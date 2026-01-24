Igazi szívtipró az utolsó magyar király dédunokája: autóversenyzőként keresi a kenyerét

Az utolsó magyar király dédunokája, Habsburg Ferdinánd ugyan nem hétköznapi foglalkozást űz, de távolról sem él olyan fényűző életet, amit egy ilyen nemesi származású emberről képzelne az ember.

Ma is élnek az utolsó magyar király trónörökösei.

Napjainkban már egyáltalán nem az uralkodás foglalkoztatja a Habsburg-ház utódait.

IV. Károly, az utolsó magyar király dédunokája sikeres autóversenyző.

Autóversenyzőként keresi a kenyerét az utolsó magyar király dédunokája

Az utolsó magyar király és osztrák császár IV. Károly örököse, Habsburg Ottó volt, akinek két fia született: Károly és György. Mindketten politikai pályára léptek, de közülük Károly az idősebb, ezáltal ő volt a Habsburg-Lotaringiai-ház fejének várományosa a családi szabályok szerint. Miután 2011-ben Ottó elhunyt, helyét Károly főherceg vette át a dinasztia élén. Ha még létezne királyság, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse Károly főherceg fia, vagyis az utolsó magyar király, IV. Károly dédunokája, a 27 éves Ferdinánd lenne.

Ferdinánd már egészen fiatalkora óta szerelmes az autóversenyzésbe: gokartozással kezdte, majd versenyzett többek között a Formula Renault-ban, a Német Túraautó-bajnokságban és a Forma-3-ban is. Legnagyobb sikerét a 2021-es híres Le Mans-i 24 órás versenyen aratta, ahol megnyerte a kategóriáját. Az ifjú nemes élvezi a szabadságot, ami abból fakad, hogy nincsenek trónörökösi kötelezettségei, azonban saját bevallása szerint autóversenyzőként sokat köszönhet a nemesi származásának.

Édesanyja egyengette az ifjú szívtipró karrierjét

Habsburg Ferdinánd már Salzburgban született, magángimnáziumban tanult, ami lehetővé tette számára, hogy minden szabadidejét a versenypályán töltse. Az autóversenyzőknek már a karrierjük elején jelentős összeget kell előteremteniük ahhoz, hogy kifizethessék a magasra rúgó költségeket. Ferdinánd esetében az anyagi hátteret édesanyja, Thyssen-Bornemisza Franciska adta, akinek családja az acéliparban hatalmas vagyonra tettszert. Mára Ferdinándnak is elegendő szponzora van, ezért már nem szorul az anyukájára ebben a tekintetben sem. A fiatal pilóta több mint 50 ezres követőtáborral rendelkezik, és természetesen a nők is odáig vannak érte. Nemrég éppen arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy buszra is megszerezte a jogosítványát.