Leesik az állad! Ők az újév legszexibb nagypapái, akikért bárki dobná a jelenlegi párját

Rajonganak a sportért, fejlesztik az izmaikat, szeretnek igényes ruhákat ölteni, de nem versenyeznek a fiatalokkal és nem kapaszkodnak görcsösen a múltba. Eszük ágában sincs úgy kinézni, mint huszonévesen, hiszen jól tudják, hogy lehetetlen. A jelenükből igyekeznek kihozni a maximumot, és influeszerként is azt hirdetik: megérkeztek önmagukhoz. Ez az egyik legnagyobb luxus, amire egy férfi büszke lehet. Íme, itt az 5 legszexibb nagypapa, akikért rajong az internet.

Nem csak a húszéveseké...2026 legszexibb nagypapái

Az 5 legszexibb nagypapa és nagypapakorú férfi 2026-ban

Te mit adnál egy velük való hosszútávú párkapcsolatért?

Mitől olyan vonzóak még 60 felett is az újév legszexibb férfijai?

Mit tanulhat tőlük a Z-generáció?

Nick Fleming – Az egyik legszexibb nagypapi, akire minden nő párja féltékeny lenne

Jason Momoát is lekörözi, főleg edzés közben! Ő az, akinek a legtöbb férfi a legszívesebben behúzna egyet, irigységből. Nick Fleming is a hatvanas éveit tapossa, de milyen lehetett ez a szexi öregúr harmincévesen, ha most is úgy néz ki, mint egy félisten?! A magas és mindig elegáns Nick kiváló példája annak, hogy az öreg róka még nem feltétlenül vén róka.

Legszexibb nagypapa? Nick Flemming a life.hu Top 5-ben.

Nick nem építi görcsösen az énmárkáját, egyszerűen csak megmutatja, hogyan lehet egy férfi 60 felett is vonzó és ápolt anélkül, hogy túlzásba esne. És a titka? Nem akar fiatalabbnak látszani a koránál, és pont ezért hat kortalannak. Instagram oldalán remek humorral és öniróniával reagál az idő múlására.

Eric Rutherford – Az érett férfi, akinek esze ágában nincs nyálas sugar daddy benyomását kelteni

Eric Rutherford az egyik legismertebb öreg róka, vagy, ahogy Amerikában mondják, silver fox (ezüst róka). Ismertségét az Instagramnak köszönheti, na és annak, hogy soha nem tesz ki olyan posztot, amely mögött nincs értékes mondanivaló, például az öregedéssel és az önelfogadással kapcsolatban.

Esze ágában nincs sugar daddy módjára öltözködni – rajong a jól szabott zakókért, mellényekért, ráadásul a csendes luxus híve.

Eric Rutherford, mint 2026 egyik legszexibb nagypapája.

Korábban marketinggel és kommunikációval foglalkozott, és csupán harmincéves volt, amikor elvesztette első szerelmét.