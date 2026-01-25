Két dolog a régenskorról, amiben A Bridgerton család és Jane Austen is hazudott nekünk

Jane Austen megtanított minket álmodozni a régenskor elegáns báljairól és tökéletes derekairól, de jobb, ha tudod, ez az időszak ennél jóval nyugtalanítóbb volt. Nézzük, mit kozmetikázott ki A Bridgerton család!

Történelmi tények, amelyekről bizony hazudott A Bridgerton család

Forrás: Northfoto

A régenskor, amiben a Bridgerton család játszódik

A régenskort egyes források 1795 és 1837, míg mások 1811 és 1820 közé teszik, de abban mindenki megegyezik, hogy milyen történelmi esemény adta a nevét. III. György király betegsége miatt fia, György régenshercegként kormányzott, innen az elnevezés. A hosszabb időintervallumot pártolók ide veszik még IV. György, valamint a halálát követően trónra lépő öccse, IV. Vilmos uralkodását is. Talán azért is szerencsésebb ezt a közel 40 éves időszakot tekinteni a régenskornak, mivel csak 1837-ben, a szeánszokat tartó Viktória királynő megkoronázásával vette kezdetét az új korszak. Így ez vált a 18. század és a meghökkentő házassági tanácsairól híres viktoriánus kor közötti híddá.

Talán nem véletlen, hogy ebben a korban játszódik az oly’ népszerű, és hamarosan új évaddal visszatérő A Bridgerton család című sorozat és a ma is közkedvelt írónő, Jane Austen történetei is. Ez a pár évtized ugyanis Nagy-Britannia életében igen izgalmasnak mondható, hiszen a divatban, a politikában és a társadalmi normákban is minden átalakulóban volt. Miközben a felsőbb körök bálról bálra jártak, az országot háborúk, gazdasági hanyatlás és társadalmi elégedetlenség rázta meg. Mit látunk mindebből A Bridgerton családban? Járjunk utána, mi az amit egyik kedvenc sorozatunk elhallgat, vagy legalábbis nem igazán ver nagy dobra előttünk!

A Bridgerton család és Jane Austen történeteinek végtelen bálozásai nem voltak hazugságok, de azért fedték a teljes valóságot.

Forrás: Northfoto

Azok a fránya fűzők valahogy nem stimmelnek

Bár A Bridgerton család sorozatban látunk a hölgyeken fűzőt, mégsem úgy viselték, mint a történelmi kor hölgyei. Akkoriban ugyanis a fűző alá mindig vettek fel vékony alsóneműt, ami gyakorlatilag egy hosszú ruhának felelt meg. Ezzel szemben a sorozatban a fűző bekötésekor ilyesmit nem igen láthatunk.

Az sem igaz, hogy a régenskorban csak a nők viselték ezt a kínzóeszköznek is beillő szépségtrükköt. Bizony, a férfiak is hordták, de nem darázsderékra vágytak, hanem katonás, feszes alakra. Ilyet azonban a Bridgerton férfiszereplőinek egyikén sem láthatunk.