Ezek voltak a Grammy-gálák legsokkolóbb pillanatai: Bianca Censori tavalyi meztelenkedése a jéghegy csúcsa

A Grammy-díjátadó a zeneipar egyik legnagyobb presztízsű eseménye, ugyanakkor története során számtalanszor bizonyította, hogy messze nem mindig kiszámítható. A legendás élő fellépések és megható pillanatok mellett az elmúlt évtizedekben jó néhány botrányos vagy zavarba ejtő jelenet is beírta magát a díjátadó történetébe. A február 1-én megrendezendő, 67. Grammy-gála előtt érdemes felidézni az elmúlt 66 év legemlékezetesebb, és legmeghökkentőbb jeleneteit.
Ezek voltak a Grammy-díjátadó történetének legsokkolóbb pillanatai
- Frank Sinatra félbeszakított monológja
Az egyik legnagyobb felháborodást az 1994-es díjátadón váltotta ki Frank Sinatra esete. A legendás énekes a Legenda-díj átvételekor beszédet mondott, ám néhány perc után minden előzetes figyelmeztetés nélkül reklámra vágtak. Mire a közvetítés visszatért, Sinatra már nem volt a színpadon. A tiszteletlenség sokakat felháborított, Billy Joel pedig később, amikor egy fellépése közben a The River of Dreams című számot adta elő, abbahagyta az előadást, majd az órájára nézve ezt mondta: „Értékes reklámidő megy el, értékes reklámidő megy el.”
- Will Smith bojkottja
A rapzene történetének egyik emlékezetes pillanata 1989-ben következett be, amikor a Grammy először díjazta a műfajt, ám a kategóriát nem közvetítették élőben. A döntés miatt Will Smith bojkottot szervezett, miközben ironikus módon éppen ő és DJ Jazzy Jeff nyerték a díjat.
- A Metallica veszített a hard rock/metal kategóriában
Ugyanebben az évben történt a legendás Jethro Tull–Metallica-ügy is, amikor a hard rock/metal kategóriában a progresszív rockzenekar győzött az akkor csúcsformában lévő Metallica előtt, sokak szerint teljesen érthetetlen módon.
- Lady Gaga tojásos outfitje
A látványos belépők közül Lady Gaga 2011-es érkezése maradt emlékezetes: egy óriási tojásban vitette magát a helyszínre, majd abból kikelve adta elő a Born This Wayt. A performansz legalább akkora figyelmet kapott, mint maga a dal.
- Cardi B és Megan Thee Stallion produkciója miatt panaszt tettek
2021-ben Cardi B és Megan Thee Stallion WAP című dalának előadása borzolta a kedélyeket. Bár a dalszöveget a műsor számára részben szerkesztették, a refrén például „Wet Wet Wet”-re lett módosítva, a látvány és a színpadi gesztusok így is sok néző számára túlzásnak és számítottak. A provokatív koreográfia és a nyílt utalások miatt több néző is panaszt tett, noha a produkciót a műsorhoz igazították.
Emlékezetes félbeszakítások
A színpadi félbeszakítások sem ritkák a Grammy történetében. 2004-ben 50 Cent zavarta meg az Evanescence köszönőbeszédét, míg 1998-ban Ol’ Dirty Bastard lépett színpadra Shawn Colvin díjátadója közben, hogy a Wu-Tang Clan veresége miatt tiltakozzon.
Ugyanebben az évben történt a hírhedt „Soy Bomb”-eset is Bob Dylan fellépése alatt, amikor egy félmeztelen performanszművész jelent meg a színpadon, teljesen megzavarva az előadást.
- A Milli Vanilli duó díját visszavonták
A legnagyobb Grammy-botrány azonban a Milli Vanilli nevéhez fűződik. A német duó 1990-ben elnyerte a legjobb új előadó díját, ám később kiderült, hogy a slágereikben nem ők énekeltek. A Recording Academy végül visszavonta a díjat, ami máig egyedülálló eset.
- Bianca Censori meztelenruhája kiverte a biztosítékot
Az utóbbi években Kanye West felesége, Bianca Censori megjelenései is komoly visszhangot váltottak ki. A Grammy-gálán viselt, szinte láthatatlan ruhája és korábbi merész szettjei miatt többen felvetették, hogy a rapper irányítja öltözködését, amit West határozottan cáfolt. Censori korábban úgy nyilatkozott, számára ezek a megjelenések az önkifejezést szolgálják, nem a provokációt.
A 67. Grammy-díjátadót 2026. február 1-én, vasárnap rendezik meg, a hagyományoknak megfelelően a Los Angeles-i Crypto.com Arénában. Az esemény a zeneipar legnagyobb ünnepe, ahol a legkülönbözőbb műfajok képviselői mérhetik össze tehetségüket, és ahol a legendás élő fellépések mellett a váratlan pillanatok és meglepetések is gyakran borzolják a kedélyeket. Az este a CBS és a Paramount+ közvetítésében lesz látható ottani idő szerint este 20 órától, így a hazai nézők is követhetik a díjátadó legizgalmasabb eseményeit.
