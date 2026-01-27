Benzinkúton vett virág vagy aranyékszer? Ezt árulják el a férfiakról a különböző ajándékok

Lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, de a férfiak ajándékai gyakran beszédesebbek, mint hinnéd. Az apróságoktól az értékesebb tárgyakig minden választás árulkodik valamennyire arról, hogy mit gondol a párkapcsolatotokról és milyen érzelmeket táplál irántad. Az alábbiakat árulják el a férfiakról az általuk vett ajándékok!

Mutatjuk, hogy milyen üzenetet hordoznak a különböző ajándékok.

Forrás: Getty Images

A férfiak által vett ajándékok néha rejtett üzenetet is hordoznak.

Mutatjuk, hogy mit jelentenek a különböző ajándéktípusok.

Görgess lentebb a részletekért!

Ajándékok a szeretett férfitól: ezt árulják el a kapcsolatról

Vannak olyan árulkodó ajándékok, amelyekből könnyen következtethetsz a párod észjárására, vagy arra, hogy mit gondol a párkapcsolatotokról, netán milyen érzelmek vezérelték, amikor kiválasztotta a meglepetésed. Íme 8 ajándékötlet, aminek egyértelmű üzenete van. Fejtsd meg te is!

Fehérnemű: ha fehérneműt kapsz ajándékba, akkor a párod valószínűleg szeretné felpezsdíteni a szerelmi életeteket. Ez a gesztus általában a fizikai vonzalom és intimitás jele, azonban érdemes résen lenned, ugyanis ritka esetben akár azt is jelentheti, hogy nincsenek rendben a dolgaitok az ágyban. Parfüm: a parfüm akkor figyelmes és jó választás egy férfitől, ha pontosan tudja, milyet használsz, vagy mire vágysz. Ellenkező esetben inkább annak a jele, hogy fogalma sincs mit vegyen és azt gondolja, hogy ezzel nem lőhet mellé – persze ez hatalmas tévedés. Drága fülbevaló: az ékszer, mint például egy pár elegánsabb fülbevaló, gyakran az eljegyzés előszele. A férfi ezzel azt üzeni, hogy komolyan gondolja a jövőt veled. Itt a mértéken – és persze az értéken – van a hangsúly. Ha állandóan valami gagyi, bizsu ékszert kapsz, akkor nemhogy eljegyzésre nem számíthatsz, de nagyon arra sem, hogy 5 percnél többet gondolkodjon a párod az ajándékaidon. Vörös rózsa: egy csokor rózsa a romantikus udvarlás jele, ami mindig szép gesztus – kivéve persze, ha süt a csokorról, hogy az utolsó pillanatban a benzinkúton vette és még érzed rajta a benzingőzt. Szív alakú csoki: a szivecskés csoki inkább az ártatlan, baráti gesztus kategóriába tartozik, és gyakran jelzi, hogy a férfi inkább könnyed kapcsolatban gondolkodik vagy a barátságot részesíti előnyben. Praktikus ajándékok: ezek a tipikusan hétköznapi, gyakorlati ajándékok – mint például a serpenyők és egyéb használati eszközök – azt jelzik, hogy a férfi bizonytalan, nem tudja, hogy mit vegyen, ezért belekapaszkodik valamibe, amit említettél. A gesztust értékes lehet, de az érzelmi töltete ezeknek az ajándékoknak elég gyenge. Elektronikai kütyük: ha figyelt rád és tudja, pontosan mire van szükséged, egy ilyen ajándék azt mutatja, hogy törődik veled. Közös élmény: ha élményt adnak neked ajándékba, akkor egyértelmű, hogy komoly, mély kapcsolatban vagytok. Egy masszázs vagy egy hétvégi kiruccanás azt üzeni, hogy a férfi sokat gondolkodott rajta, hogyan tehetne boldoggá.

Ezek is érdekelhetnek az ajándékozással kapcsolatban: