Az igazi luxusélet receptje: a TikTokon osztogatnak felháborító életvezetési tanácsokat a vagyonos nők

A luxusélet sajnos nem mindenkinek jár alanyi jogon, de egy percet se félj! A TikTok-coachok készségesen segítenek neked abban, hogy olyan életet élj, amire mindenki vágyik és még a kisujjadat se kelljen nagyon megmozdítani hozzá!

A luxuséletet reklámozó videók egyre népszerűbbek TikTokon.

Forrás: Shutterstock

Mi az a RichTok?

Hogyan néz ki a TikTok által idealizált luxusélet?

Kik adnak tanácsokat a TikTokon keresztül és miért nem szabad őket teljesen komolyan venned?

Mit tanulhatunk a RichTok-jelenségből?

Luxusélet a négyzeten: üdv a RichTok-világában!

Mi, földi halandók néha szeretünk egy kicsi belekukucskálni az általunk sajnos kevéssé ismert luxuséletbe, ezért előszeretettel követjük figyelemmel a gazdagok legújabb hóbortjait. Legyen szó luxuskontaktlencséről, méregdrága síplasztikáról vagy felejthetetlen utazásokról, mi vágyakozva gondolunk bele, hogy milyen jó lehet ilyen gondtalan, egyszerű életet élni. Bár eddig megmaradtunk a drágának kinéző ruhadaraboknál az old money-stílus jegyében, úgy tűnik, egyéb lehetőségünk is nyílik az igazi luxuséletmód mélyebb tanulmányozására!

A TikTokon ugyanis RichTok-hashtag alatt a felhasználók életvezetési tanácsokat adnak, amik azt a célt szolgálják, hogy egy igazán gazdag életet élhess – mármint szó szerint!

A többnyire kitartott feleségekből és milliárdos szülők gyermekeiből álló csoport úgy érzi, hogy életfilozófiájuk segítséget nyújthat az embertársaik számára. Ők azok, akik szerint a gyereknevelés, a párkapcsolat, de még egy egyszerű utazás is kizárólag akkor lehet teljes, ha jár hozzá legalább háromfős személyzet és két luxusjármű. Hogy miket tanulhatunk tőlük? Mutatjuk!