A DJ kitálalt: itt van minden kínos részlet Brooklyn és Victoria Beckham esküvői táncáról

botrány Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Horváth Angéla
2026.01.23.
Victoria Beckham és fia, Brooklyn esküvői tánca körül akkora botrány kerekedett, hogy még most is csontvázak esnek ki a szekrényből: DJ Fat Tony, a Beckham család régi barátja nyilvánosan állt ki Brooklyn mellett, aki a napokban egy hatoldalas nyilatkozatban mesélt arról, hogyan élte meg a számára megalázó jelenetet.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjének egyik fellépője, DJ Fat Tony az ITV This Morning című műsorában beszélt először részletesen, mi történt a buliban. Elmondása szerint nem Victoria Beckham volt a kezdeményező, hanem Marc Anthony keverte meg a lapokat azzal, hogy felhívta a színpadra Brooklynt, majd Victoriát is, mint „a teremben ülő legszebb nőt”. Ezután arra kérte Brooklynt, hogy „tegye a kezét az anyja csípőjére”.

Victoria Beckham és családja napok óta a lapok címoldalán vannak
Forrás: Getty Images

Victoria Beckham nem viselkedett kínosan

A latin kultúrában ez megszokott gesztus, de az adott helyzetben rendkívül kínosnak bizonyult – különösen Nicola Peltz számára, aki könnyek közt hagyta el a termet. Tony szerint Brooklyn is összetört, amiért az első táncát nem a feleségével, hanem az édesanyjával kellett eltáncolnia.

DJ Fat Tony kiemelte: „Nem volt semmiféle közönséges viselkedés. Egyszerűen csak rossz volt az időzítés.” A DJ szerint az emberek félreértették Brooklyn szavait, és túl sokat láttak bele a történetbe, pedig szerinte a fiú csak le akarta zárni a dolgokat azzal, hogy elmondta a saját igazságát.

Az ügy azonban nem csitul, sőt: mémek, paródiavideók lepték el a netet, amelyek gúnyt űznek Victoria Beckham táncából. Egyik ilyen videót épp Fat Tony tette közzé, amit aztán később letörölt.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője: mindenki másképp emlékszik

A botrányosnak titulált táncról egyetlen videófelvétel létezik – ez Brooklyn tulajdonában van. A pár szigorú feltételekkel engedte csak be a vendégeket az esküvő helyszínére, mindenkitől elvették a telefont. Brooklyn és Nicola birtokolják az összes felvételt, ami aznap este készült – így nem valószínű, hogy valaha is a nyilvánosságra kerül az ominózus pillanat.

A vendégek emlékei szerint a fogadáson, ahonnan Nicola sírva kirohant, két részre szakadt a terem: míg a Beckham-oldal ujjongott, a Peltz-oldal döbbent csendben ült. Végül Nicola visszatért, de onnantól az egész este szomorú volt.

Olvass még többet a Beckham-botrányról:

Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

Napok óta uralja a címlapokat Brooklyn Beckham döbbenetes vallomása a szüleiről. Ennek hála, rekfektorfénybe került felesége, Nicola Peltz is. A fiatal házaspár a minap Malibu utcáin jelent meg: Nicola magabiztos mosollyal az arcán sétál Brooklyn oldalán, mintha csak azt üzenné, megnyerte a játszmát.

Brooklyn Beckham kamaszkori szerelme kitálal Victoria Beckhamről

Tallia Storm tíz év hallgatás után nyíltan beszélt a Beckham családról. Elárulta, milyen volt fiatalon Brooklyn Beckham barátnőjeként élni, és miért érzi úgy ma is, hogy Victoria Beckham soha nem fogadta el őt.

Victoria Beckham felrobbantotta az internetet, az esküvői mémjein nevet a világ

Az egykori Spice Girl ismét a figyelem középpontjába került. Victoria Beckham esküvői tánca miatt ellepték a netet a vicces videók és fotók, mi pedig összegyűjtöttünk néhányat a legjobbakból.

 

 

