2026.01.04.
Az elkövetkezendő napok időjárása olyat ígér, amire rég nem volt példa. Helyenként 20-30 centiméter hóval és -10 fokos hideggel rúgja ránk az ajtót a tél.

A hét utolsó napján ismét havazásra, hószállingózásra van kilátás. Vasárnap és hétfőn elsősorban délen hullhat hó, ám az igazán markáns téli fordulat ezt követően érkezhet egy mediterrán ciklon miatt. Ha bejön, amit ígérnek, óriási hó és kemény mínuszok várnak ránk: olyan téli időjárás, amire hosszú évek óta nem volt példa. Mutatjuk, mi várható a következő napokban!

Hó és fagy: a következő napok a tél jegyében telnek
Mediterrán ciklon érkezik: hóval és hideggel kezdődik a hét

Vasárnap délelőtt a csapadékzóna fokozatosan dél felé húzódik, így egyre kevesebb helyen várható havazás, a déli órákra pedig megszűnik a csapadék. Eközben máshol szakadozni kezd a felhőzet, és időszakosan a nap is kisüthet. Az északnyugati szél több helyen megélénkülhet. A hőmérséklet napközben jellemzően –1 és +4 fok között alakul, a legtöbb helyen 1–2 fok körüli értékekre lehet számítani – írja a Met.hu.

Kedden egy mediterrán ciklon közelítheti meg a Kárpát-medencét, amely – ha a jelenlegi pályán halad – kiterjedt és akár intenzív havazást is hozhat. 

Több időjárási modell is számottevő hóval számol, a közösségi oldalakon pedig már olyan térképek is megjelentek, amelyek helyenként 20–30 centiméteres hóvastagságot jeleznek.

 Ezeket az előrejelzéseket azonban egyelőre érdemes óvatosan kezelni, mivel ilyen időtávon belül még jelentősen módosulhat a ciklon útvonala és hatása.

Az mindenesetre biztos, hogy a térségben adottak egy komolyabb havazás feltételei: északon jelentős mennyiségű hideg levegő halmozódott fel, míg délről nedves, enyhébb mediterrán légtömeg érkezhet. A következő napokban ezért egyre inkább téli arcát mutathatja az időjárás: havazás, élénk, helyenként viharos szél és kemény fagy is előfordulhat: a hőmérséklet -10 fok alá süllyed.

Országos havazásra számíthatunk

A jelenlegi számítások szerint több hullámban is visszatérhet a tél, és nem kizárt, hogy országos szinten is jelentős esik majd. A hét közepétől különösen nehézzé válhat a közlekedés, mivel az erős szél hófúvást, a lehűlés pedig farkasordító hideget hozhat. 

Az előrejelzések alapján az elmúlt évek egyik legkomolyabb téli időjárási helyzete körvonalazódik Magyarországon a következő időszakban.

