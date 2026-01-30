Ezek voltak a Grammy-gálák legsokkolóbb pillanatai: Bianca Censori tavalyi meztelenkedése a jéghegy csúcsa

A Grammy-díjátadó a zeneipar egyik legnagyobb presztízsű eseménye, ugyanakkor története során számtalanszor bizonyította, hogy messze nem mindig kiszámítható. A legendás élő fellépések és megható pillanatok mellett az elmúlt évtizedekben jó néhány botrányos vagy zavarba ejtő jelenet is beírta magát a díjátadó történetébe. A február 1-én megrendezendő, 67. Grammy-gála előtt érdemes felidézni az elmúlt 66 év legemlékezetesebb, és legmeghökkentőbb jeleneteit.

Ezek voltak a Grammy-díjátadó történetének legsokkolóbb pillanatai

Frank Sinatra félbeszakított monológja

Az egyik legnagyobb felháborodást az 1994-es díjátadón váltotta ki Frank Sinatra esete. A legendás énekes a Legenda-díj átvételekor beszédet mondott, ám néhány perc után minden előzetes figyelmeztetés nélkül reklámra vágtak. Mire a közvetítés visszatért, Sinatra már nem volt a színpadon. A tiszteletlenség sokakat felháborított, Billy Joel pedig később, amikor egy fellépése közben a The River of Dreams című számot adta elő, abbahagyta az előadást, majd az órájára nézve ezt mondta: „Értékes reklámidő megy el, értékes reklámidő megy el.”

Will Smith bojkottja

A rapzene történetének egyik emlékezetes pillanata 1989-ben következett be, amikor a Grammy először díjazta a műfajt, ám a kategóriát nem közvetítették élőben. A döntés miatt Will Smith bojkottot szervezett, miközben ironikus módon éppen ő és DJ Jazzy Jeff nyerték a díjat.

A Metallica veszített a hard rock/metal kategóriában

Ugyanebben az évben történt a legendás Jethro Tull–Metallica-ügy is, amikor a hard rock/metal kategóriában a progresszív rockzenekar győzött az akkor csúcsformában lévő Metallica előtt, sokak szerint teljesen érthetetlen módon.

Lady Gaga tojásos outfitje

A látványos belépők közül Lady Gaga 2011-es érkezése maradt emlékezetes: egy óriási tojásban vitette magát a helyszínre, majd abból kikelve adta elő a Born This Wayt. A performansz legalább akkora figyelmet kapott, mint maga a dal.

Lady Gaga egy tojásból kikelve adta elő slágerét.

Cardi B és Megan Thee Stallion produkciója miatt panaszt tettek

2021-ben Cardi B és Megan Thee Stallion WAP című dalának előadása borzolta a kedélyeket. Bár a dalszöveget a műsor számára részben szerkesztették, a refrén például „Wet Wet Wet”-re lett módosítva, a látvány és a színpadi gesztusok így is sok néző számára túlzásnak és számítottak. A provokatív koreográfia és a nyílt utalások miatt több néző is panaszt tett, noha a produkciót a műsorhoz igazították.