Rút kiskacsák a filmvásznon: a leglátványosabb hollywoodi átalakulásokból szemezgettünk

A rútkiskacsa-történeteket valójában nem a látványos előtte-utána képek, hanem a karakterek jellemfejlődése miatt szeretjük. Ezek a rútkiskacsa-átváltozások csak akkor működnek igazán, ha a karakter jelentős belső jellemfejlődésen megy keresztül. Éppen emiatt sokszor a kevésbé látványos hollywoodi átváltozások is ikonikussá válhattak. Cikkünkben azonban azokból az filmekből szemezgettünk, amikor a vizuális változás is kellően mutatós volt.

Sok filmrendező megelégszik azzal, hogy feltűzi a haját és szemüveget ad egy csinos színésznőre. Írásunkban ezeknél jóval grandiózusabb átváltozásokat kerestünk az előtte-utána képekhez.

7. Charlotte Vale – Utazás a múltból (1942)

Ez a hollywoodi klasszikus egy anyja által bántalmazott vénlány történetét meséli el a mindig lenyűgöző Bette Davis főszereplésével. A főhős az érzelmi stressz miatt jóval idősebbnek néz ki a koránál, ám egy hajóúton, illetve szanatóriumban magára talál, ami egy igen látványos rútkiskacsa-átváltozásban mutatkozik meg. A film fő ereje az, hogy nem fél rizikós témákhoz nyúlni, így csak még felemelőbb lehet a feloldozás.

Utazás a múltból (1942)

6. Fern Mayo – Kemény dió (1999)

Amikor az iskola méhkirálynői klikkjének egyik tagja rejtélyes módon meghal, a négyes fogat befogadja a visszahúzódó Fernt, aki nem csak külsejét, de még nevét is megváltoztatja. A negyedik pótkerék szépen lassan az iskola legnépszerűbb lánya lesz, ám csakhamar szembesül vele, hogy kígyóverembe csöppent, melyet a szépség és a sikk elfedett.

Kemény dió (1999)

5. Helen Tasker – Két tűz között (1994)

Mi lenne, ha házastársunk tudtunkon kívül egy titkos ügynök lenne? Ezen a felvetésen alapul ez a kémvígjáték, amiben az unatkozó háziasszonyt alakító Jamie Lee Curtissel elhitetik, hogy egy kémhálózat keresi. Ezen felbuzdulva vad átalakulásba kezd, amiben nem csak ruhái nagy részétől, de gátlásaitól is megszabadul.

Két tűz között (1994)

4. Tai Frasier – Spinédzserek (1995)

A tragikusan fiatalon elhunyt Brittany Murphy ikonikus szerepében egy olyan lányt alakított, akit a gimnázium ügyeletes méhkirálynője, Cher alakít át, hogy népszerű legyen. Terve azonban visszafelé sül el, ugyanis Tai népszerűbb lesz, mint teremtője, ami értékei újraértelmezésére készteti a lányt.