A Grimaldi család átka – Egy 700 éves legenda taszítja szomorúságba a monacói hercegeket?

Bába Dorottya
2026.01.27.
A festői Monaco uralkodóházát több évszázados átok sújtja. A Grimaldi család átka szerint semelyik tag nem élhet boldog házasságban, amit a pletykák szerint még mindig nem sikerült megtörni.

Mit sem ér a vagyon, hogyha az ember szenved a saját házasságában. Erre mi sem lenne jobb példa mint a Grimaldi család, akiket egy több évszázados átok sújt generációk óta. Vajon honnan ered az átok? Magyarázatul szolgálhat a családi tragédiákra? Cikkünkben ennek a rejtélynek jártunk utána.

Átok ül a Grimaldi családon
Egy legenda szerint a Grimaldi családot szörnyű átok sújtja évszázadok óta.
Forrás:  Getty Images

A Grimaldi-átok nyomában

  • Egy legenda szerint a 14. században megátkozták a Grimaldi családot: soha nem élhetnek boldog házasságban.
  • A monacói hercegi család tagjai valóban boldogtalan házasságban éltek – Igaz lehet a szóbeszéd?

Mi is az a Grimaldi-átok?

Az ősi legenda mintegy 700 évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor is I. Rainier monacói herceg megnyerte a Zierikzeei-csatát 1304-ben melynek eredményeként a Francia Királyság admirálisává nevezték ki. Azonban az elismerő rang mellett egy átkot is a nyakába vett, amit a legenda szerint egy elrabolt flamand asszony ragasztott rá. A nő átka így hangzott:

Egy Grimaldi soha nem lel boldogságot a házasságban.

A történet egy másik verziója szerint egy boszorkány átkozta meg a monacói herceget, amikor az máglyára küldte. Tény, hogy a Grimaldi család tagjai nem voltak valami sikeresek, ha házasságról volt szó. Például I. Lajos felesége, Catherine Charlotte de Gramon számos szeretőt tartott, végül a Napkirály ágyasa lett. Albert monacói herceg nagyanyja, Sarolta hercegnő egy sivár elrendezett házasságban tengette napjait, Pierre de Polignac gróffal, akivel 1930-ban el is váltak. (A nő később olasz szeretőjéhez költözött.)

A Grimaldi család átka ma is lesújt

III. Rainier herceg talán a szabályt erősítő kivétel lehetett, aki harmonikus házasságban élt. Grace Kelly halála viszont tragikusan korán érkezett, mely mélységesen megrázta az uralkodót. Három gyerekük viharos frigyei pedig szintén a Grimaldi átkot erősítik.

Karolina monacói hercegnő

Grace Kelly és III. Rainier herceg elsőszülött lánya nem mondhatni, hogy a Francia Riviéra szűzies rózsája lett volna. Még be sem tölti a húszat, amikor megismerkedik a sármos francia Philip Junottal, akihez szülei rosszallása ellenére 1978-ban feleségül is ment. Csakhogy a férfi lelkes nőfaló volt, aki minden jöttment nővel megcsalta a hercegnőt, így nem meglepő, hogy alig két hét után elváltak.

1983-ban újraházasodott, ezúttal Stefano Casiraghi volt a választottja, akivel harmonikus, boldog házasságban élt, őt tartotta élete szerelmének. Csakhogy 1990-ben a férfi elhunyt egy motorcsónak-balesetben, amitől Karolina hercegné teljesen összetört, három gyerekkel maradt özvegyen.

Kilenc évvel később Ernő Ágost címzetes hannoveri herceg felesége lett, akivel a házasságkötés idején már közös gyereküket várta. Nem épp egy mesebeli daliás herceg lett a választottja, hisz hírhedten sokat alkoholizál és szerencsejátékozik, a hírek szerint 2009 óta külön élnek.

II. Albert monacói herceg

Elképzelhető, hogy a miniállam feje azért csak ötven felett vezette oltár elé Charléne hercegnét, hogy meneküljön a Grimaldi-átok elől. Azonban a flamand nő szavai őt is utolérték, hisz Albert herceg felesége a hírek szerint mintegy három alkalommal akart megszökni tőle. A hírek szerint megállapodás született kettejük között, sokan pusmognak arról is, hogy idilli házasságuk két gyerekükkel pusztán színjáték.

Stefánia monacói hercegnő

Talán a harmadik Grimaldi testvér szerelmi élete is felkavarta a miniállam vizeit: a lázadó hercegnő először testőrének, Daniel Ducruetnek szült két gyereket házasságon kívül. 1995-ben össze is házasodtak, hogy amikor a férfi hűtlenségét nyilvánosságra hozza a sajtó, rögvest el is váljanak. Biztonsági főnökétől, Jean Raymond Gottliebtől, bár a pár soha nem házasodott össze.

Leghajmeresztőbb szerelmi viszonya kétségtelenül Franco Knie cirkuszi előadóhoz köthető, akivel 2001 és 2002 között alkotott párt. Ez alatt az egy év alatt gyerekeivel együtt a vándorcirkusszal utaztak, lakókocsikban meghúzva magukat a paloták helyett. Adans López Peres portugál akrobatával kötött frigye alig egy év után szintén válással végződött.

Véget ért volna a Grimaldi-átok?

A monacói családi átok úgy tűnik, hogy nem öröklődött tovább a fiatal generációkra, hisz Stefánia, illetve Karolina hercegnő gyerekei kiegyensúlyozott házasságban élnek. (Bár Pierre Casiraghi hűtlenségéről több pletyka is terjeng.) Ugyanakkor ők anyakönyvi értelemben nem Grimaldik, Albert herceg gyerekei pedig még fiatalok, így csak évek, évtizedek múlva derül ki, hogy a családi átok végleg megtört-e.

Érdekelnek a modern királyi családok? Figyelmedbe ajánljuk alábbi cikkeinket:

Botrány a királyi családban: lovásztól született eltitkolt gyereke II. Erzsébet húgának?

A királyi családok a történelem kezdete óta alanyai a különböző bizarr teóriáknak. Összeszedtük a legbizarrabb, meghökkentő összeesküvés-elméleteket, amik királyi udvarokból származnak.

Az utolsó dinasztikus házasság és belterjesség – 10 érdekesség az európai királyi családokról, amit eddig nem tudtál

Legtöbben a törikönyvek maradványaiként tekintenek rájuk, pedig a mai napig léteznek monarchiák Európában. Hoztunk 10 érdekességet, amit biztosan nem tudtál az európai királyi családokról!

Uralkodók, akik naponta kiverik hazájukban a biztosítékot, de a brit bulvársajtó reggelire enné őket teával és pirítóssal

Vannak uralkodók, akik kibírhatatlan viselkedése naponta botrányokat okoz, a helyi sajtó mégis túl kegyes hozzájuk. Ezektől a notórius királyoktól még Buddhának is felmenne a vérnyomása.

 

