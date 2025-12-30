„Gyilkosok” – Egy menyasszony döbbenetes ok miatt törölte még a saját anyját is az esküvői vendéglistáról

Először mindenki azt hitte, családi dráma, régi sérelmek vagy pénzügyi vita állhat a háttérben, amikor a menyasszony hirtelen tömegesen elkezdte lemondani a vendégeit. Aztán kiderült, hogy az esküvői vendéglista nagytakarításának ennél sokkal szélsőségesebb oka volt.

A menyasszony annyira kiborult, hogy pár héttel az esküvője előtt elkezdte visszamondani a vendégeket.

Forrás: Shutterstock

Esküvői meglepetés

Az eset, ami mindenkit megdöbbentett, pár éve történt, de a nyomai azóta is fellehetők az interneten. Egy menyasszony egy Facebook-posztban jelezte, hogy több vendéget – köztük közeli családtagjait – sem szeretné látni a csupán pár héttel később esedékes esküvőjén. A drasztikus döntés hátterére mindenki kíváncsi volt, ám amikor végül kiderült, sokkolta a násznépet.

Nem egy inkompetens fodrász miatt borult ki a menyasszony. Az ok ennél sokkal átfogóbb volt, ugyanis az összes olyan vendéget törölte a listáról, akik húst esznek. A vegán életmód híveként ugyanis elfogadhatatlannak tartotta, hogy „gyilkosok” is részt vegyenek az esküvőjén. A bejelentés nemcsak barátokat és ismerősöket, de még a menyasszony saját édesanyját is érintette, akit szintén kihúzott a vendégek közül.

A legjobbakat kívánom nektek, azzal a rengeteg vérrel a kezeteken

– idézi a YourTango a vegán menyasszonyt, aki így üzent azoknak az esküvői meghívottainak, akik értetlenségüket fejezték ki a döntésével kapcsolatban.

A menyasszony úgy érezte, a saját elvei miatt nem oszthatja meg esküvőjét azokkal, akik nem vegánok.

Forrás: Shutterstock

Provokáció vagy következetesség?

A vegetáriánus életmód – amely kutatások szerint genetikailag lehet belénk kódolva – a legtöbb esetben az egészséges étkezésről szól, míg a vegán táplálkozás mögött már sokkal inkább erkölcsi meggyőződés áll. Hasonló elveket vallott a megbotránkoztató menyasszony is, aki úgy érezte, nem tudna tükörbe nézni többé, ha olyan emberekkel ünnepelné élete legcsodásabb napját, akiknek kezéhez vér tapad, szó szerint gyilkosok, mivel húst esznek. Az internet népe sem hagyta ezt szó nélkül. Többen úgy gondolták, ha ilyen szilárd a meggyőződése, eleve nem is kellett volna vegánokon kívül mást meghívnia az esküvőjére. Példátlanul durvának tartották, hogy mindössze pár héttel a nagy nap előtt egy ilyen erőteljes indokkal kezdi el megrövidíteni a vendéglistát. Mások úgy vélték, elég lett volna az is, ha az esküvői menü vegán fogásokból áll, a menyasszony ezzel is kiállhatott volna az elvei mellett. Ezzel ráadásul inspirációt is nyújtott volna, megmutatva, hogy még egy ilyen fontos eseményen is lehet ínycsiklandó vegán fogásokkal jóllakni.

Egy jól összeállított, kizárólag növényi alapú fogásokból álló menü, és néhány kedves mondat sokkal hatásosabb eszköz lehetett volna, mint gyilkosoknak nevezni a násznép zömét.

Ne a fanatizmus vezessen minket

Ez a különös esküvői történet arra világít rá, hogy miként válhat egy tudatos életmódból fanatikus elszántság. A szélsőségesség sosem vezetett pozitív irányba, a mások nyílt megalázásól már nem is beszélve. A vegán menyasszony döntése a legtöbb ember szerint túl radikálisra sikeredett, bár ő állítja, csupán a saját elveihez ragaszkodott. Egy esküvőnek az összetartozást és a szeretetet kellene hirdetnie, ennél fogva sokkal elegánsabb és hatásosabb lehetett volna egy teljesen vegán menüvel példát mutatni.