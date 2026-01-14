Engedd, hogy 2026 a te éved lehessen! Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az életedben, vagyis az otthonodban felhalmozódott felesleges holmiktól megszabadulj. Az év eleje ugyanis nemcsak az új tervekről, hanem az életmódváltásról is szól. Tűzd ki a január végét, ezt a tökéletes időpontot arra, hogy megszabadulj azoktól a tárgyaktól, amelyek észrevétlenül foglalják a helyet az életedben, és nem engednek továbblépni.

Az életmódváltást mindig az otthonoddal kezdd!

Forrás: 123.rf.com

Életmódváltásra fel: ezektől kell szabadulnod!

A januári rendrakás nem egyenlő a tavaszi nagytakarítással. Ez nem az abszolút tisztaságról, hanem a tudatosságról szól. Az életmódváltási trendek szerint ilyenkor tudod a leghatékonyabban átnézni mindazt, amit megszokásból őrizgetsz az otthonodban, miközben már sem örömöt, sem valódi funkciót nem nyújt számodra. Egy letisztultabb tér ugyanis segít lezárni az előző időszakot, mivel mentálisan is felszabadít. Vegyél lendületet az előtted álló évhez, és szabadulj meg ezektől a holmitól!

Hálószoba

A ruhásszekrény szinte hívogat januárban. Kezdd itt a életmódváltást! A kifakult, kényelmetlen pizsamák, foltos otthoni felsők és nadrágok, valamint azok a ruhák, amiket már tavaly ilyenkor is le kellett volna selejtezned, csak elveszik a helyet és a fókuszt azoktól a daraboktól, amiket valóban szeretsz viselni. Az őszi gardróbfrissítéshez hasonlóan, ha már nem érzed magad jól bennük, ideje búcsút inteni nekik.

Konyha

A hűtő, a spájz és a konyhaszekrények szintén kritikus pontnak számítanak. Lejárt fűszerek, maradék szószok, megkezdett, de sosem használt alapanyagok lapulnak a polcokon, miközben a duplázódó eszközök – tizenötödik bögrécske, régi edények – csak nehezítik az átláthatóságot. Ami nem szolgál, annak nincs maradása, ennyire egyszerű!

A januári szelektálás és rendrakás során juss el minden helyiségbe.

Forrás: 123.rf.com

Dolgozószoba, vagy mindenes polc

A papírhalmok alattomosan, rétegről rétegre veszi át az életed felett a hatalmat. Régi magazinok, lejárt jótállási jegyek, bevásárló számlák, felesleges dokumentumok, no meg a home office-t érintő papírok. A digitalizálás és/vagy szelektív megsemmisítés után meglepően felszabadító lesz a rend.

Nappali

Számold fel a káoszt a nappaliban is! Vedd fel a „menniük kell” kategóriába az ismeretlen rendeltetésű kábeleket, elavult töltőket, használaton kívüli vagy meghibásodott kütyüket is. Ha nem tudod, mihez tartoznak, nagy eséllyel nem is fognak már kelleni.

Fürdőszoba

Itt különösen fontos az ellenőrzés. A beszáradt krémek, sminkek és lejárt gyógyszerek nemcsak helyet foglalnak, hanem felesleges kockázatot is jelentenek. Ez utóbbi csoportot azonban sose dobd a háztartási szeméthez, gyűjtsd össze őket, majd add le bármelyik gyógyszertárban.

Miért és mitől érdemes megválnod január vége előtt? A januári rendrakás nem büntetés, hanem ajándék saját magadnak, amellyel sokkal könnyebb lesz az életmódváltás, bármi is legyen vele a célod. Ha megszabadulsz a feleslegtől, nemcsak több helyed lesz, de a hétköznapjaid is nyugodtabban fognak telni. Nem kell mindent egyszerre kidobni, hozz tudatosan döntéseket. Nem az a cél, hogy kipucold az otthonod, hanem az, hogy megszabadulj a feleslegtől. Egy mentálisan is levegősebb otthon sokszor az év legjobb kezdése.

