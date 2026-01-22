Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Aranyos felvétel: így birkóznak egymással a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi - Videó

Komáromi Bence
2026.01.22.
Az időjárásnak köszönhetően tartós hótakarók és hangulatos havazások színesítették az elmúlt heteket. Ennek pedig nem mi, hanem a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi örülnek a legjobban.

Újra jelentkezett a macihíradó. A Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi az elmúlt hetekben világhírnévre tettek szert, miután a két főszereplőről, Ootekről és Jorekről számtalan aranyos videót posztoltak a közösségi médiában. Amióta lehullott az első hó, a két mackó folyamatosan csak játszik és élvezi a helyzetet.

Az állatkert gondozói kezdetben csak egy videót töltöttek fel a mackókról, azonban akkora világszenzáció lett a felvételük, hogy azóta naponta ezrek követelik az újabb videókat. Ennek eleget téve csütörtökön újabb képsorokat kaphattunk Ootekékről. Ezen a felvételen a két jegesmedve hógolyózott, birkózott és még jégen lesiklást is bemutattak a kenneljükben. A rajongóik szinte könyörögnek azért, hogy ne olvadjon el a hó és minél tovább láthassák játszani a két brummogót. Páran még azt az ötletet is feldobták, hogy esetleg egy hóágyúval továbbra is élvezhetnék a hóhelyzetet a kedvenceink...

A macihíradó legújabb adását itt tudjátok megtekinteni:

