Ezek a történelem legbizarrabb betegségmegelőző szokásai, amiket őseink alkalmaztak

Emlékszel még a piócás emberre az Indul a bakterház című filmből? Már attól kirázott a hideg, hogy ezeket a cukinak éppen nem nevezhető állatkákat tették a bakter bőrére, hogy jobban legyen? Hát akkor most figyelj, mert olyan elképesztően bizarr gyógymódokról fogsz olvasni a következőkben, amiktől garantáltan a hideg fog futkosni a hátadon.

Elképesztően bizarr gyógymódok a történelemből – Ezektől te is dobni fogsz egy hátast!

Forrás: Shutterstock

Bizarr gyógymódok a múltból, avagy a népi kuruzslás netovábbjai

Az ősi orvostudomány inkább hasonlított egy légből kapott hókuszpókuszra, semmint tudományos alapokon nyugvó gyógyításra. Az emberek mindent elhittek, amit az orvosok mondtak nekik, még azt is, amikor arra kérték őket, hogy főzzenek sört egy halott ember koponyájában, így elkerülhetik a különböző fertőzéseket. Íme 6 egészen elképesztő bizarr gyógymód a múltból, amitől te is sokkot fogsz kapni:

Fejfájás ellen múmia-por

A 17. században terjedt el a múmia-por fogyasztása, ami, ahogy a neve is mutatja, ténylegesen emberi koponyacsont-őrleményből készült. A kuruzslók akkoriban úgy vélték, hogy a halottak ereje gyógyít, így egészen egyszerűen elszívatták vagy megitatták a beteggel a koponyacsont-port, ami szerintük kiváló volt fejfájás ellen.

Vérivás epilepszia ellen

A középkorban az epilepsziáról úgy tartották, hogy démoni betegség, amit hasonlóan bizarr módon kell kezelni is. Több feljegyzés is létezik a történelemből, ami arról számol be, hogy frissen kivégzett emberek vérét itatták meg az epilepsziában szenvedőkkel, átadva nekik ezáltal az életenergiát. Németországban és Itáliában is előszeretettel alkalmazták ezt a gyomorforgató módszert.

Galamb-kenet dögvész ellen

A középkorban nem kellett a szomszédba menni a hajmeresztő ötletekért: pestis idején élő galambot kötöztek a fertőzött beteg testére, mert úgy tartották, a madár elszívja annak testéből a gyilkos kórt. Miután a galamb elpusztult, gyógyultnak nyilvánították a beteget.

Borogatás állati ürülékkel

A középkortól egészen a 19. század elejéig alkalmazták sebek és láz gyógyítására a melegített állati ürüléket. Leginkább tehén-vagy lótrágyát kentek a bőrre, mert úgy hitték, a meleg gőz segít kiűzni a kórokozókat.