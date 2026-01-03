Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az igazi luxusélet receptje: a TikTokon osztogatnak felháborító életvezetési tanácsokat a vagyonos nők

Nagy Kata
2026.01.03.
Talán te is belefutottál már a TikTok legújabb őrületébe, a RichTok megnevezésű életvezetési tanácsokba. Az ilyen hashtaggel ellátott videók többnyire arról szólnak, hogyan teremthetsz magadnak igazi luxuséletet – persze munka és szorgalom nélkül!

A luxusélet sajnos nem mindenkinek jár alanyi jogon, de egy percet se félj! A TikTok-coachok készségesen segítenek neked abban, hogy olyan életet élj, amire mindenki vágyik és még a kisujjadat se kelljen nagyon megmozdítani hozzá! 

Kép egy luxuséletet élő nőről fürdőruhában a tengerparton
A luxuséletet reklámozó videók egyre népszerűbbek TikTokon. 
Forrás: Shutterstock

Mi az a RichTok? 

  • Hogyan néz ki a TikTok által idealizált luxusélet? 
  • Kik adnak tanácsokat a TikTokon keresztül és miért nem szabad őket teljesen komolyan venned? 
  • Mit tanulhatunk a RichTok-jelenségből? 

Luxusélet a négyzeten: üdv a RichTok-világában! 

Mi, földi halandók néha szeretünk egy kicsi belekukucskálni az általunk sajnos kevéssé ismert luxuséletbe, ezért előszeretettel követjük figyelemmel a gazdagok legújabb hóbortjait. Legyen szó luxuskontaktlencséről, méregdrága síplasztikáról vagy felejthetetlen utazásokról, mi vágyakozva gondolunk bele, hogy milyen jó lehet ilyen gondtalan, egyszerű életet élni. Bár eddig megmaradtunk a drágának kinéző ruhadaraboknál az old money-stílus jegyében, úgy tűnik, egyéb lehetőségünk is nyílik az igazi luxuséletmód mélyebb tanulmányozására! 

A TikTokon ugyanis RichTok-hashtag alatt a felhasználók életvezetési tanácsokat adnak, amik azt a célt szolgálják, hogy egy igazán gazdag életet élhess – mármint szó szerint!

A többnyire kitartott feleségekből és milliárdos szülők gyermekeiből álló csoport úgy érzi, hogy életfilozófiájuk segítséget nyújthat az embertársaik számára. Ők azok, akik szerint a gyereknevelés, a párkapcsolat, de még egy egyszerű utazás is kizárólag akkor lehet teljes, ha jár hozzá legalább háromfős személyzet és két luxusjármű. Hogy miket tanulhatunk tőlük? Mutatjuk!

  • Egy nő soha nem fizethet egyetlen randin sem – még akkor sem,  ha már 20 éve házasok vagytok! 
  • Egy férfinak kötelessége legalább havi 1 luxusnyaralásról gondoskodni a szerelme számára 
  • Egy 300 négyzetméter alatti ingatlan maximum garázsnak jó
  • Ha az egyik barátnőd drága holmit kap, a párodnak kötelessége venni neked egy még drágábbat
  • Ha megteszed azt a szívességet a férjednek, hogy gyereket szülsz neki, az a minimum, hogy dadákat fogad fel, hogy a segítségedre legyenek a gyereknevelésben 
  • Ha rossz kedved van, egy Chanel-táska a legkevesebb, ami jár neked
  • Ha nem kapsz legalább havonta egy kocsi összegének megfelelő értékű ékszert, ideje partnert váltanod 
  • Mindig nézz ki úgy, hogy simán szerepelhess egy divatbemutatón – akkor is, ha ez mindennapos fodrásszal és sminkessel jár 
@lionlindaa part 2?? 👀 #millionaireswife #luxury #money ♬ Habibi (Albanian Remix) - Ricky Rich & Dardan

Ez az elképesztően abszurd jelenség természetesen kiverte a biztosítékot az átlag felhasználóknál, akik sorra kommentelik a nem túl hízelgő véleményüket a RichTok-videók alá. Mielőtt azonban te is felháborodnál, érdemes egy lépést tenned hátra és kívülről nézned ezt a jelenséget, hiszen akkor te is rájössz, hogy az egész csak egy jól előadott szatíra.

 A közösségi médiában ugyanis mindenki az lehet, aki szeretne lenni, de ez nem feltétlenül egyenlő a valósággal. 

A státusz, a hatalomvágy és az exhibicionizmus háromszögéből születő TikTok-tippek pedig tökéletesen használhatatlanok és éppen ez a lényeg: bár sokan azt gondolják, hogy a gazdagok sekélyesek, valójában olykor ők is ugyanúgy nevetnek saját magukon és az abszurd élethelyzeteiken, mint bárki más. 

