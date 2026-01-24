Brooklyn Beckham miatt újra egyesülhet a Spice Girls? A rajongók szerint igen

Hihetetlen, de igaz. A Beckham családi viszály újra a csúcsra juttatta a világhírű Spice Girls zenekart. A Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton és Mel C neveivel fémjelzett csajbanda már hosszú évekkel ezelőtt feloszlott, azonban a rajongók nem adják fel a reményt, hogy egyszer újra az eredeti felállásban láthassák őket. Ez az álom pedig egyre közelebb kerülhet a valósághoz.

A Spice Girls 20 év elteltével újra a slágerlisták élén

Forrás: Hulton Archive

Mel B is támogatja a Spice Girls újraegyesülését

A The Sun szúrta ki, hogy a 2001-ben feloszlott zenekar tagjai egyre több utalást tesznek rá, hogy hajlanak afelé, hogy újra megpróbálják együtt. Nemrég egy podcastben Laura Smyth PR-szakértő azt mondta Victoria Beckhamnek, hogy csak akkor tudná elkerülni a családja körüli botrányokat, ha újra összehozná a régi csapatot.

„Csak egyetlen kiutat látok ebből a PR-katasztrófából. Két szó: Spice Girls. Nem csak négy tagot akarok látni, hanem mind az ötöt. Ha sikerülne az újraegyesülés, akkor legyőznétek minden botrányt" - árulta el a szakértő Posh Spicenak.

Brooklyn Beckham édesanyja mosolyogva fogadta a hírt, ahogy azt is, hogy több száma is a slágerlistán élére landolt, miután az internet népe mémet csinált a fia esküvőjén történtekről. Most kezd igazán izgalmassá válni a történet, ugyanis a beszélgetésükről készült interjút nem más lájkolta a közösségi médiában, mint a csapat másik alapító tagja Mel B. A rajongóknak több sem kellett, több ezer hozzászólás érkezett, amelyek rámutattak, hogy ha két tag szívesen hajlana az újrakezdésre, akkor már csak a három másik hölgyet kellene meggyőzni róla, hogy jó ötlet lenne most kihasználni a váratlanul jött népszerűséget, és újra egyesülni.

Ameddig a Spice Girls tagjainak békülésére várunk, nosztalgiázzunk egyet a zenekar egyik ikonikus számával:

