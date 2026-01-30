Ma lesz Dudás Miki temetése: a sportolótól a pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút

Egy ország gyászolja az elhunyt világbajnok kajakost, Dudás Mikit. A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában, ma pedig végső búcsút vesznek tőle.
Ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől
Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett korábban elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút a világbajnok kajakozótól. Úgy tudni, a tragikusan fiatalon elhunyt sportolót a 2025 elején elhunyt édesapja mellett helyezik végső nyugalomra.
Két gyereket hagyott maga után
Ivett még az év végén reménnyel és tervekkel tekintett a 2026-os esztendő elé, nem sejtve, hogy néhány nappal később elveszíti szerelmét, valamint gyermekei édesapját. Dudás Miklós és párja két közös gyermeket neveltek: a hatéves Narát és a hároméves Milót. A sportoló az Instagramján meghitt, szeretettel teli pillanatokat osztott meg gyermekeivel − utolsó bejegyzésében is kisfiával, Milóval látható.
