6 szépségtrend, amely a férfiak szerint felesleges pénzkidobás, és csak ront a nőkön

A szépségipar ma már olyan beavatkozásokra is képes, amelyek teljesen megváltoztatják az ember kinézetét, és így fiatalosabb külsővel élhessen. Egyesek szerint sok szépségtrend túlságosan is átalakítja a valódi vonásokat, eredeti formajegyeket. Egy neves brit újságíró, John Sturgis összegyűjtötte azokat a divatosnak számító megoldásokat, amelyek szerinte inkább rontanak, mint javítanak a nőkön.

John Sturgis szerint a túl hosszú műszempilla is egy rossz női szépségtrend.

Egy brit újságíró, Jon Sturgis szerint a nők túlzásba viszik a különböző szépségtrendek alkalmazását.

A túl hosszú műkörmök és a mértéktelen szemöldökformázások inkább zavaróak, mint esztétikusak.

Az úgynevezett fenékemelés és más plasztikai beavatkozások természetellenes arányokat eredményeznek.

Sturgis szerint a szépségipar túlzásai egységes, sablonszerű megjelenést hoznak létre, ami csökkenti az egyéni vonzerőt.

A következő szépségtrendek inkább rontanak, mint javítanak a nők megjlenésén

Miközben a nők milliókat költenek krémekre, kezelésekre és különböző szépészeti beavatkozásokra, egy brit szerző szerint épp ezektől lesznek kevésbé vonzóak. John Sturgis szerint a túlzásba vitt beavatkozások és mesterséges megoldások mára annyira elterjedtek, hogy szinte senki nem kérdőjelezi meg azokat – számolt be a véleményéről a Daily Mail-en. Most azonban szeretné kimondani a kellemetlen igazságot.

Íme, a szépségtrendek, amelyek szerinte szerinte a legtöbbet rontanak a nők megjelenésén!

Hajgöndörítés

A brit újságíró szerint a napjainkban divatos, géppel hullámosított frizura ma már inkább uniformizál, mint szépít. A haj formája olyan tökéletesre van csiszolva, hogy elveszíti természetességét, és így éppen az eredeti cél – a könnyed, vonzó hatás – vész el. A férfiak szerint pedig ez a hullámos viselet már annyira tömeggyártott, hogy semmit sem árul el viselőjéről.

Műkörömőrület

A letisztult, rövid és ápolt műköröm elegáns, azonban Sturgis szerint a túlnőtt, tűhegyes vagy „agyondíszített” körmök inkább zavaróak, mint vonzóak. A férfiak gyakran felteszik a kérdést: hogyan lehet ezzel írni, főzni vagy akár csak telefont kezelni? A brit újságíró szerint a gél- és porcelánmánia túl sok nőt csábított el. Ráadásul a körmök elkészítésének és karbantartásának az ára is irreálisan magas lett az utóbbi években.