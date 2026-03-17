2026. márc. 17., kedd

Kate Hudson megmutatta a ritkán látott fiát: sármos férfi lett Ryderből - Fotó

Oscar-gála Kate Hudson Goldie Hawn
Komáromi Bence
2026.03.17.
A világsztár a fia, Ryder Robinson és az édesanyja, Goldie Hawn társaságában érkezett az idei Oscar-díjátadóra. Hosszú idő után most először láthattuk Kate Hudson 22 éves gyermekét.

Nem csak a díjazott alkotásokról és sztárokról szólt a 2026-os Oscar-gála. Számtalan botrány és vicces pillanat övezte a díjátadót, ami pedig a legfontosabb: összegyűlt a színészvilág színe-java, ennek köszönhetően pedig pár új arcot is megismerhettünk Hollywoodból. Ilyen Kate Hudson fia, Ryder Robinson is, aki most először járt az Oscar-díjátadón.

Kate Hudson és a jóképű fia, Ryder Robinson a 2026-os Oscar-díjátadón
Kate Hudson a fél családját elhozta az Oscarra

A Page Six szúrta ki, hogy a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt sztárja az édesanyja, Goldie Hawn és a fia, Ryder Robinson társaságában érkezett meg a díjátadóra, majd együtt pózoltak a kameráknak. A lap tájékoztatása szerint Ryder – aki Kate Hudson és az exférje, Chris Robinson közös gyermeke - most először járt az Oscaron és nem kis felhajtást okozott. A 22 éves nepobébi ugyanis kész férfivá cseperedett és rendkívül jóképű lett. Ez még nem minden! Kiderül, hogy az ifjú titán most végzős a New York-i Egyetemen és ha minden jól megy, májusban diplomás színészként fog végezni. Ezután azt tervezi, hogy édesanyja nyomdokaiba lép. Kate Hudson korábban arról beszélt, hogy a fia egyelőre nem próbál minden áron a kamerák elé kerülni, jó munkát akar végezni, és utána a saját jogán szeretne híresség válni. 

