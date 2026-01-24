Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rút kiskacsák a filmvásznon: a leglátványosabb hollywoodi átalakulásokból szemezgettünk

Northfoto - Gold Circle Films
rút kiskacsa jellemfejlődés tanmese film hollywood átalakulás
Bába Dorottya
2026.01.24.
Egy főszereplő attól főszereplő, hogy mire a történet végére ér, karakterfejlődésen megy át. És amikor egy hollywoodi produkcióban a rút kiskacsa hattyúvá változik, az átalakulása külsőleg is végbemegy.

A rútkiskacsa-történeteket valójában nem a látványos előtte-utána képek, hanem a karakterek jellemfejlődése miatt szeretjük. Ezek a rútkiskacsa-átváltozások csak akkor működnek igazán, ha a karakter jelentős belső jellemfejlődésen megy keresztül. Éppen emiatt sokszor a kevésbé látványos hollywoodi átváltozások is ikonikussá válhattak. Cikkünkben azonban azokból az filmekből szemezgettünk, amikor a vizuális változás is kellően mutatós volt.

Rút kiskacsák a hollywoodi filmvásznon
A rútkiskacsa-történetek mindenkit elkápráztatnak Hollywoodban.
Forrás: NORTHFOTO

Bámulatos átváltozások, avagy rút kiskacsák a hollywoodi filmekben

Sok filmrendező megelégszik azzal, hogy feltűzi a haját és szemüveget ad egy csinos színésznőre. Írásunkban ezeknél jóval grandiózusabb átváltozásokat kerestünk az előtte-utána képekhez.

7. Charlotte Vale – Utazás a múltból (1942)

Ez a hollywoodi klasszikus egy anyja által bántalmazott vénlány történetét meséli el a mindig lenyűgöző Bette Davis főszereplésével. A főhős az érzelmi stressz miatt jóval idősebbnek néz ki a koránál, ám egy hajóúton, illetve szanatóriumban magára talál, ami egy igen látványos rútkiskacsa-átváltozásban mutatkozik meg. A film fő ereje az, hogy nem fél rizikós témákhoz nyúlni, így csak még felemelőbb lehet a feloldozás.

Rút kiskacsa: utazás a múltból (1942)
Utazás a múltból (1942)
Forrás:  Getty Images/arhiv

6. Fern Mayo – Kemény dió (1999)

Amikor az iskola méhkirálynői klikkjének egyik tagja rejtélyes módon meghal, a négyes fogat befogadja a visszahúzódó Fernt, aki nem csak külsejét, de még nevét is megváltoztatja. A negyedik pótkerék szépen lassan az iskola legnépszerűbb lánya lesz, ám csakhamar szembesül vele, hogy kígyóverembe csöppent, melyet a szépség és a sikk elfedett.

Rút kiskacsa: Kemény dió (1999)
Kemény dió (1999)
Forrás: arhiv

5. Helen Tasker – Két tűz között (1994)

Mi lenne, ha házastársunk tudtunkon kívül egy titkos ügynök lenne? Ezen a felvetésen alapul ez a kémvígjáték, amiben az unatkozó háziasszonyt alakító Jamie Lee Curtissel elhitetik, hogy egy kémhálózat keresi. Ezen felbuzdulva vad átalakulásba kezd, amiben nem csak ruhái nagy részétől, de gátlásaitól is megszabadul.

Rút kiskacsa: Két tűz között (1994)
Két tűz között (1994)
Forrás: arhiv!afp

4. Tai Frasier – Spinédzserek (1995)

A tragikusan fiatalon elhunyt Brittany Murphy ikonikus szerepében egy olyan lányt alakított, akit a gimnázium ügyeletes méhkirálynője, Cher alakít át, hogy népszerű legyen. Terve azonban visszafelé sül el, ugyanis Tai népszerűbb lesz, mint teremtője, ami értékei újraértelmezésére készteti  a lányt.

Rút kiskacsa: Spinédzserek (1995)
Spinédzserek (1995)
Forrás: arhiv/northfoto

3. Toula Portokalos – Bazi nagy görög lagzi (2002)

A Bazi nagy görög lagzi piszok egyszerű formulára épül, mégis működik: az önmagunkkal, valamint a családi hagyományokkal való megbékélést bújtatja a romantikus vígjáték köntösébe. Toula Portokalos karakterfejlődése egy látványos rútkiskacsa-történet a nőről, aki a harmincas évei derekán sem fél változtatni. A családi vállalkozást elhagyva informatikát tanul, hogy végül a szerelem is rátaláljon. Ám a film végére megbékél önmagával és családjával is.

Bazi nagy görög lagzi (2002)
Bazi nagy görög lagzi (2002)
Forrás: arhiv/afp

2. Mia Thermopolis – Neveletlen hercegnő (2001)

Titkon mindenki hercegnő akar lenni, nemde? Mia Tehrmopolis esetében ez valósággá válik, ám csakhamar szembesül vele, hogy hercegnőnek lenni nem akkora buli, mint amit a Disney-mesék alapján gondoltunk. Ahogy a lány kezd megbarátkozni a szerepével, külseje is elképesztő változáson megy keresztül. Azonban amikor a film katarzisában elfogadja a hercegnői címet, csuromvizesen, slamposan teszi, bizonyítva, hogy a belső, nem pedig a külsőségek azok, amik igazán számítanak.

Rút kiskacsa: Neveletlen hercegnő (2001)
Neveletlen hercegnő (2001)
Forrás:  Northfoto /arhiv

1. Fran – Kötelező táncok (1992)

Listánk ezen szereplője hazánkban kevésbé ismert, ám főszereplőjének átalakulása olyan hihetetlen, hogy rögtön az első helyre repítette. A történet dióhéjban annyi, hogy egy profi táncos egy olyan amatőr társat kap, aki még a spicc-cipőre is azt hiszi, ittas állapotban kell hordani. A kezdetben furcsa, slampos Fran a film végére azonban önmagára talál, és olyan eleganciával táncol, hogy még maga Katalin hercegné is kalapot emelne előtte.

Kötelező táncok (1992)
Forrás: arhiv

A rút kiskacsa hattyúvá változik

Ezeket az átalakításokat, vagyis makeovereket azért is inspiráló nézni, mert közben kicsit mi is úgy érezhetjük, hogy a székben ülünk és velünk történik a varázslat. Arra motiválnak, hogy merjünk változtatni magunkon.

