Rekonstruálták Jákli Mónika utolsó éjszakáját: jó barátja szerint az influenszer bajban érezhette magát

A Szlovákiai Országos Polgárőrség nemrég videót tett közzé, amelyben rekonstruálják Jákli Mónika influenszer tragikus balesetének éjszakáját. A felvétel szerint a szervezet a család megbízásából összegyűjtött információk alapján próbálja felvázolni az eseményeket, hangsúlyozva, hogy az anyag nem hivatalos hatósági megállapítás, és a részletek további tisztázása a rendőrség feladata.

Jákli Mónika január 23-án, este 21 óra körül érkezett Szlovákiába Magyarország felől.

Halála előtt néhány órával, éjfél körül fotó készült Mónikáról és J.K.-ról, valamint annak párjáról.

Az influenszer 3 óra után hagyta el Nagymegyert Alistál irányába, majd 3:25-kor Dunaszerdahelyen jelent meg

3:39-kor Mónika telefonon próbálta elérni T.R.-t telefonon, majd a fent említett J.K.-t is

8 perccel a végzetes baleset előtt a víztározónál luxusautót láttak Nagymegyer felé parkolni,majd Alistál felől Mónika járműve érkezett, nagy sebességgel

3:53-kor történt a halálos baleset, a helyszínre 7 percen belül kiérkeztek a tűzoltók.

A beszámoló kitér Mónika személyes tárgyaira, a mobiltelefonra, és arra is, hogy jó barátja, J.K. szerint az influenszer bajban érezhette magát az éjszaka folyamán, mivel korábban nem fordult elő, hogy éjszaka kereste volna barátait.

A videó szerint a korábbi spekulációk – például hogy Mónika autója Nagymegyer és Alistál között fordult volna meg – nem minden esetben pontosak. A bemutatott fotók alapján Mónika Komárom felől hazautazott Dunaszerdahelyre, majd onnan ismét Komárom irányába indult, mielőtt a halálos baleset bekövetkezett.

A rekonstrukció időrendjét és a helyszíni adatokkal, tanúvallomásokkal kiegészítették: Mónika a balesetet megelőző napon este 21 óra körül érkezett Szlovákiába Magyarország felől. Egy fénykép tanúsága szerint éjfél után készült róla és társairól (ez a videóban 0:50-nél látható), de további részleteket a videó nem közöl.