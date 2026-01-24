Igazi szívtipró az utolsó magyar király dédunokája: autóversenyzőként keresi a kenyerét

Az utolsó magyar király dédunokája, Habsburg Ferdinánd ugyan nem hétköznapi foglalkozást űz, de távolról sem él olyan fényűző életet, amit egy ilyen nemesi származású emberről képzelne az ember.
- Ma is élnek az utolsó magyar király trónörökösei.
- Napjainkban már egyáltalán nem az uralkodás foglalkoztatja a Habsburg-ház utódait.
- IV. Károly, az utolsó magyar király dédunokája sikeres autóversenyző.
Autóversenyzőként keresi a kenyerét az utolsó magyar király dédunokája
Az utolsó magyar király és osztrák császár IV. Károly örököse, Habsburg Ottó volt, akinek két fia született: Károly és György. Mindketten politikai pályára léptek, de közülük Károly az idősebb, ezáltal ő volt a Habsburg-Lotaringiai-ház fejének várományosa a családi szabályok szerint. Miután 2011-ben Ottó elhunyt, helyét Károly főherceg vette át a dinasztia élén. Ha még létezne királyság, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse Károly főherceg fia, vagyis az utolsó magyar király, IV. Károly dédunokája, a 27 éves Ferdinánd lenne.
Ferdinánd már egészen fiatalkora óta szerelmes az autóversenyzésbe: gokartozással kezdte, majd versenyzett többek között a Formula Renault-ban, a Német Túraautó-bajnokságban és a Forma-3-ban is. Legnagyobb sikerét a 2021-es híres Le Mans-i 24 órás versenyen aratta, ahol megnyerte a kategóriáját. Az ifjú nemes élvezi a szabadságot, ami abból fakad, hogy nincsenek trónörökösi kötelezettségei, azonban saját bevallása szerint autóversenyzőként sokat köszönhet a nemesi származásának.
Édesanyja egyengette az ifjú szívtipró karrierjét
Habsburg Ferdinánd már Salzburgban született, magángimnáziumban tanult, ami lehetővé tette számára, hogy minden szabadidejét a versenypályán töltse. Az autóversenyzőknek már a karrierjük elején jelentős összeget kell előteremteniük ahhoz, hogy kifizethessék a magasra rúgó költségeket. Ferdinánd esetében az anyagi hátteret édesanyja, Thyssen-Bornemisza Franciska adta, akinek családja az acéliparban hatalmas vagyonra tettszert. Mára Ferdinándnak is elegendő szponzora van, ezért már nem szorul az anyukájára ebben a tekintetben sem. A fiatal pilóta több mint 50 ezres követőtáborral rendelkezik, és természetesen a nők is odáig vannak érte. Nemrég éppen arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy buszra is megszerezte a jogosítványát.
„Egy jó autóversenyzőnek képesnek kell lennie arra, hogy bármilyen járművet tudjon vezetni. Letettem a buszos jogosítványomat” – írta a közösségi oldalán a férfi.
Ezek is érdekelhetnek a királyi családokkal kapcsolatban: