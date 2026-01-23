A DJ kitálalt: itt van minden kínos részlet Brooklyn és Victoria Beckham esküvői táncáról

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjének egyik fellépője, DJ Fat Tony az ITV This Morning című műsorában beszélt először részletesen, mi történt a buliban. Elmondása szerint nem Victoria Beckham volt a kezdeményező, hanem Marc Anthony keverte meg a lapokat azzal, hogy felhívta a színpadra Brooklynt, majd Victoriát is, mint „a teremben ülő legszebb nőt”. Ezután arra kérte Brooklynt, hogy „tegye a kezét az anyja csípőjére”.

Victoria Beckham és családja napok óta a lapok címoldalán vannak

Forrás: Getty Images

Victoria Beckham nem viselkedett kínosan

A latin kultúrában ez megszokott gesztus, de az adott helyzetben rendkívül kínosnak bizonyult – különösen Nicola Peltz számára, aki könnyek közt hagyta el a termet. Tony szerint Brooklyn is összetört, amiért az első táncát nem a feleségével, hanem az édesanyjával kellett eltáncolnia.

DJ Fat Tony kiemelte: „Nem volt semmiféle közönséges viselkedés. Egyszerűen csak rossz volt az időzítés.” A DJ szerint az emberek félreértették Brooklyn szavait, és túl sokat láttak bele a történetbe, pedig szerinte a fiú csak le akarta zárni a dolgokat azzal, hogy elmondta a saját igazságát.

Az ügy azonban nem csitul, sőt: mémek, paródiavideók lepték el a netet, amelyek gúnyt űznek Victoria Beckham táncából. Egyik ilyen videót épp Fat Tony tette közzé, amit aztán később letörölt.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője: mindenki másképp emlékszik

A botrányosnak titulált táncról egyetlen videófelvétel létezik – ez Brooklyn tulajdonában van. A pár szigorú feltételekkel engedte csak be a vendégeket az esküvő helyszínére, mindenkitől elvették a telefont. Brooklyn és Nicola birtokolják az összes felvételt, ami aznap este készült – így nem valószínű, hogy valaha is a nyilvánosságra kerül az ominózus pillanat.

A vendégek emlékei szerint a fogadáson, ahonnan Nicola sírva kirohant, két részre szakadt a terem: míg a Beckham-oldal ujjongott, a Peltz-oldal döbbent csendben ült. Végül Nicola visszatért, de onnantól az egész este szomorú volt.

