Dobpergés! Összegyűjtöttük a Z generáció legszexibb focistáit!

2026. jan. 14., szerda

Hajdu Viktória
2026.01.14.
Ha azt hitted, a fociban már mindent láttál, akkor még nem találkoztál ezzel a listával. Spoiler: nem csak a labda kerek... Szerkesztőségünk összeszedte a legszexibb focistákat a Z generációból.

Gólok, tekintetek, Instagram-posztok és olyan aurák, amiktől megáll a TikTok-feed. A Z generáció focistái új szintre emelték a „szexi sportoló” fogalmát. Íme a legszexibb focisták a nagyvilágból!

Szoboszlai Dominik kiemelkedő helyet foglal el a legszexibb focisták listán
Szoboszlai Dominik kiemelkedő helyet foglal el a legszexibb focisták listáján.
Forrás: Getty Images Europe

Ők a Z generáció legszexibb focistái -  és nem csak a góljaik miatt

  • A Z generáció focistái már nemcsak a pályán, hanem az Instagramon is letarolják a világot
  • A „legszexibb focisták” listája sokkal többről szól, mint kockahasról és jól beállított hajról
  • Futball + stílus + karizma = globális crush-jelenség

A futball már rég nem csak 90 percről, leshelyzetekről és statisztikákról szól. A Z generáció játékosai beléptek a pályára  és azonnal elfoglalták az Instagram oldalt is. Ők azok, akik egyszerre sportolók, stílusikonok, mémalapanyagok és globális crushok. 

Jöjjön a lista a legszexibb focistákról, teljesen elfogultan, enyhén szarkasztikusan, de maximális rajongással.

Kai Havertz

Az a típus, aki úgy néz ki, mintha véletlenül keveredett volna a focipályára egy berlini divatbemutatóról. Minimalista, hűvös, kissé elérhetetlen és pontosan ettől működik.

HONG KONG, CHINA - JULY 30: Kai Havertz of Arsenal looks on during the Arsenal Open Training Session: Pre-Season Tour at Kai Tak Stadium on July 30, 2025 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Kai Havertz
Forrás: Getty Images AsiaPac

Rasmus Højlund

Skandináv clean boy vibe, brutális fizikummal. Az a játékos, aki mellett még a labda is tisztelettudóan gurul.

ROME, ITALY - 2026/01/04: Rasmus Hojlund of S.S.C. Napoli seen in action during the Serie A Enilive 2025-2026 football match between S.S. Lazio vs S.S.C. Napoli at Olympic Stadium. Final result match: S.S. Lazio 0 - 2 S.S.C. Napoli. (Photo by Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Rasmus Højlund
Forrás:  Getty Images

Nicola Zalewski

Olasz elegancia, lengyel gyökerekkel és olyan arcvonásokkal, amikért külön filtert kellene bevezetni az Instagramon.

WARSAW, POLAND - NOVEMBER 14: Nicola Zalewski of Poland looks on during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Poland and Netherlands at PGE Narodowy on November 14, 2025 in Warsaw, Poland. (Photo by Rafal Oleksiewicz/Getty Images)
Nicola Zalewski
Forrás: Getty Images Europe

Lucas Bergvall

Fiatal, friss  és az a veszélyes kombináció, amikor valaki egyszerre tűnik ártatlannak és túl magabiztosnak. A Z generáció imádja az új szőke herceget. 

London, United Kingdom - December 9: Lucas Bergvall of Tottenham Hotspur celebrate after winning the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Tottenham Hotspur and SK Slavia Praha at Tottenham Hotspur Stadium on December 9, 2025 in London, United Kingdom. (Photo by Vince Mignott/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Lucas Bergvall
Forrás:  Getty Images

Kylian Mbappé

Ha a „legszexibb focisták” listájáról lemaradna, globális botrány lenne. Karizma, sebesség, mosoly – és az a tudat, hogy ő ezt pontosan tudja.

BILBAO, SPAIN - DECEMBER 03: Kylian Mbappe of Real Madrid CF reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at Estadio de San Mames on December 03, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)
Kylian Mbappé
Forrás: Getty Images Europe

Finley Burns

Angol bad boy energia, letisztult, mégis kicsit veszélyes megjelenéssel. Olyan, akitől anyád féltene, te meg pont ezért kedveled.

STOKE ON TRENT, ENGLAND - FEBRUARY 08: Finley Burns of Swansea City warms up prior to the game during the Sky Bet Championship match between Stoke City and Swansea City at the bet365 Stadium on February 08, 2022 in Stoke on Trent, England. (Photo by Athena Pictures/Getty Images)
Finley Burns
Forrás: Getty Images Europe

Christian Pulisic

Amerikai álom, európai futballcsomagolásban. Mosolygós, de közben határozott, mint egy jól kitalált Netflix-szereplő.

Christian Pulisic
Christian Pulisic
Forrás: Getty Images Europe

João Félix

Az örök művész. A tekintete drámai, a mozgása elegáns, a vibe-ja pedig: „igen, tudom, hogy szép vagyok”.

MUNICH, GERMANY - JUNE 8: Joao Felix of Portugal during the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 8, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Crystal Pix/MB Media/Getty Images)
João Félix
Forrás: Getty Images Europe

Jude Bellingham

Vezéregyéniség 20-on innen. Az a típus, aki nemcsak szexi, hanem tiszteletet is parancsol és ez talán még veszélyesebb.

MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Jude Bellingham of Real Madrid arrives at the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Jude Bellingham
Forrás: Getty Images Europe

Alejandro Garnacho

TikTok-frizura, energiabomba stílus és nulla fék. A Z generáció digitális poszterfiúja.

Chelsea's Alejandro Garnacho applauds the fans following victory in the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture date: Saturday November 8, 2025. (Photo by John Walton/PA Images via Getty Images)
Alejandro Garnacho
Forrás:  Getty Images

Héctor Fort

Diszkrét, mégis hatásos. Az a focista, akire először csak legyintesz, aztán hajnali kettőkor rákeresel.

GETAFE, SPAIN - NOVEMBER 28: Héctor Fort of Elche CF looks on as he leaves the pitch during the LaLiga EA Sports match between Getafe CF and Elche CF at Coliseum Alfonso Perez on November 28, 2025 in Getafe, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Héctor Fort
Forrás: Getty Images Europe

Szoboszlai Dominik

Magyar exporttermék, világklasszis kivitelben. Karakter, stílus, erő  és igen, kimondhatjuk: abszolút helye van a legszexibb focisták élmezőnyében a magyar szépfiúnak. És igen, ő tényleg nagyon szép!

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik
Forrás: Getty Images Europe

Ők a legszexibb focisták most a piacon

A Z generáció focistái újradefiniálták, mit jelent ma szexinek lenni a sport világában. Nemcsak gólokat rúgnak, hanem brandet építenek, stílust képviselnek és rajongótáborokat mozgatnak meg. A legszexibb focisták listája pedig egy dologban biztos: a futball sosem volt még ennyire nézhető. Viszont, ha ez nem lenne elég kukkantsd meg a legszexibb nagypapákat vagy f1 pilótákat. 

