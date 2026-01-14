Dobpergés! Összegyűjtöttük a Z generáció legszexibb focistáit!

Gólok, tekintetek, Instagram-posztok és olyan aurák, amiktől megáll a TikTok-feed. A Z generáció focistái új szintre emelték a „szexi sportoló” fogalmát. Íme a legszexibb focisták a nagyvilágból!

Szoboszlai Dominik kiemelkedő helyet foglal el a legszexibb focisták listáján.

Forrás: Getty Images Europe

Ők a Z generáció legszexibb focistái - és nem csak a góljaik miatt A Z generáció focistái már nemcsak a pályán, hanem az Instagramon is letarolják a világot

A „legszexibb focisták” listája sokkal többről szól, mint kockahasról és jól beállított hajról

Futball + stílus + karizma = globális crush-jelenség

A futball már rég nem csak 90 percről, leshelyzetekről és statisztikákról szól. A Z generáció játékosai beléptek a pályára és azonnal elfoglalták az Instagram oldalt is. Ők azok, akik egyszerre sportolók, stílusikonok, mémalapanyagok és globális crushok.

Jöjjön a lista a legszexibb focistákról, teljesen elfogultan, enyhén szarkasztikusan, de maximális rajongással.

Kai Havertz

Az a típus, aki úgy néz ki, mintha véletlenül keveredett volna a focipályára egy berlini divatbemutatóról. Minimalista, hűvös, kissé elérhetetlen és pontosan ettől működik.

Kai Havertz

Forrás: Getty Images AsiaPac

Rasmus Højlund

Skandináv clean boy vibe, brutális fizikummal. Az a játékos, aki mellett még a labda is tisztelettudóan gurul.

Rasmus Højlund

Forrás: Getty Images

Nicola Zalewski

Olasz elegancia, lengyel gyökerekkel és olyan arcvonásokkal, amikért külön filtert kellene bevezetni az Instagramon.

Nicola Zalewski

Forrás: Getty Images Europe

Lucas Bergvall

Fiatal, friss és az a veszélyes kombináció, amikor valaki egyszerre tűnik ártatlannak és túl magabiztosnak. A Z generáció imádja az új szőke herceget.

Lucas Bergvall

Forrás: Getty Images

Kylian Mbappé

Ha a „legszexibb focisták” listájáról lemaradna, globális botrány lenne. Karizma, sebesség, mosoly – és az a tudat, hogy ő ezt pontosan tudja.

Kylian Mbappé

Forrás: Getty Images Europe

Finley Burns

Angol bad boy energia, letisztult, mégis kicsit veszélyes megjelenéssel. Olyan, akitől anyád féltene, te meg pont ezért kedveled.

Finley Burns

Forrás: Getty Images Europe

Christian Pulisic

Amerikai álom, európai futballcsomagolásban. Mosolygós, de közben határozott, mint egy jól kitalált Netflix-szereplő.

Christian Pulisic

Forrás: Getty Images Europe

João Félix

Az örök művész. A tekintete drámai, a mozgása elegáns, a vibe-ja pedig: „igen, tudom, hogy szép vagyok”.