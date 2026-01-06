Leesik az állad! Ők az újév legszexibb nagypapái, akikért bárki dobná a jelenlegi párját

Rajonganak a sportért, fejlesztik az izmaikat, szeretnek igényes ruhákat ölteni, de nem versenyeznek a fiatalokkal és nem kapaszkodnak görcsösen a múltba. Eszük ágában sincs úgy kinézni, mint huszonévesen, hiszen jól tudják, hogy lehetetlen. A jelenükből igyekeznek kihozni a maximumot, és influeszerként is azt hirdetik: megérkeztek önmagukhoz. Ez az egyik legnagyobb luxus, amire egy férfi büszke lehet. Íme, itt az 5 legszexibb nagypapa, akikért rajong az internet.
Az 5 legszexibb nagypapa és nagypapakorú férfi 2026-ban
- Te mit adnál egy velük való hosszútávú párkapcsolatért?
- Mitől olyan vonzóak még 60 felett is az újév legszexibb férfijai?
- Mit tanulhat tőlük a Z-generáció?
Nick Fleming – Az egyik legszexibb nagypapi, akire minden nő párja féltékeny lenne
Jason Momoát is lekörözi, főleg edzés közben! Ő az, akinek a legtöbb férfi a legszívesebben behúzna egyet, irigységből. Nick Fleming is a hatvanas éveit tapossa, de milyen lehetett ez a szexi öregúr harmincévesen, ha most is úgy néz ki, mint egy félisten?! A magas és mindig elegáns Nick kiváló példája annak, hogy az öreg róka még nem feltétlenül vén róka.
Nick nem építi görcsösen az énmárkáját, egyszerűen csak megmutatja, hogyan lehet egy férfi 60 felett is vonzó és ápolt anélkül, hogy túlzásba esne. És a titka? Nem akar fiatalabbnak látszani a koránál, és pont ezért hat kortalannak. Instagram oldalán remek humorral és öniróniával reagál az idő múlására.
Eric Rutherford – Az érett férfi, akinek esze ágában nincs nyálas sugar daddy benyomását kelteni
Eric Rutherford az egyik legismertebb öreg róka, vagy, ahogy Amerikában mondják, silver fox (ezüst róka). Ismertségét az Instagramnak köszönheti, na és annak, hogy soha nem tesz ki olyan posztot, amely mögött nincs értékes mondanivaló, például az öregedéssel és az önelfogadással kapcsolatban.
Esze ágában nincs sugar daddy módjára öltözködni – rajong a jól szabott zakókért, mellényekért, ráadásul a csendes luxus híve.
Korábban marketinggel és kommunikációval foglalkozott, és csupán harmincéves volt, amikor elvesztette első szerelmét.
Nick Wooster – A divatvilág különc, szexi nagypapája
A 65 éves Nick Wooster a férfi vonzerő fényképes illuszrációja is lehetne. Neve nem ismeretlen a divatszakmában tevékenykedők számára. Évtizedekig dolgozott olyan elismert cégeknél vezető pozícióban mint a Calvin Klein, a Polo Ralph Lauren és a Barneys New York, de stylistként és kreatív igazgatóként is sikeres karriert tudhat maga mögött. Tipikusan az a férfi, akire mindenki felfigyel, akkor is, ha csak sétál az utcán.
Jellegzetes bajuszával, ápolt ősz hajával, tetoválásaival akaratlanul is felhívja magára a figyelmet. Mer kísérletezni a stílusokkal: előszeretettel keveri a streetweart a klasszikus férfidivattal. A magánéletéről keveset oszt meg, inkább a munkájával szeretne kitűnni.
Épp ettől az intellektuális titokzatosságtól olyan érdekes 1 milliós követőtáborának.
Anthony Varrecchia – A hatvanpluszos genetikai csoda
Azt már Richard Geere és George Clooney is bizonyította, hogy ősz hajjal is lehet szívdöglesztően kinézni, de most itt van Anthony Varrecchia is! Ezüst haj és markáns vonások – az olasz származású hatvanpluszos talán nem is tudja, mekkora ajándékkal áldotta meg őt a genetika. Nem izmai, inkább vitalitása miatt figyeltünk fel rá az Instagramon, és mint megtudtuk, megjárta a kötelező ranglétrát a divat világában.
Célja, hogy bebizonyítsa: az élet B oldala korántsem gyászidőszak. Minél tovább nézzük, annál erősebben hiszünk neki.
Clayton Peterson – Napjaink egyik legszexibb nagypapája még mindig modellkedik
Clayton Paterson a hatvanas évei közepén járó fitneszmodell és influenszer, aki egy válás és néhány szakmai mélypont után is képes volt újraépíteni az életét. Nem sajnálja az időt, ha önismeretről van szó, aktívan sportol, állítása szerint eddig elkerülték a szív- és érrendszeri panaszok is. Fotóit nem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán retusálja, és posztjaiban is hangsúlyozza: az önelfogadás, a kitartás és az egészséges életmód minden életkorban meghozza a gyümölcsét.
A Z generáció szorong attól, hogy „le van maradva”. A legszexibb nagypapiktól rengeteget tanulhatnának, ők ugyanis megmutatják tartalmaikon keresztül, hogy az élet nem sprint, hanem kőkemény hosszútávfutás. A stílus, a karizma és a jelenlét nem vész el az idővel, ha az ember dolgozik önmagán.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: