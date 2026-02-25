Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megérkezett a Legyek ura-sorozat 1. része: brutális visszatérés a kötelező olvasmány rémálmához

kritika sorozat HBO Max
Hajdu Viktória
2026.02.25.
Emlékszel arra a pillanatra, amikor rájöttél, hogy a gyerekek nem mindig ártatlanok? A Legyek ura első epizódja most újra felszakítja azt a bizonyos sebet, ami oly ismerős az általános iskola utolsó osztályából.

Nem, ez nem az a sorozat, amit háttérzajnak kapcsolsz be. Az HBO Max új, A Legyek ura adaptációja már az első részben megmutatja, hogy itt senki nem marad tiszta – értsd mindenhogy. Vigyázat, a leírás spoilert tartalmaz! 

A Legyek urakritika: Jack Thorne új sorozata nem vacsora mellé való

  • A 8. osztályos kötelező olvasmányból készült új sorozat nem nosztalgiázik, hanem gyomorszájon vág.
  • A kameramozgás és a rendezés lenyűgöző, még ha a CGI néha olcsó hatású is.
  • Jack Thorne adaptációja emberközelibb, de kevésbé könyörtelen, mint William Golding eredetije.

Van az a könyv, ami még évek múltán is PTSD-t okoz. A 8. osztályos kötelező olvasmány, A Legyek ura sokunknak nem egyszerű irodalmi élmény volt, hanem kollektív trauma. Rémálmokkal, gyomorgörccsel, és azzal a felnőttes felismeréssel, hogy az emberi természet nem feltétlenül Disney-kompatibilis. Most pedig itt az új sorozatadaptáció az HBO Max kínálatában, amelyet Jack Thorne jegyez – az az alkotó, aki a Kamaszokkal már bizonyította, hogy nem fél a tinédzser fiúk sötét oldalát boncolgatni. 

Mondhatni: tematikusan hazai pályán mozog.

A természet állapota, közelről

Már az első percekben világossá válik, hogy ez nem az a sorozat, amit egy laza vacsora mellé kapcsolsz be. Vonagló puhatestűek, szőrös hernyók, legyek a rothadó húson – a makrófelvételek konkrétan belefúrják magukat a retinádba. A rendezés (Marc Munden munkája) hallucinogén, túlszaturált színekkel operál, halszemoptikás torzításokkal, és olyan természetközeli vágóképekkel, mintha egy lírai természetfilm és egy pszichothriller szerelemgyereke lenne.

És igen. A CGI néha fájóan olcsó. 

A malac nem mindig meggyőző, a kukacok digitális rezgése kissé videójáték-szagú. De a kameramozgás, az atmoszféra és a zenei aláfestés – utóbbi Cristobal Tapia de Veer munkája – olyan nyugtalanító egészet alkot, ami feledteti a technikai zökkenőket.

Golding öröksége: az ember eredendő betegsége

Az eredeti regényt 1954-ben írta William Golding tanárként, a második világháború tapasztalataival a háta mögött. A könyv lényegében a hobbesi emberkép irodalmi példázata: vedd el a társadalmi kereteket, és nem az ártatlanság marad, hanem a bennünk lapuló vad.

Golding nem finomkodott. A szimbolika vastag, biblikus, a „kígyószerű” szörny és a túlérett gyümölcsök allegóriája nem hagy sok teret a kétértelműségnek. A regény az osztályteremben él tovább – ott, ahol generációk tanulták meg, hogy a civilizáció egy vékony máz.

Jack Thorne boncolása: fiúk, nem mítoszok

Jack Thorne adaptációja hű az alaptörténethez: a háború elől evakuált fiúk repülője lezuhan, a szigeten pedig Ralph és Jack között hatalmi harc bontakozik ki. A kövér, szemüveges Röfi az ész hangja, Simon a különös érzékeny figura, a „szörny” pedig lassan beköltözik a fejekbe.

A különbség ott kezdődik, hogy Thorne nem elégszik meg az allegóriával. 

Flashbackekkel próbálja megértetni, hogyan lett Jackből zsarnok, Simonból szomorú kívülálló.

Az egyik anya nélkül búcsúzik a reptéren, a másik a bentlakásos iskolai magányát hordozza magában. A sorozat azt sugallja: a fájdalom újabb fájdalmat szül. Ez az empatikusabb megközelítés egyszerre erénye és gyengéje az adaptációnak. Golding könyörtelen volt, nála a gonosz szinte motiváció nélkül tört felszínre. Thorne inkább pszichologizál. Emberibbé teszi a fiúkat, de ezzel talán tompítja az eredeti mű kegyetlenségét.

Röfi – Az első rész ütőkártyája

Az első epizód címe beszédesen: Piggy vagyis Röfi. És valóban, a rész súlypontja rajta van. A néző szinte érzi a középiskolai megaláztatás hideg verejtékét. Röfi nem pusztán tragikus figura, hanem meglepően karizmatikus – intelligens, esendő, és fájdalmasan aktuális. 

Itt szót kell ejteni a sorozat castingjáról, ami egyszerűen zseniális. A fiúk rémisztően hasonlítanak a könyvben leírtakhoz.

A dinamika Ralph és Jack között pedig ijesztően ismerős. Az atlétikus, könnyed vezető és a populista, indulatokra építő kihívó párharca olyan, mintha nem is egy lakatlan szigeten zajlana.

Nem gyerekeknek való – Mégis róluk szól

Fontos kimondani: hiába gyerekek a szereplők.

Ez nem gyereksorozat!!! 

A keményedő tekintetek, a csordaszellem, az árulások mind-mind felnőtt problémákat tükröznek. A fiúk „férfivá válása” itt nem hősies beavatás, hanem morális leépülés. A sorozat kettős szinten működik: izgalmas túlélőthriller és filozófiai látlelet egyszerre. Nézhető családi beszélgetésindítónak – de csak akkor, ha készen állunk kényelmetlen kérdéseket feltenni magunknak.

Küldetés teljesítve?

Egy adaptáció célja gyakran az, hogy visszavezesse a nézőt a könyvhöz. Ebben a sorozat valószínűleg sikeres lesz. A látvány, a fiatal színészek intenzív játéka és a nyugtalanító zenei világ könnyen rávesz arra, hogy újra levegyük a polcról Golding regényét. És talán újra elgondolkodjunk azon: tényleg jó ötlet volt ezt 14 évesekkel olvastatni?

Értékeles: 10/9

És nagy valószínűséggel, ha így halad végig a történet azt a +1 pontot is megkapja tőlünk. 

A sorozat hetente dob majd ki egy új részt az HBO Maxra. Tarts velünk és tud meg hogyan alakul a történetük!

Ezek is érdekelhetnek:

Üvöltő szelek-kritika: mestermű vagy irodalmi vandalizmus?

Rózsaszín hálószoba, vörös égbolt és egy szerelem, ami inkább esztétikai döntés, mint végzet. Megnéztük az Üvöltő szeleket Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével.

Drakula-kritika: Luc Besson modern, látványos vámpírrománca meglepő, de működik

Ha azt hitted, a vámpírok már mindent megmutattak, Caleb Landry Jones most újraharapja a mítoszt és ezúttal nem csak a vér folyik.

A megmentő: Jason Statham újra megment mindenkit, csak most kicsit fáradtabban − Kritika

Jason Statham megint elvonult a világ elől, megint megtalálják, és megint nagyon rossz ötlet volt felpiszkálni. A kérdés csak az: unjuk már A megmentőt? Figyelem, az írás spoilert tartalmaz!

 

