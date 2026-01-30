Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ma lesz Dudás Miki temetése: a sportolótól a pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút

gyász Dudás Miklós Dudás Miki
Life.hu
2026.01.30.
Utolsó útjára kísérik az elhunyt sportolót. Dudás Miki temetése ma 12 órakor lesz.

Egy ország gyászolja az elhunyt világbajnok kajakost, Dudás Mikit. A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában, ma pedig végső búcsút vesznek tőle. 

Dudás Miki, világbajnok kajakozó.
Ma lesz Dudás Miki temetése.

Ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett korábban elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút a világbajnok kajakozótól. Úgy tudni, a tragikusan fiatalon elhunyt sportolót a 2025 elején elhunyt édesapja mellett helyezik végső nyugalomra.

Két gyereket hagyott maga után 

Ivett még az év végén reménnyel és tervekkel tekintett a 2026-os esztendő elé, nem sejtve, hogy néhány nappal később elveszíti szerelmét, valamint gyermekei édesapját. Dudás Miklós és párja két közös gyermeket neveltek: a hatéves Narát és a hároméves Milót. A sportoló az Instagramján meghitt, szeretettel teli pillanatokat osztott meg gyermekeivel − utolsó bejegyzésében is kisfiával, Milóval látható.

