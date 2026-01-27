A Grimaldi család átka – Egy 700 éves legenda taszítja szomorúságba a monacói hercegeket?

Mit sem ér a vagyon, hogyha az ember szenved a saját házasságában. Erre mi sem lenne jobb példa mint a Grimaldi család, akiket egy több évszázados átok sújt generációk óta. Vajon honnan ered az átok? Magyarázatul szolgálhat a családi tragédiákra? Cikkünkben ennek a rejtélynek jártunk utána.

Egy legenda szerint a Grimaldi családot szörnyű átok sújtja évszázadok óta.

A Grimaldi-átok nyomában Egy legenda szerint a 14. században megátkozták a Grimaldi családot: soha nem élhetnek boldog házasságban.

A monacói hercegi család tagjai valóban boldogtalan házasságban éltek – Igaz lehet a szóbeszéd?

Mi is az a Grimaldi-átok?

Az ősi legenda mintegy 700 évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor is I. Rainier monacói herceg megnyerte a Zierikzeei-csatát 1304-ben melynek eredményeként a Francia Királyság admirálisává nevezték ki. Azonban az elismerő rang mellett egy átkot is a nyakába vett, amit a legenda szerint egy elrabolt flamand asszony ragasztott rá. A nő átka így hangzott:

Egy Grimaldi soha nem lel boldogságot a házasságban.

A történet egy másik verziója szerint egy boszorkány átkozta meg a monacói herceget, amikor az máglyára küldte. Tény, hogy a Grimaldi család tagjai nem voltak valami sikeresek, ha házasságról volt szó. Például I. Lajos felesége, Catherine Charlotte de Gramon számos szeretőt tartott, végül a Napkirály ágyasa lett. Albert monacói herceg nagyanyja, Sarolta hercegnő egy sivár elrendezett házasságban tengette napjait, Pierre de Polignac gróffal, akivel 1930-ban el is váltak. (A nő később olasz szeretőjéhez költözött.)

A Grimaldi család átka ma is lesújt

III. Rainier herceg talán a szabályt erősítő kivétel lehetett, aki harmonikus házasságban élt. Grace Kelly halála viszont tragikusan korán érkezett, mely mélységesen megrázta az uralkodót. Három gyerekük viharos frigyei pedig szintén a Grimaldi átkot erősítik.

Karolina monacói hercegnő

Grace Kelly és III. Rainier herceg elsőszülött lánya nem mondhatni, hogy a Francia Riviéra szűzies rózsája lett volna. Még be sem tölti a húszat, amikor megismerkedik a sármos francia Philip Junottal, akihez szülei rosszallása ellenére 1978-ban feleségül is ment. Csakhogy a férfi lelkes nőfaló volt, aki minden jöttment nővel megcsalta a hercegnőt, így nem meglepő, hogy alig két hét után elváltak.

1983-ban újraházasodott, ezúttal Stefano Casiraghi volt a választottja, akivel harmonikus, boldog házasságban élt, őt tartotta élete szerelmének. Csakhogy 1990-ben a férfi elhunyt egy motorcsónak-balesetben, amitől Karolina hercegné teljesen összetört, három gyerekkel maradt özvegyen.

Kilenc évvel később Ernő Ágost címzetes hannoveri herceg felesége lett, akivel a házasságkötés idején már közös gyereküket várta. Nem épp egy mesebeli daliás herceg lett a választottja, hisz hírhedten sokat alkoholizál és szerencsejátékozik, a hírek szerint 2009 óta külön élnek.