikáció a kulcs, de nem akárhogyan!

Ne vádaskodj, ne kiabálj, csak higgadtan mondd el a párodnak, hogy milyen érzéseket kelt benned az, amikor az anyját helyezi előtérbe helyetted.

Mondj neki konkrét példákat, hogy milyen helyzetben, milyen viselkedést várnál el és fektessétek le együtt a szabályokat, mit engedtek a harmadik félnek és mit nem.