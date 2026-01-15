Időjárás: csontig hatoló hideg csap le Magyarországra: ekkor érkeznek a -15 fokos napok

Bár péntekig még enyhébb légtömegek érkeznek hazánkba, de ezek hatása nem mindenhol lesz érezhető. Az ország nagy részén a hóval borított talaj továbbra is őrzi a hideg időjárást, ráadásul a melegebb levegő érkezésekor kialakuló vastag felhőtakaró alatt a hideg levegő meg is rekedhet, amit helyenként sűrű köd is tetézhet.

Időjárás: az ország nagy részén a hóval borított talaj továbbra is őrzi a hideget.

Forrás: picture alliance

Időjárás: a hétvégén minden megváltozik

A hétvége fordulatot hoz: kelet felől szárazabb, ugyanakkor ismét hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, amit a Dunántúlon erősödő keleti-délkeleti szél is kísérhet. A felhőzet sokfelé felszakadozik, és bár a nap is előbújik, az Alföld egyes részein a köd továbbra is makacsul tartja magát. Ennek hatására a hőmérők higanyszála zuhanásba kezd. Északkelet-Magyarországon már hétvégén visszatérhetnek a -10 fok alatti reggelek, és a nappali órákban is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

A jövő hét elején még zordabb idő várható: az éjszakai órákban országszerte -10 fok alatti értékekre lehet számítani, sőt a derült, hóval borított területeken – főként az Alföldön, illetve az északi és északkeleti megyékben – akár -15 fok alá is lehűlhet a levegő. A nappalok sem hoznak felmelegedést: ahol a zúzmarás köd nem oszlik fel, délutánra is mindössze -6, -7 fokot mutathat a hőmérő. Újult erővel tér vissza tehát a tél – érdemes felkészülni a fagyos reggelekre és a csúszós utakra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: