A férfikabátok pszichológiája – Ezt árulja el egy pasiról, ha ezt hordja

A kabát nélküli hős

Te is ismersz olyan pasit, aki vékony pulcsiban vagy egy szál zakóban remeg a hidegben, de közben úgy tesz, mintha a Bahamákon lenne? Ő a fagyoskodó mártír. Ez a típus a büszkeségét és a maszkulinitását képes a saját egészsége elé is helyezni. Azt akarja mutatni, hogy őt túl kemény fából faragták ahhoz, hogy kabátot hordjon. Ez a típus makacs, hiú, nehezen ismeri be, ha hibázik, és nem túl kompromisszumkész.

Kabát nélküli hős, aki inkább megfagy, minthogy felöltözne.

Pufidzseki

Egy modern, márkás pufidzseki mindenhez megy, így még belefér a sportosan elegáns kategóriába. De ha a pasi egy ormótlan, mindent elnyelő zsákban állít be, az intő jel. Azt üzeni: a kényelem számára mindent felülír. Ő az a típus, aki valószínűleg a hétvégéit a kanapén tölti, és nem fogja megerőltetni magát a romantika terén sem.

Pufidzseki a praktikum szerelmeseinek.

Technikai sportdzseki

Hacsak nem egy hófödte hegytetőn találkoztok túrázás vagy síelés közben, a neon cipzáras, vízlepergetős túrakabát a belvárosban egyet jelent: lustaságot. Ha egy férfi ebben megy randizni, az azt jelenti, hogy nem szeret erőfeszítéseket tenni a dolgokba. Ezzel együtt azt is sugallja, hogy nem tart téged olyan fontosnak, hogy átöltözzön.

Technikai sportdzseki hegymászóknak.

Harrington kabát

Ha a férfi egy csípőig érő, cipzáras, állógalléros Harringtonban feszít, akkor egy kifinomult lázadóval van dolgod. Ez a kabát a '60-as évek óta a lázadás szimbóluma. Azt árulja el a viselőjéről, hogy pimasz és szenvedélyes. Nem akar túl elegáns lenni, de a sportosnál többre vágyik. Mellette izgalmas lesz az élet, de készülj fel: valószínűleg ő az a típus, aki nem fogja megkérdezni, hogy merre menjetek.

Harrington kabát kifinomult lázadóknak.

Bomberdzseki

A bomberdzseki a vagány, városi harcos egyenruhája, ami különösen a Kos csillagjegyűeknek áll jól. Ha a pasi egy bomberben feszít, akkor a dinamizmusra és a városias lazaságra számíthatsz. Ez a darab hangsúlyozza a maszkulinitást és teljesen nélkülözi a merev eleganciát. Aki pilótadzsekit hord, az szereti a sebességet és a spontaneitást.

Bomberdzseki a városi vagányoknak.

Parka kabát

Amikor beütnek a kőkemény mínuszok, és a pasi egy prémes kapucnis parkában érkezik a randira, az a realitásérzékét dicséri. Ő a biztonságot és a védelmet helyezi előtérbe. Mivel tudja, hogyan válasszon megfelelő téli rétegeket, az az élet más területein is felkészült és gondoskodó lesz.