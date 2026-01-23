6 szépségtrend, amely a férfiak szerint felesleges pénzkidobás, és csak ront a nőkön

A szépségipar ma már olyan beavatkozásokra is képes, amelyek teljesen megváltoztatják az ember kinézetét, és így fiatalosabb külsővel élhessen. Egyesek szerint sok szépségtrend túlságosan is átalakítja a valódi vonásokat, eredeti formajegyeket. Egy neves brit újságíró, John Sturgis összegyűjtötte azokat a divatosnak számító megoldásokat, amelyek szerinte inkább rontanak, mint javítanak a nőkön.
- Egy brit újságíró, Jon Sturgis szerint a nők túlzásba viszik a különböző szépségtrendek alkalmazását.
- A túl hosszú műkörmök és a mértéktelen szemöldökformázások inkább zavaróak, mint esztétikusak.
- Az úgynevezett fenékemelés és más plasztikai beavatkozások természetellenes arányokat eredményeznek.
- Sturgis szerint a szépségipar túlzásai egységes, sablonszerű megjelenést hoznak létre, ami csökkenti az egyéni vonzerőt.
A következő szépségtrendek inkább rontanak, mint javítanak a nők megjlenésén
Miközben a nők milliókat költenek krémekre, kezelésekre és különböző szépészeti beavatkozásokra, egy brit szerző szerint épp ezektől lesznek kevésbé vonzóak. John Sturgis szerint a túlzásba vitt beavatkozások és mesterséges megoldások mára annyira elterjedtek, hogy szinte senki nem kérdőjelezi meg azokat – számolt be a véleményéről a Daily Mail-en. Most azonban szeretné kimondani a kellemetlen igazságot.
Íme, a szépségtrendek, amelyek szerinte szerinte a legtöbbet rontanak a nők megjelenésén!
Hajgöndörítés
A brit újságíró szerint a napjainkban divatos, géppel hullámosított frizura ma már inkább uniformizál, mint szépít. A haj formája olyan tökéletesre van csiszolva, hogy elveszíti természetességét, és így éppen az eredeti cél – a könnyed, vonzó hatás – vész el. A férfiak szerint pedig ez a hullámos viselet már annyira tömeggyártott, hogy semmit sem árul el viselőjéről.
Műkörömőrület
A letisztult, rövid és ápolt műköröm elegáns, azonban Sturgis szerint a túlnőtt, tűhegyes vagy „agyondíszített” körmök inkább zavaróak, mint vonzóak. A férfiak gyakran felteszik a kérdést: hogyan lehet ezzel írni, főzni vagy akár csak telefont kezelni? A brit újságíró szerint a gél- és porcelánmánia túl sok nőt csábított el. Ráadásul a körmök elkészítésének és karbantartásának az ára is irreálisan magas lett az utóbbi években.
Túlzásba vitt szemöldökformázás
A szemöldök természetesen keretezi az arcot, mégis sokan túlcsipkedik, tetováltatják vagy újrarajzolják, ezzel elveszítve az eredeti karakterüket. A ’90-es évek ceruzavékony ívét most épp a túlburjánzó, „szélesre festett” forma váltja fel. Az újságíró szerint jobb lenne, ha természetesre hagynák ezt az apró területet.
Műszempilla
A túl nagy, túl hosszú vagy túlságosan fekete műszempillák sokszor inkább egy rovarra emlékeztetnek, mint finom női vonalakra – állítja Sturgis. A férfiak szerint a pillák olyan mértékben árnyékolják be a szemet, hogy eltűnik a valódi tekintet. Bár a műszempilla eredetileg finom kiemelésre szolgált, mára sokan túlzásba viszik.
Szájtöltés
A finoman telt ajak vonzó lehet, de a túltöltött, deformált ajkak inkább ijesztőek, mint csábítóak. A brit újságíró véleménye szerint az ajakfeltöltés túlzásai miatt egyre többen járnak szinte ugyanazzal a szájjal – mintha minden nőnek egy sablon alapján készült volna. Ráadásul a természetes mimika is elveszhet.
Fenékemelés
A brazil fenékplasztika és a Kardashian-hatás miatt sok nő extrém arányokat akar elérni – akár plasztikai műtéti úton is. A brit újságíró szerint ez az egyik legveszélyesebb trend, amely nemcsak természetellenes, hanem komoly egészségügyi kockázatokkal is jár. A műtött fenékkel a nők ráadásul gyakran eltorzítják a test természetes jellegét. Hozzáteszi azt is, hogy divat nem örök: ami ma trendi, holnap már talán nem az.
