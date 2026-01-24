Vallomás: Ben Affleck elhányta magát, miközben Bruce Willissel dolgozott együtt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az Oscar-díjas színész kendőzetlen őszinteséggel mesélt élete egyik legkellemetlenebb emlékéről. Ben Affleck szerint a kollégája, Bruce Willis végignézte, ahogy rosszul lett egy forgatás során.

Megdöbbentő részleteket árult el a Bruce Wilissel közös múltjukról Ben Affleck. Az Oscar-díjas színész felemlegette, hogy élete egyik legkínosabb élménye az egyik legismertebb filmjükhöz kapcsolódik. A két világsztár ugyanis együtt dolgozott 27 évvel ezelőtt az Armageddon című alkotáson, a film pedig a mai napig rossz emlékeket idéz elő belőle.

Steve Buscemi, Will Patton, Bruce Willis, Michael Clarke Duncan, Ben Affleck és Owen Wilson az Armageddon című filmben.
Steve Buscemi, Will Patton, Bruce Willis, Michael Clarke Duncan, Ben Affleck és Owen Wilson az Armageddon című filmben
Forrás:  Getty Images

Ben Affleck egyik legsikeresebb filmje egyben a legkellemetlenebb is a számára

Hihetetlen belegondolni, de már 27 év telt el azóta, hogy űrhajóra szállt Steve Buscemi, Will Patton, Bruce Willis, Michael Clarke Duncan, Ben Affleck és Owen Wilson az Armageddon című filmben. A világsikerű sci-fi azóta is az egyik legismertebb darabja a zsánerfilmeknek. Ben Affleck azonban a mai napig rossz érzéssel idézi fel, hogy milyen tapasztalatokat szerzett a forgatások során. Nemrég felelevenített a legkellemetlenebb emlékét a People számára:

„A film egyik legfontosabb jelenetét forgattuk Bruce Willissel, azonban ételmérgezést kaptam. Akkor még nem voltam elég tapasztalt színész ahhoz, hogy tudjam, hogy ilyenkor csak jeleznem kell telefonon, hogy rosszul vagyok és elnapoljuk a munkát. Szóval elsőnek - és utolsónak - bementem betegen egy forgatásra. Bementem, és a felvételek közötti időben egy szemeteskukába hánytam. De utólag már úgy gondolom, hogy valószínűleg ez is csak emelte a jelenet minőségét. Akkor viszont nagyon kellemetlenül éltem meg a dolgot" - idézte fel a színész a történteket.

Melyik jelenetről van szó? Hát az ikonikus párbeszédről, amikor a Bruce Willis által játszott Harry S. Stamper helyet cserélt Ben Affleck AJ Frostjával.

