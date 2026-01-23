Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Már tudni, mikor lesz látható a 16 éves Elle Woods – Minden, amit a Doktor Szöszi előzménysorozatáról tudunk

Reese Witherspoon Doktor Szöszi előzménysorozat
Nem egyszerű vígjáték, hanem popkulturális hivatkozási pont Elle Woods története. A Doktor Szöszi teljesen új formában érkezik a képernyőre és már a dátum is megvan.

 Az Amazon Prime Video hamarosan bemutatja az Elle című sorozatot, amely a legendás Doktor Szöszi-történet kezdetéhez visz vissza bennünket. A premier időpontja már nem titok, a premier július 1-jén lesz és a kulisszák mögött zajló döntések alapján úgy tűnik: a streamingszolgáltató hosszú távra tervez a pink univerzummal.

A Doktor Szöszi nem csupán egy film, hanem egy legenda.
Forrás: NORTHFOTO
  • Az Elle a Doktor Szöszi előzménysorozata lesz.
  • A történet Elle Woods középiskolai éveibe repít vissza.
  • A főszerepet Lexi Minetree játssza.
  • A premier időpontja: 2026. július 1.
  • Az első évad nyolc epizódból áll.
  • A rendező Jason Moore.
  • Az Amazon már megrendelte a második évadot is.

Doktor Szöszi visszatér

Amikor 2001-ben Reese Witherspoon először lépett a vászonra Elle Woods szerepében, kevesen gondolták volna, hogy egy könnyed jogi vígjáték ekkora kulturális lenyomatot hagy maga után. A film egy olyan fiatal nőről szólt, akit kizárólag a külseje alapján ítéltek meg, ő pedig bebizonyította: az intelligencia és az elszántság nem hajszíntől függ. Az azóta eltelt években a Doktor Szöszi több folytatást, egy Broadway-musicalt és megszámlálhatatlan rajongót kapott. A televíziós feldolgozás gondolata így szinte törvényszerűen merült fel – az Amazon pedig most meg is valósítja. A készülő sorozat nem újra meséli a jól ismert történetet, hanem a kezdetekhez nyúl vissza: azt mutatja meg, milyen volt Elle Woods a gimnáziumban, még azelőtt, hogy belépett volna a Harvard kapuján.

Ki lesz az új Elle Woods?

A stafétát Reese Witherspoon személyesen adta át kolléganőjének. Egy tavaly közzétett, gyorsan virálissá vált videóban jelentette be, hogy a fiatal Elle szerepét Lexi Minetree kapja. A sorozat az 1990-es évekbe helyezi a cselekményt, így a nosztalgia nemcsak a karakter, hanem az egész korszak felélesztését ígéri. A múltidézést tovább erősíti, hogy a szereplőgárdához csatlakozott a súlyosan beteg James Van Der Beek is, a kilencvenes évek egyik legismertebb televíziós arca. A készítők célja egyértelmű: egyszerre megszólítani az eredeti rajongókat és az új generációt. A forgatás már javában zajlik, Beverly Hills több ikonikus utcája is helyszínként szolgál.

A gimis Elle-t Lexi Minetree alakítja az előzménysorozatban.
Forrás: Getty Images North America

Júliusban indul a rózsaszín korszak

Az Amazon Prime Video hivatalosan is megerősítette: az Elle első epizódja 2026. július 1-jén kerül fel a kínálatba. A nyolcrészes évad rendezője Jason Moore, aki korábban a Tökéletes hang-filmekkel bizonyította, hogy ért a fiatalos, tempós történetmeséléshez. A premier dátumának nyilvánosságra hozatala azonban csak az első nagy bejelentés volt, a háttérben már megszületett egy fontos döntés. Az Amazon közel fél évvel a bemutató előtt berendelte a második évadot is. A hírt maga Reese Witherspoon osztotta meg az Instagramon, egy rövid videóban: „Valamit még el kell mondanom, srácok… Most beszéltem telefonon az Amazonnal, és annyira imádták a műsort, hogy kértek belőle még egy évadot.” A bejelentés egyértelmű jelzés: a streamingszolgáltató komoly potenciált lát az új Elle Woods-történetben.

