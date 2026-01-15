A férfiak életkorától függ, hogy mennyi ideig tart az intim együttlét – Íme a számok!

Egy párkapcsolatban az idő előrehaladtának természetes velejárója, hogy csökken az intim együttlétek száma, mégis sok pár szorong emiatt. Egy kutatásban nemrég azt mutatták ki, hogy a férfiak életkora alapján mennyi ideig tartanak az intim együttlétek.

Az intim együttlétek hossza az életkortól is függ.

Forrás: Getty Images

Mi az összefüggés a férfiak kora és az intim együttlét hossza között? A férfiak szexuális teljesítménye az életkor előrehaladtával változik.

A fiatalabb korosztályban meglepő eredmény született.

Középkorban a hormonális változások és az életmódbeli szokások befolyásolják az együttlét hosszát.

Idősebb korban a rövidebb együttlétek is teljesen normálisak és természetesek.

Egy tanulmány szerint ennyi az intim együttlét ideális ideje a férfiak életkora alapján

Noha a filmekben sokszor úgy adják elő, hogy az intim együttlétek akár órákig is tartanak, a valóságban nagyon más a helyzet. A szex átlagos időtartama általában viszonylag rövid, ráadásul a férfiak jóval gyakrabban jutnak el a csúcsra, mint a nők (65 százalék a 95 százalékkal szemben). Egy új kutatás szerint a férfiak teljesítménye az ágyban nagyban függ az életmódjuktól, az alkoholfogyasztási szokásaiktól, valamint az életkoruktól is. Utóbbi tekintetében az az alábbi kutatási eredmények születtek.

18 és 24 éves korosztály

A vizsgálat legfiatalabb résztvevői, a 18 és 24 év közötti férfiak, átlagosan akár 16,14 percig is képesek voltak teljesíteni az ágyban. Sarah Mulindwa szexualitás szakértő szerint úgy tűnhet, hogy a fiatalok túl gyorsan lezavarják az aktust, de valójában nincs egyetlen helyes időtartam arra, hogy mennyi ideig kellene tartania egy intim együttlétnek.

„A húszas éveinkben az izgalom és az újdonság ereje nagy, ami gyorsabb kielégüléshez vezethet, ugyanakkor a regenerálódás gyors, és az állóképesség általában jobb, mint idősebb korban. Ebben az életszakaszban a tempó a kulcs” – magyarázta a szakértő.

Ebben a korcsoportban egyébként a férfiak 5 százaléka arról számolt be, hogy kevesebb mint két percig tart az együttlét, míg 13 százalék szerint 3-5 percig, további 5 százalék pedig azt állította, hogy akár egy óránál tovább is elhúzódhat az „akció”.

25-34 éves korosztály

A felmérés szerint a 25-34 éves korosztályban átlagosan körülbelül 18,29 perc után jutnak el a férfiak az orgazmusig. A tanulmányban azt is hozzátették, hogy ebben a csoportban a férfiak 21 százaléka számolt be arról, hogy 11-15 percig tart az együttlét, míg 15 százalékuk szerint 21-30 perc alatt érik el a csúcspontot.