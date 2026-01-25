A lábméreted elárulja, hogy mennyire vagy pajkos a hálószobában

Ha hiszed, ha nem, az emberek hosszú évszázadok óta próbálnak különféle apróságokból következtetni a személyiségre – csillagjegyekből, kézírásból, sőt még az alvópózokból is. És most itt a legújabb „kutatás”, amit valószínűleg nem fognak díjra jelölni, de legalább egy jót szórakozunk rajta: a cipőméretedből kiderül, hogy milyen vagy az ágyban!

Persze nem kell mindent véresen komolyan venni – ez nem egy orvosi tanulmány, hanem inkább egy olyan okosság, mint hogy külön takaróval állítólag jobban működik a párkapcsolat. És ki tudja, talán épp olyan meglepően igaz, mint az, hogy a hálószobád elrendezése balszerencsét hozhat

Szóval kapaszkodj meg, jön a nagy lábméretpajkossági-személyiségteszt!

35–37 – A mini méretű mágus

A kis lábúak a legenda szerint a legpajkosabbak. Valószínűleg azért, mert gyorsak, energikusak, és több fantáziájuk van, mint amennyi hely jut a cipőjükben. Ők azok, akik bátran kipróbálnak új dolgokat – például a legfrissebb hálószobai szextrendeket is, amelyeket egyes források szerint egyre többen próbálgatnak. A kis cipőméret tehát egyenlő a nagy kreativitással.

38–40 – A kiegyensúlyozott kalandor

Ez a kategória a „pont jó” lábúaké vagy mondhatni átlagos lábméretűeké. Nem túl kicsi, nem túl nagy – és ugyanez igaz a hozzáállásukra is. Nem ők lesznek azok, akik minden nap Tudor-korabeli szextippeket próbálnak ki (igen, erről is létezik útmutató…), de azért könnyen rávehetők egy-egy újításra. Számukra a jó hangulat és a komfort a kulcs.

41–43 – A magabiztos mókamester

A nagyobb lábúak általában tudják, mit akarnak – és nem szégyellik kimondani. Stabil, határozott energiát visznek a hálószobába, és bár nem ők a legmerészebbek, mégis nagyon intenzívek.

44+ – Az óvatos óriás

A legendás nagy lábúak általában inkább visszafogottabbak elsőre, aztán amikor végre ellazulnak, kiderül, hogy valójában magukban vagy magukon hordozzák a „nagy meglepetést”. Nem feltétlenül kísérletezők, de amit csinálnak, abban nagyon jók. Ők a biztonságos, stabil partnerek – lassan melegszenek be, de nagyot szólnak.