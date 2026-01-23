Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ryan Reynolds kegyetlen üzenetekben szidta Justin Baldonit: kikerült levelezése a Velünk véget ér szerzőjével

Shutterstock, Getty Images, AI
botrány Justin Baldoni hollywood Blake Lively Ryan Reynolds
Simon Benedek
2026.01.23.
Nem csitul a botrány Justin Baldoni, valamint Blake Lively és Ryan Reynolds körül. Nemrég kikerült egy levelezés, amely Ryan Reynolds, valamint a Velünk véget ér szerzője, Colleen Hoover között zajlott. Az üzenetekben Justin Baldoni neve is felmerült.

Justin Baldoni és Ryan Reynolds között azután fajult el a viszony, hogy Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, amely a színésznő állítása szerint a Velünk véget ér forgatásán érte őt.  A keresetében azt is állítja, hogy Baldoni megpróbálta rombolni a jó hírnevét. Az ügyről először a New York Times számolt be, amelyet ezután Baldoni beperelt és visszaperelte Livelyt is. 

Blake Lively és Ryan Reynolds a Velünk véget ér filmpremierjén.
Blake Lively és Ryan Reynolds a Velünk véget ér bemutatóján.
Forrás: Getty Images North America
  • Egy levelezésben Ryan Reynolds Justin Baldonit szidalmazza.
  • Az üzenetekben válogatott sértésekkel illeti Baldonit.
  • Justin Baldonit Blake Lively szexuális zaklatással vádolja, a pernek még nincs eredménye.
  • Mutatjuk a beszélgetés részleteit, amiket Reynolds és a Velünk véget ér szerzőnője folytatott.

Velünk véget ér forgatása után robbant ki a botrány

Amióta Blake Lively szexuális zaklatással vádolja Justin Baldonit, a történetnek a kezdetektől részese Ryan Reynolds is, aki kiállt a felesége mellett. Justin Baldoni ezért összesen 400 millió dolláros perben rágalmazással és zsarolással vádolta meg Livelyt, Reynolds-ot és a New York Times újságíróját, Leslie Sloane-t. Blake Lively és Justin Baldoni jogi csatája azóta is a reflektorfényben van. Baldoni 400 millió dolláros rágalmazási keresetét a bíróság elutasította, így ezzel nem nyert Lively ellen. Azonban Lively eredeti, szexuális zaklatással kapcsolatos keresete még folyamatban van. A végleges ítélet ebben az ügyben 2026 tavaszára várható, a per tehát még nem zárult le. 

Justin Baldoni a Velünk véget ér film premierjén.
Justin Baldoni a Velünk véget ér premierjén.
Forrás: Variety/Getty Images

Kikerült Ryan Reynolds és a Velünk véget ér szerzőjének, Colleen Hoovernek a beszélgetése

Ryan Reynolds egy „kínos” levelezés miatt került ismét a reflektorfénybe, amelyet állítólag a Velünk véget ér szerzőjének, Colleen Hoovernek írt. A Deadpool sztárjának nemrégiben nyilvánosságra került üzenetei között több is Justin Baldoniról szólt. Az üzenetekben Reynolds Baldonit gúnyolta, akit már korábban más, nyilvánosságra került levelezésében is „hülyének” nevezett. A Daily Mail birtokába jutott beszélgetésekben Ryan Reynolds többek között Baldoni személyiségét gúnyolta, valamint azt írja a bestseller írónőnek, hogy

„Hallottam, hogy valamilyen gyomorbajt kaptatok, és New Yorkban ragadtatok. Nem tudok elképzelni rosszabbat. Bár talán a tested így szabadul meg a Baldoni-maradványoktól”. 

A színész azonban nem állt meg itt, egy másik üzenetben a következőt írta kollégájáról: „Inkább okádnék, mint hogy feministát játsszak és személyes fejlődéses mantrákkal coacholjam magam a tükör előtt”. Reynolds a levelezésben egyébként dicsérte a filmet, de még ekkor is oda-oda szúrt Baldoninak: „Alkotóként és kimagasló mesélőként rendíthetetlen szívre lehet szükséged ahhoz, hogy feldolgozd a furcsa embereket, akik próbálnak a te hátadon felmászni a csúcsra”. Egy korábban kiszivárgott beszélgetésben, melyet Reynolds ügynökével, Warren Zavalával folytatott, Baldonit „hülyének” nevezte, és azt állította, hogy kizárólag a felesége felelős a Velünk véget ér kasszasikereiért.

Dokumentumfilm készült a botrányról

A botrányban mellesleg az ITN Productions is meglátta a potenciált, és dokumentumfilmet készítettek a Blake Lively és Justin Baldoni közötti jogi csatározásról – hasonlóan, mint korábban Johnny Depp és Amber Heard esetében. A He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni című dokumentumfilm Amerikában tavaly március 31-én debütált.

