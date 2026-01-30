Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Babát vár Jennifer Lopez exének fiatal párja: az Instagramon tették közzé a nagy hírt

várandósság Nadia Ferreira Beckhamék Marc Anthony
Nyolcszoros apuka lesz az énekesnő egykori férje. Marc Anthony és felesége, Nadia Ferreira második közös gyereküket várják.

A pár mindkét tagja az Instagramon osztotta meg, hogy Nadia gyereket vár. Marc Anthonynak már van hét gyereke, közülük kettőnek, Emme-nek és Maxnek Jennifer Lopez az édesanyja. 

Marc Anthony és Nadia Ferreira a Csillagok éjszakája gáláján
Marc Anthony és Nadia Ferreira második gyereküket várják. 
Forrás: Getty Images North America

Marc Anthony nyolcszoros apa lesz

Az 57 éves énekes, Marc Anthony, akit mostanában a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén történtek miatt kerül be a hírekbe, és 31 évvel fiatalabb felesége, Nadia Ferreira paraguayi modell babát vár. Instagram bejegyzésükben Nadia gömbölyödő hasáról tettek közzé egy képet, amihez ezt írták: „Boldog 3. évfordulót!! Micsoda csodálatos ajándékot ad nekünk az élet. Isten nagyszerű, Marquito nagy testvér lesz.” Nadia Ferreira és Marc Anthony 2023-ban házasodtak össze, és még abban az évben meg is született első közös gyermekük, Marco.

Anthonynak két gyereke van Debbie Rosadótól: Arianna és Chase, Dayanara Torres pedig szintén két gyerekkel ajándékoza meg, Christiannel és Ryannel. Jennifer Lopeztől két gyermeke született Emme Maribel és Maximilian David, akik ikrek. 

Miért érintett Marc Anthony a Beckham-botrányban? 

Köztudott, Brooklyn azzal vádolja édesanyját Victoria Beckhamet, hogy a fiatalok esküvőjén ellopta Nicola Peltztől az első táncot. „Marc Anthony, aki a Beckham család barátja, ajándékba ajánlotta fel, hogy fellép az esküvőn” – nyilatkozta korábban egy jelenlévő. „Mielőtt a dal elkezdődött volna, Marc Anthony megkérte Brooklynt, hogy menjen fel a színpadra, majd bejelentette: »A mai este legszebb nője ebben a teremben – gyere fel... Victoria Beckham!«” A forrás szerint, „Nicola úgy érezte, hogy Victoria tönkretette az esküvőjét, és nem értette, miért”. Egy másik bennfentes hozzátette, hogy az egész terem megdöbbent, hogy Anthony Victoria nevét kiáltotta Nicola helyett.

