Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Időjárás: csontig hatoló hideg csap le Magyarországra: ekkor érkeznek a -15 fokos napok

előrejelzés hideg fagy
Life.hu
2026.01.15.
A következő napokban országszerte egyre többfelé süllyed -10 Celsius-fok alá a hőmérséklet, sőt a hóval borított, derült területeken akár -15 foknál is hidegebb lehet. Vasárnapot követően különösen fagyos időjárás várható – figyelmeztetnek a meteorológusok.

Bár péntekig még enyhébb légtömegek érkeznek hazánkba, de ezek hatása nem mindenhol lesz érezhető. Az ország nagy részén a hóval borított talaj továbbra is őrzi a hideg időjárást, ráadásul a melegebb levegő érkezésekor kialakuló vastag felhőtakaró alatt a hideg levegő meg is rekedhet, amit helyenként sűrű köd is tetézhet.

Időjárás: az ország nagy részén a hóval borított talaj továbbra is őrzi a hideget.
 Időjárás: az ország nagy részén a hóval borított talaj továbbra is őrzi a hideget.
Forrás: picture alliance

Időjárás: a hétvégén minden megváltozik

A hétvége fordulatot hoz: kelet felől szárazabb, ugyanakkor ismét hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, amit a Dunántúlon erősödő keleti-délkeleti szél is kísérhet. A felhőzet sokfelé felszakadozik, és bár a nap is előbújik, az Alföld egyes részein a köd továbbra is makacsul tartja magát. Ennek hatására a hőmérők higanyszála zuhanásba kezd. Északkelet-Magyarországon már hétvégén visszatérhetnek a -10 fok alatti reggelek, és a nappali órákban is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. 

A jövő hét elején még zordabb idő várható: az éjszakai órákban országszerte -10 fok alatti értékekre lehet számítani, sőt a derült, hóval borított területeken – főként az Alföldön, illetve az északi és északkeleti megyékben – akár -15 fok alá is lehűlhet a levegő. A nappalok sem hoznak felmelegedést: ahol a zúzmarás köd nem oszlik fel, délutánra is mindössze -6, -7 fokot mutathat a hőmérő. Újult erővel tér vissza tehát a tél – érdemes felkészülni a fagyos reggelekre és a csúszós utakra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ilyen volt A Bridgerton család negyedik évadának világpremierje: Luke Thompson meghódította Párizst

A Bridgerton család rajongói nem is lehetnének izgatottabbak: már csak napok kérdése, és indul a negyedik évad.

Károly király egyre rosszabb állapotban van: Katalin hercegné már férje koronázását tervezi

Károly király egészségi állapota sajnos egyre romlik, a királyi család pedig a legnagyobb diszkrécióval készül a következő korszakra: a trón várományosa, Vilmos herceg, és a koronázásának szervezését már meg is kezdték. Az irányítást pedig maga Katalin hercegné vette a kezébe.

Jennifer Aniston nem tud leállni a plasztikával: listát vezet a vágyott beavatkozásokról

Bár új párkapcsolata az önelfogadást hirdető hipnotizőrrel állítólag jól alakul, Jennifer Aniston képtelen lemondani a plasztikai beavatkozásokról. A Jóbarátok sztárja, aki idén töltötte be az 56-ot, a hírek szerint titokban egy egész listát vezet arról, milyen beavatkozásokra vágyik – hiába dicséri természetes szépségét új szerelme, Jim Curtis.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu