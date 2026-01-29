Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A férfikabátok pszichológiája – Ezt árulja el egy pasiról, ha ezt hordja

123rf.com -
stílus személyiség pszichológia
Pópity Balázs
2026.01.29.
A kabát alatt sok minden elfér, de valamit nem lehet elrejteni. Mindig is szeretted volna megtudni, mit árul el egy férfikabát a pasi személyiségéről? Íme a life.hu téli divatalapú pasihatározója!

Itt a tél, hideg van, fel kell öltözni, de van, amit nem takar el a télikabát. Bár szeretjük azt hinni, hogy mi, férfiak racionális lények vagyunk, a tükör előtt állva minket is ugyanazok az ősi ösztönök és modern szorongások irányítanak, mint bárki mást. Habár sokszor abban a hitben élünk, hogy a férfikabát kiválasztása csak egy praktikus döntés eredménye. Vajon mit mond el egy pasiról az, hogy milyen kabátban jelenik meg egy randin? 

Férfikabátok: Egy szakállas férfi parka kabátban mosolyog a kamerába.
Férfikabátok, amik árulkodnak viselőjük személyiségéről.
Forrás:  123rf.com

A férfikabátok üzenete: mit árul el egy férfiról, hogy milyen kabátot visel?

  • A férfiak a ruházattal gyakran a státuszukat akarják növelni.
  • A szűkebb szabású kabátok a vagányságot, a spontaneitást, a férfiasságot és a rátermettséget hangsúlyozzák.
  • A színes darabok viselése magas önbizalmat jelez és kiemel a szürke tömegből.
  • A kabát stílusa fontos belső tulajdonságokra hívja fel a figyelmet.

A férfiak többsége kényelmi játékos, de a randi az a terep, ahol muszáj villantani valamit. Ilyenkor télen a kabát az első dolog, amiből ki tudsz indulni és a pszichológusok szerint ez is befolyásol abban, hogy férjalapanyagot látsz-e a randipartneredben, vagy egy örök kamaszt, akit neked kell majd megtanítani az életre.

A ruha és a pszichológia kapcsolata

A divatpszichológia a pszichológia egy olyan területe, ami az öltözködés és a személyiség kapcsolatait vizsgálja és azt, hogy miként hat vissza a viselkedésünkre az öltözködésünk. Kutatása bebizonyította, hogy a ruha nemcsak másokra hat, hanem ránk is. Ha egy férfi felvesz egy strukturált szövetkabátot vagy egy öltönyt, akkor tudományosan igazolhatóan megváltozik az agyműködése: magabiztosabbnak, fókuszáltabbnak és erősebbnek érzi magát. Szóval, ha a pasid kiöltözött a randira, azzal magát is tunningolja, hogy méltó legyen hozzád. A divatpszichológia arra is rávilágít, hogy mi, férfiak sokszor öntudatlanul is olyan darabokat választunk, amikkel a számunkra vágyott férfiképet próbáljuk megtestesíteni. Így lesz a férfikabát a személyiségünk kiterjesztése és a társadalmi státuszunk legőszintébb hirdetőtáblája. 

A kabát nélküli hős

Te is ismersz olyan pasit, aki vékony pulcsiban vagy egy szál zakóban remeg a hidegben, de közben úgy tesz, mintha a Bahamákon lenne? Ő a fagyoskodó mártír. Ez a típus a büszkeségét és a maszkulinitását képes a saját egészsége elé is helyezni. Azt akarja mutatni, hogy őt túl kemény fából faragták ahhoz, hogy kabátot hordjon. Ez a típus makacs, hiú, nehezen ismeri be, ha hibázik, és nem túl kompromisszumkész.

Excited young traveler with his suitcase leaving his home for a winter vacation. He is wearing shorts and a t shirt while standing in the snow.
Kabát nélküli hős, aki inkább megfagy, minthogy felöltözne.
Forrás: Shutterstock

Pufidzseki

Egy modern, márkás pufidzseki mindenhez megy, így még belefér a sportosan elegáns kategóriába. De ha a pasi egy ormótlan, mindent elnyelő zsákban állít be, az intő jel. Azt üzeni: a kényelem számára mindent felülír. Ő az a típus, aki valószínűleg a hétvégéit a kanapén tölti, és nem fogja megerőltetni magát a romantika terén sem.

favorite season is here. guy green puffer coat. man enjoy winter landscape. nature is beautiful. place for thoughts. cold and loneliness. male in down coat with fur hood. feel warm and comfortable.
Pufidzseki a praktikum szerelmeseinek.
Forrás: Shutterstock

Technikai sportdzseki

Hacsak nem egy hófödte hegytetőn találkoztok túrázás vagy síelés közben, a neon cipzáras, vízlepergetős túrakabát a belvárosban egyet jelent: lustaságot. Ha egy férfi ebben megy randizni, az azt jelenti, hogy nem szeret erőfeszítéseket tenni a dolgokba. Ezzel együtt azt is sugallja, hogy nem tart téged olyan fontosnak, hogy átöltözzön.

positive man in outerwear jacket. man in outerwear outdoors. stylish man in outerwear
Technikai sportdzseki hegymászóknak.
Forrás: Shutterstock

Harrington kabát

Ha a férfi egy csípőig érő, cipzáras, állógalléros Harringtonban feszít, akkor egy kifinomult lázadóval van dolgod. Ez a kabát a '60-as évek óta a lázadás szimbóluma. Azt árulja el a viselőjéről, hogy pimasz és szenvedélyes. Nem akar túl elegáns lenni, de a sportosnál többre vágyik. Mellette izgalmas lesz az élet, de készülj fel: valószínűleg ő az a típus, aki nem fogja megkérdezni, hogy merre menjetek.

Young handsome man fashion model casual style with bag on street urban industrial background
Harrington kabát kifinomult lázadóknak.
Forrás: Shutterstock

Bomberdzseki

A bomberdzseki a vagány, városi harcos egyenruhája, ami különösen a Kos csillagjegyűeknek áll jól. Ha a pasi egy bomberben feszít, akkor a dinamizmusra és a városias lazaságra számíthatsz. Ez a darab hangsúlyozza a maszkulinitást és teljesen nélkülözi a merev eleganciát. Aki pilótadzsekit hord, az szereti a sebességet és a spontaneitást.

Image: 977100437, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no
Bomberdzseki a városi vagányoknak.
Forrás: profimedia

Parka kabát

Amikor beütnek a kőkemény mínuszok, és a pasi egy prémes kapucnis parkában érkezik a randira, az a realitásérzékét dicséri. Ő a biztonságot és a védelmet helyezi előtérbe. Mivel tudja, hogyan válasszon megfelelő téli rétegeket, az az élet más területein is felkészült és gondoskodó lesz.

Portrait of a young stylish man with beard dressed in red winter jacket with hood and fur on his head stands against the backdrop of a snow-covered city and looks thoughtful. Winter and frost theme.
Parka kabát sportfanatikusoknak.
Forrás: Shutterstock

Hosszúkabát

A hosszúkabát (angolul topcoat) hosszú, elegáns, és azt üzeni, hogy a viselője céltudatosan halad előre az életben. Bátran bemutathatod anyádnak, hiszen ideális férjalapanyag. A kabát fazonja jelzi a magas státuszát és hogy az életében a felelősségvállalásé a főszerep. Ő az, aki kinyitja az ajtót, és nem kap pánikrohamot, ha egy elegáns étterembe kell asztalt foglalnia. Ő az a partner, aki szereti a minőséget és a struktúrát az élet minden területén.

Man walking in urban setting
Hosszúkabát a jövő CEO-inak.
Forrás: GettyImages

Raglan kabát

Aki raglan szabású a kabátot visel (ahol az ujjvarrás nem a vállcsúcson van, hanem a nyaktól indul), az olyan valakiről árulkodik, aki szeret odafigyelni a finom részletekre is és ötvözni az eleganciát a kényelemmel. Valószínűleg az éttermet is aszerint választja, hogy hol a legjobb a kiszolgálás.

(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) Man wearing a bowler hat and a coat with raglan sleeves, fashion design by Modehaus G. Benedict- Photographer: Yva- Published by: 'Die Mode im Januar' 1932Vintage property of ullstein bild (Photo by Yva/ullstein bild via Getty Images)
Raglan kabát a régimódi úriembereknek.
Forrás: GettyImages

Tengerészkabát

Ő a főnyeremény, ha stabilitást keresel, ráadásul talpig úriember. Aki ebben jön, az valószínűleg nem felejti el a születésnapodat, és pontosan tudja, melyik bor illik a vacsorához. Ez a kabát a klasszikus értékrend és a megbízhatóság jele.

Attractive brunette male outside on a cold winters day
Tengerészkabát, ami határozottságot ad.
Forrás: Shutterstock

Ballonkabát

A ballonkabát azt sugallja a viselőjéről, hogy ő egy titokzatos álmodozó. Ez a darab a modern romantikus egyenruhája. Valószínűleg értékeli a művészetet, nem ijed meg a mélyenszántó beszélgetésektől és fél megmutatni az érzékenyebb oldalát. Stílusos, de nem hivalkodó. Mellette nőnek érezheted magad, akit egy esős délutánon a karjaiba zár a kapualjban – de tudd, hogy néha hajlamos lehet a melankóliára is.

Fashionable blonde man in trench coat, eyeglasses and flat cap posing isolated on grey
A ballonkabát nem csak Columbónak áll jól.
Forrás: iStockphoto

Düftin kabát

Ez a kabát jellegzetes fatubusos gombjaival és kisfiús sármjával azt sugallja a tulajdonosáról, hogy ő az a pasi, aki forró csokit főz neked, ha megfázol, és órákig hallgatja a munkahelyi drámáidat. Mellette nem kell feszengened, ő a türelem és az empátia szobra.

A kabátválasztás tehát nem csak a divatról szól, hanem egy mélyebb pszichológiai lenyomat arról, hol tart a férfi az életében. De a végén csak egy dolog számít: ha fázol, leveszi-e neked a kabátját? Mert ha igen, akkor minden hibát meg lehet neki bocsátani.

MILAN, ITALY - JANUARY 17: A guest wears a navy blue cropped duffle coat with white rope toggles, an olive green zip-up liner, a white t-shirt, dark navy wide-leg trousers, black leather boots, outside Lessico Familiare, during the Milan Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027 on January 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)
Düftin kabát, gondoskodást és odaadást sugall viselőjéről.
Forrás: Getty Images Europe

