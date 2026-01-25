Rekonstruálták Jákli Mónika utolsó éjszakáját: jó barátja szerint az influenszer bajban érezhette magát

A Szlovákiai Országos Polgárőrség nemrég videót tett közzé, amelyben rekonstruálják Jákli Mónika influenszer tragikus balesetének éjszakáját. A felvétel szerint a szervezet a család megbízásából összegyűjtött információk alapján próbálja felvázolni az eseményeket, hangsúlyozva, hogy az anyag nem hivatalos hatósági megállapítás, és a részletek további tisztázása a rendőrség feladata.
Rekonstruálták Jákli Mónika tragikus balesetének éjszakáját
- A Szlovákiai Országos Polgárőrség videót tett közzé, amelyben időrendi sorrendben beszéltek az éjszaka történéseiről
- Jákli Mónika január 23-án, este 21 óra körül érkezett Szlovákiába Magyarország felől.
- Halála előtt néhány órával, éjfél körül fotó készült Mónikáról és J.K.-ról, valamint annak párjáról.
- Az influenszer 3 óra után hagyta el Nagymegyert Alistál irányába, majd 3:25-kor Dunaszerdahelyen jelent meg
- 3:39-kor Mónika telefonon próbálta elérni T.R.-t telefonon, majd a fent említett J.K.-t is
- 8 perccel a végzetes baleset előtt a víztározónál luxusautót láttak Nagymegyer felé parkolni,majd Alistál felől Mónika járműve érkezett, nagy sebességgel
- 3:53-kor történt a halálos baleset, a helyszínre 7 percen belül kiérkeztek a tűzoltók.
- A beszámoló kitér Mónika személyes tárgyaira, a mobiltelefonra, és arra is, hogy jó barátja, J.K. szerint az influenszer bajban érezhette magát az éjszaka folyamán, mivel korábban nem fordult elő, hogy éjszaka kereste volna barátait.
Egyre több részlet derül ki Jákli Mónika utolsó éjszakájáról
A videó szerint a korábbi spekulációk – például hogy Mónika autója Nagymegyer és Alistál között fordult volna meg – nem minden esetben pontosak. A bemutatott fotók alapján Mónika Komárom felől hazautazott Dunaszerdahelyre, majd onnan ismét Komárom irányába indult, mielőtt a halálos baleset bekövetkezett.
A rekonstrukció időrendjét és a helyszíni adatokkal, tanúvallomásokkal kiegészítették: Mónika a balesetet megelőző napon este 21 óra körül érkezett Szlovákiába Magyarország felől. Egy fénykép tanúsága szerint éjfél után készült róla és társairól (ez a videóban 0:50-nél látható), de további részleteket a videó nem közöl.
A végzetes éjszaka eseményei időrendi sorrendben
- A felvételek szerint a balesetet megelőző napon, január 23-án, este körülbelül 21 órakor érkezett Mónika Szlovákiába Magyarország felől. Az éjszaka 0:02-kor készült róla és társairól egy fénykép, amely alapján a tartózkodási hely és a kísérői is azonosíthatóak, de további részleteket a videó nem közölt.
- A baleset éjszakáján Mónika Komáromból indult Nagymegyer felé. Valószínűleg Nagymegyeren a Tábor utcánál letért az útról, majd az OMV benzinkútnál hajtott ki a főútra. A Tábor utca utáni kamera nem rögzítette tovább a járművet, de a kultúra házikamera felvételén még látszik, ahogy a város közepén 3:09 és 3:10 között elhagyja Nagymegyert Alistál felé.
- A kameraképek alapján cáfolható, hogy Mónika megfordult volna Alistál előtt, mivel 3:25-kor nagy sebességgel érkezett Dunaszerdahelyre a Vojvodcu Árpád utcába, majd 3:29-kor ismét kihajtott a fatelep irányába.
- Tanúk elmondása szerint körülbelül 3:45-kor Nagymegyer felé, a víztározónál, egy világító luxusautó állt, amely később elindult. Ugyanebben az időszakban egy másik jármű is megjelent, rendkívül nagy sebességgel Alistál felől Nagymegyer irányába, ami feltehetően Mónikáé volt.
- A videóban bemutatott adatok szerint 3:39-kor Mónika telefonon próbálta elérni T.R. nevű ismerősét, de a hívás nem járt sikerrel, mivel a telefon le volt halkítva.
- Ugyanebben az időben egy másik férfit, J.K.-t is próbálta hívni. Az utolsó fénykép Mónikáról J.K.-val és annak párjával 0:02-kor készült.
- A baleset 3:53-kor következett be, a pontos helymeghatározással érkező értesítés alapján. A nagyjából 7 perces mentési idő után a helyszínre érkező nagy mennyiségű tűzoltói és mentői erőfeszítés megkezdte a mentést és az oltást.
- Kb. 20 perccel később érkezett T.R., a családi barát, aki az éjszaka során Mónikát próbálta elérni, és átvehette a nő mobiltelefonját és személyes tárgyait.
- Az autómentés körülbelül 5 órakor kezdődött, a helyszínen pedig 6:30-ra érkezett meg a barát és további segítők. A mentés és a helyszíni intézkedések 9:30-ra fejeződtek be, amikor az összegyűjtött ruházatot, fehérneműt, cipőket és egyéb „nem megnevezett, nem publikus” tárgyakat átadták a családi barátnak.
- A videó rekonstruálja továbbá, hogy 8 és 9:30 között Mónika párja, Dobosi Roderik baráti és családi köréhez tartozó jármű többször is megjelent Mónika dunaszerdahelyi háza előtt, pontos oka egyelőre ismeretlen.
- A szlovák hatóságok később Komárom környékén azonosították Mónika telefonját, és feltételezhető, hogy időnként bekapcsolták a készüléket, ami lehetővé tette a kommunikációt.
A több mint nyolcperces videóban arról is szó esik, hogy Mónika valószínűleg bajban érezhette magát, mivel korábban soha nem fordult elő, hogy éjszaka kereste volna barátját, továbbá az is elhangzik, hogy amikor a vőlegény, Dobosi Roderik megérkezett a helyszínre, elsődlegesen Mónika mobiltelefonja és személyes tárgyai iránt érdeklődött.
Szedlák szerint az események időrendje mostanra összeállt, és egyetlen hiányzó információra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan mi történt Jákli Mónika halála előtt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: