Az igazi luxusélet receptje: a TikTokon osztogatnak felháborító életvezetési tanácsokat a vagyonos nők

A luxusélet sajnos nem mindenkinek jár alanyi jogon, de egy percet se félj! A TikTok-coachok készségesen segítenek neked abban, hogy olyan életet élj, amire mindenki vágyik és még a kisujjadat se kelljen nagyon megmozdítani hozzá!
Mi az a RichTok?
- Hogyan néz ki a TikTok által idealizált luxusélet?
- Kik adnak tanácsokat a TikTokon keresztül és miért nem szabad őket teljesen komolyan venned?
- Mit tanulhatunk a RichTok-jelenségből?
Luxusélet a négyzeten: üdv a RichTok-világában!
Mi, földi halandók néha szeretünk egy kicsi belekukucskálni az általunk sajnos kevéssé ismert luxuséletbe, ezért előszeretettel követjük figyelemmel a gazdagok legújabb hóbortjait. Legyen szó luxuskontaktlencséről, méregdrága síplasztikáról vagy felejthetetlen utazásokról, mi vágyakozva gondolunk bele, hogy milyen jó lehet ilyen gondtalan, egyszerű életet élni. Bár eddig megmaradtunk a drágának kinéző ruhadaraboknál az old money-stílus jegyében, úgy tűnik, egyéb lehetőségünk is nyílik az igazi luxuséletmód mélyebb tanulmányozására!
A TikTokon ugyanis RichTok-hashtag alatt a felhasználók életvezetési tanácsokat adnak, amik azt a célt szolgálják, hogy egy igazán gazdag életet élhess – mármint szó szerint!
A többnyire kitartott feleségekből és milliárdos szülők gyermekeiből álló csoport úgy érzi, hogy életfilozófiájuk segítséget nyújthat az embertársaik számára. Ők azok, akik szerint a gyereknevelés, a párkapcsolat, de még egy egyszerű utazás is kizárólag akkor lehet teljes, ha jár hozzá legalább háromfős személyzet és két luxusjármű. Hogy miket tanulhatunk tőlük? Mutatjuk!
- Egy nő soha nem fizethet egyetlen randin sem – még akkor sem, ha már 20 éve házasok vagytok!
- Egy férfinak kötelessége legalább havi 1 luxusnyaralásról gondoskodni a szerelme számára
- Egy 300 négyzetméter alatti ingatlan maximum garázsnak jó
- Ha az egyik barátnőd drága holmit kap, a párodnak kötelessége venni neked egy még drágábbat
- Ha megteszed azt a szívességet a férjednek, hogy gyereket szülsz neki, az a minimum, hogy dadákat fogad fel, hogy a segítségedre legyenek a gyereknevelésben
- Ha rossz kedved van, egy Chanel-táska a legkevesebb, ami jár neked
- Ha nem kapsz legalább havonta egy kocsi összegének megfelelő értékű ékszert, ideje partnert váltanod
- Mindig nézz ki úgy, hogy simán szerepelhess egy divatbemutatón – akkor is, ha ez mindennapos fodrásszal és sminkessel jár
Ez az elképesztően abszurd jelenség természetesen kiverte a biztosítékot az átlag felhasználóknál, akik sorra kommentelik a nem túl hízelgő véleményüket a RichTok-videók alá. Mielőtt azonban te is felháborodnál, érdemes egy lépést tenned hátra és kívülről nézned ezt a jelenséget, hiszen akkor te is rájössz, hogy az egész csak egy jól előadott szatíra.
A közösségi médiában ugyanis mindenki az lehet, aki szeretne lenni, de ez nem feltétlenül egyenlő a valósággal.
A státusz, a hatalomvágy és az exhibicionizmus háromszögéből születő TikTok-tippek pedig tökéletesen használhatatlanok és éppen ez a lényeg: bár sokan azt gondolják, hogy a gazdagok sekélyesek, valójában olykor ők is ugyanúgy nevetnek saját magukon és az abszurd élethelyzeteiken, mint bárki más.
