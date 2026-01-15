A férfiak életkorától függ, hogy mennyi ideig tart az intim együttlét – Íme a számok!

Egy párkapcsolatban az idő előrehaladtának természetes velejárója, hogy csökken az intim együttlétek száma, mégis sok pár szorong emiatt. Egy kutatásban nemrég azt mutatták ki, hogy a férfiak életkora alapján mennyi ideig tartanak az intim együttlétek.
Mi az összefüggés a férfiak kora és az intim együttlét hossza között?
- A férfiak szexuális teljesítménye az életkor előrehaladtával változik.
- A fiatalabb korosztályban meglepő eredmény született.
- Középkorban a hormonális változások és az életmódbeli szokások befolyásolják az együttlét hosszát.
- Idősebb korban a rövidebb együttlétek is teljesen normálisak és természetesek.
Egy tanulmány szerint ennyi az intim együttlét ideális ideje a férfiak életkora alapján
Noha a filmekben sokszor úgy adják elő, hogy az intim együttlétek akár órákig is tartanak, a valóságban nagyon más a helyzet. A szex átlagos időtartama általában viszonylag rövid, ráadásul a férfiak jóval gyakrabban jutnak el a csúcsra, mint a nők (65 százalék a 95 százalékkal szemben). Egy új kutatás szerint a férfiak teljesítménye az ágyban nagyban függ az életmódjuktól, az alkoholfogyasztási szokásaiktól, valamint az életkoruktól is. Utóbbi tekintetében az az alábbi kutatási eredmények születtek.
- 18 és 24 éves korosztály
A vizsgálat legfiatalabb résztvevői, a 18 és 24 év közötti férfiak, átlagosan akár 16,14 percig is képesek voltak teljesíteni az ágyban. Sarah Mulindwa szexualitás szakértő szerint úgy tűnhet, hogy a fiatalok túl gyorsan lezavarják az aktust, de valójában nincs egyetlen helyes időtartam arra, hogy mennyi ideig kellene tartania egy intim együttlétnek.
„A húszas éveinkben az izgalom és az újdonság ereje nagy, ami gyorsabb kielégüléshez vezethet, ugyanakkor a regenerálódás gyors, és az állóképesség általában jobb, mint idősebb korban. Ebben az életszakaszban a tempó a kulcs” – magyarázta a szakértő.
Ebben a korcsoportban egyébként a férfiak 5 százaléka arról számolt be, hogy kevesebb mint két percig tart az együttlét, míg 13 százalék szerint 3-5 percig, további 5 százalék pedig azt állította, hogy akár egy óránál tovább is elhúzódhat az „akció”.
- 25-34 éves korosztály
A felmérés szerint a 25-34 éves korosztályban átlagosan körülbelül 18,29 perc után jutnak el a férfiak az orgazmusig. A tanulmányban azt is hozzátették, hogy ebben a csoportban a férfiak 21 százaléka számolt be arról, hogy 11-15 percig tart az együttlét, míg 15 százalékuk szerint 21-30 perc alatt érik el a csúcspontot.
„A kutatások azt mutatják, hogy az együttlétek időtartama a húszas évek végén, illetve a harmincas évek elején tetőzik, majd fokozatosan csökken az életkor előrehaladtával” – mondta a szakértő.
- 35 és 44 éves korosztály
A középkorú férfiaknál az átlag 17,4 perc, ami kisebb visszaesés az előző korosztályhoz képest. Mulindwa szerint a hormonális változások és esetleges merevedési problémák természetes okai lehetnek a szex idejében beálló változásoknak.
- 45 és 54 éves korosztály
Az 45-54 éves férfiaknál egy „szenvedélyes este” átlagosan 14,15 percig tart. 25 százalékuk 6-10 perc között, 18 százalékuk pedig 11-15 perc között éri el a csúcsra. Ebben a korban a merevedés kevésbé kiszámítható, ezért Sarah Mulindwa a kevésbé megterhelő pozíciókat és akár szakorvosi segítséget is javasol.
- 55-64 és 65 év feletti korosztály
A tanulmány szerint — melynek eredményét az Unilad tette közzé — az 55 és 64 év közötti férfiak átlagosan körülbelül 11,3 perc után jutnak el a kielégülésig. A legrövidebb együttléti időt a 65 év feletti férfiaknál tapasztalták: ebben a korosztályban az átlagos időtartam körülbelül 8,15 perc, a leggyakoribb pedig a 6-10 perces kategória (28 százalék). Ugyanakkor több mint egynegyedük (26 százalék) 3-5 percig tartó együttlétről számolt be.
Ha szívesen olvasol az intim együttlétekkel kapcsolatos témákról, az alábbi cikkek is érdekelhetnek: