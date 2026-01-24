Top 5 hiba, amit minden pályakezdő elkövet álláskereséskor – Így kerüld el!

Az első munkahely megszerzése fontos mérföldkő egy fiatal életében, de sok pályakezdőnek egyben stresszes is, ami nem is csoda, hiszen a rutintalanságnak hála sok a buktató. Ebbe a cikkben bemutatjuk a leggyakoribb álláskeresési hibákat, és praktikus tippeket adunk azok elkerülésére.
- Érdekel, hogy pályakezdőként milyen hibákat érdemes elkerülnöd?
- Tudni szeretnéd, mi kerüljön az önéletrajzodba, és hogyan írj motivációs levelet?
- Ebben a cikkben megmutatjuk, mik lehetnek reális elvárások és milyen álláskeresési hibákat kerülj el.
Álláskeresés: mutatjuk a leggyakoribb pályakezdő hibákat
Pályakezdőként nem várható el a fiataloktól, hogy rögtön minden tudás birtokában legyenek. Vannak azonban olyan álláskeresési zsákutcák, amelyekbe jobb, ha nem futsz bele. Mutatjuk, hogy mik ezek és mit tehetsz az elkerülésük érdekében. Íme a legnagyobb álláskeresési hibák pályakezdőként!
Önéletrajz
Pályakezdőként az önéletrajz még nem egy kétoldalas dokumentum, ami természetes is, hiszen ekkor még kevés a tapasztalat. Éppen ezért visszás lehet, ha hosszú mondatokban taglalod a semmit az önéletrajzodban. Ahelyett, hogy minden iskolai projektet vagy nyári munkát felsorolnál, emeld ki a pozíció szempontjából legrelevánsabb készségeket és tapasztalatokat. A jó önéletrajz elengedhetetlen minden álláspályázathoz.
Motivációs levél
Az online álláskeresés világában a motivációs levél célja, hogy személyesebbé tegye a jelentkezésed, nem pedig az önéletrajz ismétlése. A leggyakoribb hiba az általános, minden céghez passzoló szöveg, ami egyrészt személytelen, másrészt egyértelmű a HR-eseknek is, hogy nem fektettél bele túl sok energiát. Kutass alaposan utána minden egyes vállalatnak és szerepkörnek. Ezután írd le konkrétan, hogy miért szeretnél ott dolgozni, és miért ennél te a legjobb választás az adott pozícióra.
Lustaság
A lustaság alapvetően egy nem túl jó tulajdonság, de különösen így van ez az álláskeresés tekintetében is. Sokan azt gondolják, hogy elég feltölteni az önéletrajzukat különböző állásportálokra, majd várni, hogy a jól fizető állások az ölükbe hulljanak. Ehelyett érdemes rendszeresen követned az új hirdetéseket, mindig jelentkezz időben és építsd tudatosan a kapcsolataidat – még ha most nem is vesznek fel valahova, később jól jöhet a kapcsolat.
Túl magas elvárások
Sok pályakezdő irreális elvárásokat támaszt rögtön az első munkahelyén: azonnal vezetői pozíciót vagy magas fizetést remél, miközben a karrierépítés lépésről lépésre történik. Persze fontos, hogy tisztában legyél az értékeddel és azzal, milyen kompetenciáid vannak, de támassz reális elvárásokat a munkáltató felé is. Az első munkahely inkább ugródeszka, nem pedig a végállomás.
Nem szabad túl gyorsan feladni
Az álláskeresési folyamat sokszor frusztráló, demoralizáló lehet, a pályázatok benyújtása után megeshet, hogy sokáig nem is kapsz választ, de ez ne vegye el a kedved! Ha kitartó vagy, akkor előbb-utóbb biztos, hogy lesz lehetőséged egy jó munkahelyen állásinterjúra.
Ezek is érdekelhetnek az álláskeresésről: