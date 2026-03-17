Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
Rachel Weisz

Vladimir-kritika: megszállottság, botrány és vágy – A Netflix legkellemetlenebb sorozata

Rachel Weisz és Leo Woodall
IMDb -
Rachel Weisz Sorozatkritika sorozat Netflix
Hajdu Viktória
2026.03.17.
Ez a sorozat annyira kínos, hogy már zseniális és pontosan ezért beszél róla mindenki. Te meddig mennél el, ha újra azt akarnád érezni, hogy kívánnak? Figyelem, a Vladimir-kritika spoilert tartalmaz!

„Lehet, hogy soha többé nem lesz hatalmam egy másik ember felett” – ezzel a brutálisan őszinte gondolattal indít a Vladimir, és tulajdonképpen már itt el is árulja: ez nem egy kényelmes történet lesz.

Rachel Weisz és Leo Woodall a Vladimirben.
A Vladimir nem egy limonádétörténet. 
Forrás: IMDb

Vladimir-kritika –A vágy, ami mindent felülír

  • Egy nő, aki nem hajlandó elfogadni, hogy „láthatatlanná” válik – és ezért mindent kockára tesz.
  • Rachel Weisz elementáris erővel viszi a hátán ezt a kényelmetlen történetet.
  • A Netflix-sorozata egyszerre szatíra, botránydráma és guilty pleasure.

A Rachel Weisz által megformált névtelen egyetemi professzor sokáig a tökéletes élet kirakatfigurája volt: elismert karrier, stabil házasság, tisztelet a campuson. Aztán egyetlen botrány mindent szétrobbantott. A férje, akit John Slattery alakít, szexuális visszaélések vádjával kerül vizsgálat alá, és ezzel nemcsak a saját reputációját, hanem a felesége életének alapjait is magával rántja.

És amikor már azt hinnéd, ennél mélyebbre nem lehet csúszni, megérkezik Vladimir.

A fiatal, karizmatikus oktató – Leo Woodall, a Bridget Jonesból ismert szépfiú – nem csinál különösebben semmit, mégis mindent elindít. Inkább vászon, mint karakter: egy üres felület, amire a főhős rávetíti minden elfojtott vágyát, frusztrációját és bizonyítási kényszerét. 

A történet itt vált át egyszerű drámából pszichológiai hullámvasúttá.

A sorozat egyik legnagyobb húzása, hogy nem akarja, hogy szeresd a főszereplőt. Sőt, kifejezetten próbára tesz. A karakter önző, gyakran vak a saját hibáira, és olyan mondatokat mond ki, amiktől legszívesebben elfordulnál vagy legalábbis megütnéd a karaktert. Mégis működik. Mert Rachel Weisz - aki egyébként magyar felmenőkkel is rendelkezik – elképesztő érzékkel egyensúlyoz a nevetséges és a tragikus között.

Visszaemlékezés

Az egyik legerősebb, és egyben legkínosabb jelenet pontosan ezt a torz valóságérzékelést mutatja meg. Egy egyetemi megbeszélés után a főhős ragaszkodik ahhoz, hogy ő „mindent megevett” a salátájából – miközben a kamera lassan ráközelít az érintetlen tányérra. Apró, szinte jelentéktelen pillanat, mégis tökéletesen leírja a karaktert: egy nő, aki már a saját narratívájában él, és teljesen elszakadt a valóságtól.

Ez a fajta finom, mégis kegyetlen rendezői humor végig jelen van. A sorozat nem mondja ki nyíltan, hogy a főhős téved – megmutatja. És ettől sokkal kellemetlenebb.

A hangulat sokszor idézi a Bolhafészek (Fleabag) világát

A negyedik fal áttörése, a cinikus belső monológok, a „tudom, hogy mit csinálok – de nem érdekel” attitűd. Csakhogy míg ott a humor régimódi, itt inkább feszített. Ez a történet nem akar feloldozást adni. Semmire.

A Vladimir egyik legérdekesebb rétege az akadémiai közeg szatírája. 

Egy zárt világ, ahol a pletyka gyorsabban terjed, mint bármilyen hivatalos döntés, és ahol a morális fölény gyakran csak jól álcázott képmutatás. A főhős ebben a közegben próbál kapaszkodót találni, miközben egyre mélyebbre süllyed a saját megszállottságában.

És itt jön a csavar

Miközben pontosan látod, hogy amit csinál, az vállalhatatlan, mégis van benne valami ismerős. Az a kétségbeesett vágy, hogy újra számítson, hogy újra kívánatos legyen, hogy ne csak „valaki felesége” vagy „valaki anyja” legyen. A sorozat ezt a gondolatot addig csavarja, amíg már kényelmetlen lesz – de pont ettől válik hitelessé.

A mellékszereplők sem kapnak feloldozást. Jessica Henwick Cynthia karaktere talán az egyetlen, aki valódi súlyt hordoz: egy nő, aki próbál egyensúlyozni karrier, anyaság és egy érzelmileg instabil kapcsolat között. Mindenki más inkább tünet, mint karakter – egy rendszer része, ami maga is hibás.

Vizuálisan a sorozat meglepően kifinomult

Letisztult képek, visszafogott, mégis feszült atmoszféra. Minden jelenetben ott vibrál valami kimondatlan, ami végig fenntartja a feszültséget.

Mert miközben nevetünk rajta, kényelmetlenül felismerünk benne valamit. Azt a nagyon emberi, nagyon ismerős félelmet, hogy elveszítjük a jelentőségünket. Hogy már nem mi vagyunk azok, akikre vágynak.

Értékelés: 10/8

Ez egyszerre frusztráló és zseniális. Mert a végén nem az a kérdés, hogy mi történik a karakterekkel. Hanem az, hogy te mit gondolsz róluk.

A sorozat 8 része március 5-től elérhető a Netflixen. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
