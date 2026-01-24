Rút kiskacsák a filmvásznon: a leglátványosabb hollywoodi átalakulásokból szemezgettünk

A rútkiskacsa-történeteket valójában nem a látványos előtte-utána képek, hanem a karakterek jellemfejlődése miatt szeretjük. Ezek a rútkiskacsa-átváltozások csak akkor működnek igazán, ha a karakter jelentős belső jellemfejlődésen megy keresztül. Éppen emiatt sokszor a kevésbé látványos hollywoodi átváltozások is ikonikussá válhattak. Cikkünkben azonban azokból az filmekből szemezgettünk, amikor a vizuális változás is kellően mutatós volt.
Bámulatos átváltozások, avagy rút kiskacsák a hollywoodi filmekben
Sok filmrendező megelégszik azzal, hogy feltűzi a haját és szemüveget ad egy csinos színésznőre. Írásunkban ezeknél jóval grandiózusabb átváltozásokat kerestünk az előtte-utána képekhez.
7. Charlotte Vale – Utazás a múltból (1942)
Ez a hollywoodi klasszikus egy anyja által bántalmazott vénlány történetét meséli el a mindig lenyűgöző Bette Davis főszereplésével. A főhős az érzelmi stressz miatt jóval idősebbnek néz ki a koránál, ám egy hajóúton, illetve szanatóriumban magára talál, ami egy igen látványos rútkiskacsa-átváltozásban mutatkozik meg. A film fő ereje az, hogy nem fél rizikós témákhoz nyúlni, így csak még felemelőbb lehet a feloldozás.
6. Fern Mayo – Kemény dió (1999)
Amikor az iskola méhkirálynői klikkjének egyik tagja rejtélyes módon meghal, a négyes fogat befogadja a visszahúzódó Fernt, aki nem csak külsejét, de még nevét is megváltoztatja. A negyedik pótkerék szépen lassan az iskola legnépszerűbb lánya lesz, ám csakhamar szembesül vele, hogy kígyóverembe csöppent, melyet a szépség és a sikk elfedett.
5. Helen Tasker – Két tűz között (1994)
Mi lenne, ha házastársunk tudtunkon kívül egy titkos ügynök lenne? Ezen a felvetésen alapul ez a kémvígjáték, amiben az unatkozó háziasszonyt alakító Jamie Lee Curtissel elhitetik, hogy egy kémhálózat keresi. Ezen felbuzdulva vad átalakulásba kezd, amiben nem csak ruhái nagy részétől, de gátlásaitól is megszabadul.
4. Tai Frasier – Spinédzserek (1995)
A tragikusan fiatalon elhunyt Brittany Murphy ikonikus szerepében egy olyan lányt alakított, akit a gimnázium ügyeletes méhkirálynője, Cher alakít át, hogy népszerű legyen. Terve azonban visszafelé sül el, ugyanis Tai népszerűbb lesz, mint teremtője, ami értékei újraértelmezésére készteti a lányt.
3. Toula Portokalos – Bazi nagy görög lagzi (2002)
A Bazi nagy görög lagzi piszok egyszerű formulára épül, mégis működik: az önmagunkkal, valamint a családi hagyományokkal való megbékélést bújtatja a romantikus vígjáték köntösébe. Toula Portokalos karakterfejlődése egy látványos rútkiskacsa-történet a nőről, aki a harmincas évei derekán sem fél változtatni. A családi vállalkozást elhagyva informatikát tanul, hogy végül a szerelem is rátaláljon. Ám a film végére megbékél önmagával és családjával is.
2. Mia Thermopolis – Neveletlen hercegnő (2001)
Titkon mindenki hercegnő akar lenni, nemde? Mia Tehrmopolis esetében ez valósággá válik, ám csakhamar szembesül vele, hogy hercegnőnek lenni nem akkora buli, mint amit a Disney-mesék alapján gondoltunk. Ahogy a lány kezd megbarátkozni a szerepével, külseje is elképesztő változáson megy keresztül. Azonban amikor a film katarzisában elfogadja a hercegnői címet, csuromvizesen, slamposan teszi, bizonyítva, hogy a belső, nem pedig a külsőségek azok, amik igazán számítanak.
1. Fran – Kötelező táncok (1992)
Listánk ezen szereplője hazánkban kevésbé ismert, ám főszereplőjének átalakulása olyan hihetetlen, hogy rögtön az első helyre repítette. A történet dióhéjban annyi, hogy egy profi táncos egy olyan amatőr társat kap, aki még a spicc-cipőre is azt hiszi, ittas állapotban kell hordani. A kezdetben furcsa, slampos Fran a film végére azonban önmagára talál, és olyan eleganciával táncol, hogy még maga Katalin hercegné is kalapot emelne előtte.
A rút kiskacsa hattyúvá változik
Ezeket az átalakításokat, vagyis makeovereket azért is inspiráló nézni, mert közben kicsit mi is úgy érezhetjük, hogy a székben ülünk és velünk történik a varázslat. Arra motiválnak, hogy merjünk változtatni magunkon.
