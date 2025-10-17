Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

6 lélekpusztító mondat, amit a Z generáció sosem fog mondani a gyerekeinek

gyereknevelés Z generáció szülő
Szüleink legjobb szándéka ellenére is előfordult, hogy olyat mondtak nekünk, amelyek mély és maradandó sebeket ejtettek a lelkünkön. A Z generáció ezt felismerte és végleg leszámol a romboló kijelentésekkel.

Mind fel tudnánk sorolni jó pár olyan mondatot, amit anno a szüleinktől hallottunk, de csak felnőttként értettük meg, mennyire rossz üzenet is közvetítettek. Mégis előfordul, hogy ugyanezek hagyják el mi a szánkat is. A Z generáció azonban, mint oly sok minden másban, ebben is elhozza a változást. Ők azok, akik szinte mindenről másként gondolkodnak, ezzel nem kevés táptalaj biztosítva a generációs különbségek megélésének. Nos, úgy tűnik, elérkezett az idő, hogy a legfiatalabb felnőttek a gyereknevelésben is újítsanak. 

A Z generáció megújítja a gyereknevelési elveket
A Z generáció már nem hisz a tekintélyelvű gyereknevelésben.
Forrás: Shutterstock

Z generációs szülői gondolkodás

Az 1995-2010/12 között született Z generáció, nemcsak hogy belépett a munka világába, de bizonyos tagjai szülőkké is váltak. Az öngondoskodás és tudatosság nemzedékének is tartott generáció pedig a szülőségben is átírja a szabályokat, hiszen pontosan látja, milyen károkat okozhat a tekintélyelvű gyereknevelés. Megtapasztalták, amikor a szülők kijátszották a „te csak egy gyerek vagy” kártyát, az egyszerű, mégis lekezelő mondatokkal való kommunikációt. A YourTango szerint a Z generáció épp ezért a párbeszédet, az empátiát és az érzelmi biztonságot helyezi előtérbe a gyereknevelés során. 

Szülői mondatok, amiket a Z generáció végleg tiltólistára tesz

1. „Mert én azt mondtam!”

Tipikus hatalmi kijelentés: én vagyok a felnőtt, te pedig engedelmeskedni fogsz, vita lezárva. A Z generáció azonban úgy gondolja, a tisztelet nem működik parancsszóra, ráadásul az efféle alá-ölé rendeltség nem is illik bele az ő családi dinamikájukba. Helyette inkább elmagyaráznak, beszélgetnek, és próbálnak megértést szülni. Ez pedig nem puhaság. Pontosa tudják, hogy a gyerekek jobban együttműködnek, ha értik az okokat.

2. „Hagyd abba a sírást!”

Régen a sírást a gyengeséggel társították, főként a fiúk esetében. Ma már a Z generációsok pontosan tudják, milyen fontos kimutatni az érzéseket. Ők inkább a kommunikációban hisznek, vagyis megkérdezik, mi bántja a gyereket, ahelyett, hogy visszafojtanák a könnyeiket. Az empátia náluk nem túlzás, hanem egy olyan eszköz, amivel a gyerek biztonságban érezheti magát. 

3. „Hálásnak kellene lenned.”

Ezt a mondatot szinte mindenki hallotta gyerekként. A Z generáció azonban pontosan tudja, mennyire bántó tud lenni. Nem a gyerekek kérték, hogy megszülessenek, a szülői gondoskodás pedig nem szívesség, hanem kötelesség és felelősség. Így ők inkább arra törekszenek, hogy bűntudatkeltés helyett, a hálát a maga természetesen szép formájában tanítsák meg a gyerekeiknek.

a z generáció gyereknevelési elvei
A durva mondatok helyett a Z generációs szülők megértéssel és szeretettel nevelnek.
Forrás: Shutterstock

4. „Majd megérted, ha idősebb leszel.”

Kevés frusztrálóbb mondat létezik ennél. A fiatal felnőttek épp ezért inkább úgy fogalmaznak, hogy „erről akkor beszéljünk, ha egy kicsit nagyobb leszel.” Nem nézik le a gyerekeiket, hanem megértetik velük, hogy bizony vannak olyan dolgok, amiknek megértéséhez idősebbnek kell lenni.

5. „Ne viselkedj így!”

A boltban hisztiző vagy társaságban túl aktív gyerek miatt a szülők korábban kínosan érezték magukat, sőt, még a szégyen érzése is fel-felbukkant. A Z generációs szülő azonban parancsolgatás helyett inkább megpróbálja megérteni, mi váltotta ki a gyerek viselkedését. Rászólnak, ha kell, de nem a játszótéri anyukák, hanem a saját gyerekük érzelmi világára koncentrálnak. 

6. „Ne beszélj vissza!”

A tiszteletlenség határa generációról generációra változik − elég csak arra gondolni, hogy a nagyszüleink már akkor kaptak egy nyaklevest, ha letegezték a szüleiket. A Z generáció számára nem igazán létezik a tiszteletlen kifejezés, hiszen ők a szabad véleménynyilvánításban hisznek. Gyerekeiket az önálló és kritikus gondolkodásra nevelik, amibe az is belefér, hogy időnként visszabeszélnek.  

Sokan nevezik túlérzékenynek a Z generációt, és köztudott, hogy a gyereknevelési trendek és elvek szinte folyton változnak. A Gen Z tehát nem találta fel a spanyol viaszt, épp csak jobban figyelnek a saját és gyermekeik mentális egyensúlyára. Lehet, hogy emiatt a korábbi generációk engedékenynek tartják őket, de végső soron ők is azt teszik, amit előttük is tettek: a saját gyerekkorukból merítve elkerülni a nevelés fájó pontjait. 

Néma gyereknek anyja sem érti a szavát − 5 jel, hogy a gyermeked boldogtalan, de nem meri elmondani neked

Megváltozott a csemetéd, de nem tudod, mi a baja, mert nem mondja el neked? Így ismerheted fel, hogy boldogtalan a gyereked és valamilyen teher nyomja a vállát!

Szinte minden szülő elköveti ezt a hibát, pedig végzetes károkat okoz vele a gyerekében

A szavainknak súlya van, ez pedig sokszorosan igaz a gyereknevelés során. Ha szülőként te sem szeretnéd bántani a gyerekedet, akkor ezt el kell olvasnod!

Ilyen a tökéletes 21. századi anya az AI szerint

Az AI szerint egészen más szempontok számítanak ma, mint régen. Nagy eséllyel meglepődsz, ha megtudod, mi fér bele az anyaság definíciójába.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu