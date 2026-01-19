Csipogós póló, cuminyaklánc – Ezek voltak a '90-es évek imádott „Labubui"

Ha a '90-es évek elején voltál gyerek vagy tini, akkor valószínűleg nemcsak a legutáltabb téli ruhadarabok élnek még élénken az emlékezetedben, hanem a cumi formájú medálok, a Tamagochi, a csipogós póló, az illatos szandál és az illatos tollak is. Ezek a retró tárgyak akkoriban pont olyan státuszszimbólumnak számítottak, mint ma a sztárok által is imádott Labubuk, az okostelefonok, vagy éppen az ear pods. De honnan eredtek ezek az őrületek, és miért váltak meghatározóvá egy egész generáció számára?

Tamagocsi és társai? a '90-es években a Tetris mellett ezek voltak a legmenőbb cuccok.

Forrás: Shutterstock

Színes cumik, a '90-es évek legfelkapottabb kiegészítői

Aggattuk a kulcstartónkra, a tolltartónkra, sőt, akadtak olyanok is, akik annyit halmoztak fel belőlük, hogy rétegezve, rövidebb-hosszabb nyakláncokon viselték. A cuminyakláncok története közel három évtizedre nyúlik vissza. Ha lehet hinni a korabeli tini magazinoknak, akkor a színes, cumi formájú medálokat – amiket manapság charmoknak neveznénk – a Public Enemy nevű amerikai hiphop csapat egyik tagja, a Flavor Flav művésznéven tevékenykedő rapper viselte először (hihetetlen, de még ma is él, 65 éves).

Színes cumik különböző méretekben és színekben a '90-es években.

Forrás: archiv

Nyakba akasztott kiegészítőként először valódi cumit viselt (aztán nyilván szóltak neki, hogy ez több okból is nagyon gáz), majd váltott a műanyag színes cumikra.

A felnőtt társadalomból való menekülést, az ártatlan gyerekkorba való visszavágyódást szerette volna a bébiknek való tárggyal kifejezni.

Hónapokkal később a TLC nevű R’n’B-lánycsapat tagjainál is felbukkant a tárgy, és innentől aztán nem volt megállás: a szájba való ékszerek világuralomra törtek. Az iskolában az a lány volt a menő, aki a legnagyobb cumigyűjteménnyel rendelkezett.

Csipogós pólóval befogadtak az ovis klikkek

Már óvodában elkezdődött a „ki a menőbb” verseny. Egyértelműen az számított a minicsoport sztárjának, aki csipogós pólót viselt, vagyis akinek sikerült az idegösszeomlásig szekíroznia a szüleit, hogy megvegye azt neki. Célja ugyanaz volt, mint bármilyen más felsőruházatnak: öltöztetett, viszont, ha megnyomtuk a póló közepén látható ábrát (maci, eper, virág, cica), akkor a póló csipogó hangot hallatott.

Nyomkodtuk egymást és magunkat óvodában és iskolaidőben. Hát, így teltek el a most 40-es éveiket taposók mindennapjai.

A csipogós és/vagy illatos, zselés anyagú szandálok

Aki ilyet viselt, nagyobb tiszteletnek örvendett, mint Jennifer Lopez 2 milliót érő aranyszínű magassarkúban az Emmy-díjátadón. A zselére emlékeztető, átlátszó műanyagból készült, bolhapiacokon is kapható szandálba ugyan kissé beleizzadt a lábunk, de imádtuk, mert volt, amelyik illatos volt, és volt, amelyiknek a sarka csipogott, ha erőteljesen ráléptünk.