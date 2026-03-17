Hogy micsoda? A nyílt utcán könnyített magán Shawn Mendes - Fotó

Megdöbbentő hírek érkeztek a világhírű énekesről, Shawn Mendesről. A 27 éves világsztár ugyanis éppen a barátnőjével, Bruna Marquezine-vel sétált a festői szépségű Malibuban, amikor egyszer csak fogta magát és levizelt egy útszéli bokrot. Legnagyobb sajnálatára azonban egy újságíró pont arra járt és megörökítette a botrányos pillanatokat. Cselekedete pedig váratlan következményeket vonhat maga után.
Shawn Mendes nyilvános vizelése komoly következményekkel járhat
A Page Six szúrta ki, hogy a szerelmespár a hétvégén élvezte a jó időt és melegítőben sétálgatott Kaliforniában, amikor Shawn Mendes úgy döntött, hogy a nyílt utcán végzi el folyóügyeit. Ez a tevékenység azonban nem csak hazánkban, hanem külföldön is szabálysértésnek minősül, ami pénzbírságot vonhat maga után. Az pedig csak a hab a tortán, hogy mekkora botrány kerekedhet abból, hogy éppen egy világsztárról van szó.
Shawn Mendes és Bruna Marquezine egyébként december óta alkotnak egy párt és a szerelmük kisebb szenzációt okozott, ugyanis a brazil színésznő nem más, mint Neymar exbarátnője. A híresség korábban már többször is szerepelt a bulvárlapok címlapján, ugyanis a focistával való kapcsolata nem volt éppen felhőtlen, mivel mind a ketten botrányhősök módjára viselkedtek a másikkal. Most azonban Shawn Mendes barátnőjeként sokkal kevesebb sztárallűr jellemző a színésznőre.
