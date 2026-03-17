Vladimir-kritika: megszállottság, botrány és vágy – A Netflix legkellemetlenebb sorozata

„Lehet, hogy soha többé nem lesz hatalmam egy másik ember felett” – ezzel a brutálisan őszinte gondolattal indít a Vladimir, és tulajdonképpen már itt el is árulja: ez nem egy kényelmes történet lesz.

A Vladimir nem egy limonádétörténet.

Vladimir-kritika –A vágy, ami mindent felülír Egy nő, aki nem hajlandó elfogadni, hogy „láthatatlanná” válik – és ezért mindent kockára tesz.

Rachel Weisz elementáris erővel viszi a hátán ezt a kényelmetlen történetet.

A Netflix-sorozata egyszerre szatíra, botránydráma és guilty pleasure.

A Rachel Weisz által megformált névtelen egyetemi professzor sokáig a tökéletes élet kirakatfigurája volt: elismert karrier, stabil házasság, tisztelet a campuson. Aztán egyetlen botrány mindent szétrobbantott. A férje, akit John Slattery alakít, szexuális visszaélések vádjával kerül vizsgálat alá, és ezzel nemcsak a saját reputációját, hanem a felesége életének alapjait is magával rántja.

És amikor már azt hinnéd, ennél mélyebbre nem lehet csúszni, megérkezik Vladimir.

A fiatal, karizmatikus oktató – Leo Woodall, a Bridget Jonesból ismert szépfiú – nem csinál különösebben semmit, mégis mindent elindít. Inkább vászon, mint karakter: egy üres felület, amire a főhős rávetíti minden elfojtott vágyát, frusztrációját és bizonyítási kényszerét.

A történet itt vált át egyszerű drámából pszichológiai hullámvasúttá.

A sorozat egyik legnagyobb húzása, hogy nem akarja, hogy szeresd a főszereplőt. Sőt, kifejezetten próbára tesz. A karakter önző, gyakran vak a saját hibáira, és olyan mondatokat mond ki, amiktől legszívesebben elfordulnál vagy legalábbis megütnéd a karaktert. Mégis működik. Mert Rachel Weisz - aki egyébként magyar felmenőkkel is rendelkezik – elképesztő érzékkel egyensúlyoz a nevetséges és a tragikus között.

Visszaemlékezés

Az egyik legerősebb, és egyben legkínosabb jelenet pontosan ezt a torz valóságérzékelést mutatja meg. Egy egyetemi megbeszélés után a főhős ragaszkodik ahhoz, hogy ő „mindent megevett” a salátájából – miközben a kamera lassan ráközelít az érintetlen tányérra. Apró, szinte jelentéktelen pillanat, mégis tökéletesen leírja a karaktert: egy nő, aki már a saját narratívájában él, és teljesen elszakadt a valóságtól.