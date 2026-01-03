Így vezetik le a nők a feszültséget? Féktelenül törnek-zúznak és még fizetnek is érte

Rendszeresen szétvet az ideg, és legszívesebben csak törnél-zúznál? Lássuk be, hogy néha jól esik következmények nélkül őrjöngeni, ezzel kiadva a hétköznapi stresszt magunkból. Egy felmérés szerint az úgynevezett rage roomokat 90 százalékban nők használják. A kutatás szerint ez számukra egy kiváló módja a feszültség levezetésének.

Forrás: Getty Images

A feszültség levezetése és a rage roomok A nők szeretnék kiadni magukból a feszültséget és a stresszt.

A rage roomok erre tökéletes lehetőséget biztosítanak.

A rage roomokban korlátlanul lehet törni-zúzni, mindenféle gátlások nélkül.

Egy felmérés szerint ezeknek a „dühszobáknak” a forgalmát 90 százalékban nők adják.

Így vezetik le a nők a feszültséget a rage roomokban

A rage room, azaz magyarul „dühszoba” fogalma egyre ismertebb világszerte. Ezek a helyek tele vannak régi háztartási gépekkel, üvegekkel, bútorokkal, amelyek már senkinek nem kellenek, és éppen ezért nincs is ok félteni azokat. Ezek a helyek arra vannak, hogy biztonságos körülmények között törni-zúzni lehessen, hogy levezethesd a hétköznapok során felgyülemlett feszültséget. A rage roomok igazi nemzetközi robbanása 2015-2016 környékén következett be, amikor világszerte elterjedtek. Egy brit felmérés szerint ma már a vendégek 90 százaléka nő ezekben a „dühszobákban”.

A Virgin Ultimate Xtreme Rage Room és a Weston-super-Mare Activity Dome hatalmas növekedésről számolt az utóbbi időben és a látogatók 90%-a nő. A helyi menedzser, Tyler Austin szerint a rage roomok nagyon népszerűek, hiszen valóságos felszabadulás féktelenül törni-zúzni a nők számára, akik a munka, párkapcsolat és gyereknevelés háromszögből kilépve néha szeretnék levezetni a stresszt.

De miért pont a nők? A BBC 2022-es elemzése szerint az elmúlt évtizedben a nők dühszintje folyamatosan emelkedett, miközben 2021-re a női és férfi dühszint között már 6%-os különbség volt kimutatható. A pandémia alatt a nők vállára rakódó aránytalan gondozási terhek, a fizetési egyenlőtlenség, valamint a mindennapi élet kihívásai mind hozzájárultak a női feszültség növekedéséhez.