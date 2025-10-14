Nem várt fordulat! Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness kibékültek

Deborra-Lee Furness az év elején szokatlanul őszintén beszélt a házassága felbomlásáról, úgy fogalmazott, férje árulása traumaként hatott rá. Hugh Jackman állítólag már régóta igyekezett békülni, ám exfelesége csak most lett nyitott a közeledésére. Egy bennfentes szerint sokat segített, hogy a jogi kérdésekben meg tudtak egyezni: a helyzet sokat javult, és ennek a gyerekek is nagyon örülnek.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness kibékültek

Forrás: Getty Images

Hugh Jackman válása: a színész megcsalta feleségét

A Daily Mail információi alapján a válást június 12-én véglegesítette a bíróság, a határozatot június 23-án hozták nyilvánosságra. A felek már korábban megállapodtak minden fontos részletben, ezért a válás „nem vitatott” eljárásban zárult. A pénzügyeik rendezésről szóló megállapodás részeként – egy, korábban idézett forrás szerint – Deborra-Lee jelentős tartásdíjat kap, és elégedett a feltételekkel. Voltak vitás pontok, de végül egyikük sem járt rosszul anyagilag. A cél most az, hogy baráti hangnemben folytassák, és közösen, békében lássák el szülői feladataikat a két örökbe fogadott gyermekük érdekében.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 évig voltak házasok. A váláshoz az vezetett, hogy Hugh Jackman Sutton Foster színésznővel csalta feleségét.