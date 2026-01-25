Két dolog a régenskorról, amiben A Bridgerton család és Jane Austen is hazudott nekünk

Jane Austen megtanított minket álmodozni a régenskor elegáns báljairól és tökéletes derekairól, de jobb, ha tudod, ez az időszak ennél jóval nyugtalanítóbb volt. Nézzük, mit kozmetikázott ki A Bridgerton család!
A régenskor, amiben a Bridgerton család játszódik
A régenskort egyes források 1795 és 1837, míg mások 1811 és 1820 közé teszik, de abban mindenki megegyezik, hogy milyen történelmi esemény adta a nevét. III. György király betegsége miatt fia, György régenshercegként kormányzott, innen az elnevezés. A hosszabb időintervallumot pártolók ide veszik még IV. György, valamint a halálát követően trónra lépő öccse, IV. Vilmos uralkodását is. Talán azért is szerencsésebb ezt a közel 40 éves időszakot tekinteni a régenskornak, mivel csak 1837-ben, a szeánszokat tartó Viktória királynő megkoronázásával vette kezdetét az új korszak. Így ez vált a 18. század és a meghökkentő házassági tanácsairól híres viktoriánus kor közötti híddá.
Talán nem véletlen, hogy ebben a korban játszódik az oly’ népszerű, és hamarosan új évaddal visszatérő A Bridgerton család című sorozat és a ma is közkedvelt írónő, Jane Austen történetei is. Ez a pár évtized ugyanis Nagy-Britannia életében igen izgalmasnak mondható, hiszen a divatban, a politikában és a társadalmi normákban is minden átalakulóban volt. Miközben a felsőbb körök bálról bálra jártak, az országot háborúk, gazdasági hanyatlás és társadalmi elégedetlenség rázta meg. Mit látunk mindebből A Bridgerton családban? Járjunk utána, mi az amit egyik kedvenc sorozatunk elhallgat, vagy legalábbis nem igazán ver nagy dobra előttünk!
Azok a fránya fűzők valahogy nem stimmelnek
Bár A Bridgerton család sorozatban látunk a hölgyeken fűzőt, mégsem úgy viselték, mint a történelmi kor hölgyei. Akkoriban ugyanis a fűző alá mindig vettek fel vékony alsóneműt, ami gyakorlatilag egy hosszú ruhának felelt meg. Ezzel szemben a sorozatban a fűző bekötésekor ilyesmit nem igen láthatunk.
Az sem igaz, hogy a régenskorban csak a nők viselték ezt a kínzóeszköznek is beillő szépségtrükköt. Bizony, a férfiak is hordták, de nem darázsderékra vágytak, hanem katonás, feszes alakra. Ilyet azonban a Bridgerton férfiszereplőinek egyikén sem láthatunk.
A régenskor távolról sem volt egy végtelen Jane Austen-regény
Bálokra készülődő fiatal hölgyek, akiknek az egész életük abból áll, hogy férjet szerezzenek maguknak. Ismerős ez az alapsztori? Csak nem Jane Austen egyik regényéből? Nos, az udvarias flörtök, a házasságközvetítés és a végtelen kerti teázások mind léteztek, épp csak nem mindenkinek. A régenskorban ugyanis Nagy-Britannia háborúban állt Napóleonnal, ráadásul gazdasági válság is sújtotta, ami miatt az élelmiszerárak lehetetlen magasságokba emelkedtek, és zavargások törtek ki. Nem csoda, hogy ebben a zavaros időszakban írta meg Mary Shelley a nemrég remek adaptációt kapó Frankenstein regényét.
A Bridgerton család és Jane Austen szereplőinek világa tehát nem hazugság, azonban az emberek többsége nem a bálokkal, kérőkkel és intrikákkal volt elfoglalva, hanem azzal, hogy tudjon mit enni, és biztonságban lehessen.
Nem hazugság, csak szépítés?
Az, amit például a Bridgerton család bemutat, nem tér el nagyban az akkori valóságtól. Fontos látni, hogy a szegény parasztok és városi munkások élete és küzdelme kevésbé romantikus, mint az előkelő kisasszonyok férjvadászatai és útkeresései. Éppen ezért nem haragudhatunk sem az ilyen jellegű kosztümös filmekre, sorozatokra, se magára Jane Austenra. Érdemes azonban tisztában lenni, hogy a régenskor másik arca meglehetősen zűrös és igazságtalan volt.
