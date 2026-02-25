Megérkezett a Legyek ura-sorozat 1. része: brutális visszatérés a kötelező olvasmány rémálmához

Nem, ez nem az a sorozat, amit háttérzajnak kapcsolsz be. Az HBO Max új, A Legyek ura adaptációja már az első részben megmutatja, hogy itt senki nem marad tiszta – értsd mindenhogy. Vigyázat, a leírás spoilert tartalmaz!

Megérkezett az HBO Max-ra A Legyek ura sorozat első része.

Forrás: IMDb

A Legyek urakritika: Jack Thorne új sorozata nem vacsora mellé való A 8. osztályos kötelező olvasmányból készült új sorozat nem nosztalgiázik, hanem gyomorszájon vág.

A kameramozgás és a rendezés lenyűgöző, még ha a CGI néha olcsó hatású is.

Jack Thorne adaptációja emberközelibb, de kevésbé könyörtelen, mint William Golding eredetije.

Van az a könyv, ami még évek múltán is PTSD-t okoz. A 8. osztályos kötelező olvasmány, A Legyek ura sokunknak nem egyszerű irodalmi élmény volt, hanem kollektív trauma. Rémálmokkal, gyomorgörccsel, és azzal a felnőttes felismeréssel, hogy az emberi természet nem feltétlenül Disney-kompatibilis. Most pedig itt az új sorozatadaptáció az HBO Max kínálatában, amelyet Jack Thorne jegyez – az az alkotó, aki a Kamaszokkal már bizonyította, hogy nem fél a tinédzser fiúk sötét oldalát boncolgatni.

Mondhatni: tematikusan hazai pályán mozog.

A természet állapota, közelről

Már az első percekben világossá válik, hogy ez nem az a sorozat, amit egy laza vacsora mellé kapcsolsz be. Vonagló puhatestűek, szőrös hernyók, legyek a rothadó húson – a makrófelvételek konkrétan belefúrják magukat a retinádba. A rendezés (Marc Munden munkája) hallucinogén, túlszaturált színekkel operál, halszemoptikás torzításokkal, és olyan természetközeli vágóképekkel, mintha egy lírai természetfilm és egy pszichothriller szerelemgyereke lenne.

És igen. A CGI néha fájóan olcsó.

A malac nem mindig meggyőző, a kukacok digitális rezgése kissé videójáték-szagú. De a kameramozgás, az atmoszféra és a zenei aláfestés – utóbbi Cristobal Tapia de Veer munkája – olyan nyugtalanító egészet alkot, ami feledteti a technikai zökkenőket.

Golding öröksége: az ember eredendő betegsége

Az eredeti regényt 1954-ben írta William Golding tanárként, a második világháború tapasztalataival a háta mögött. A könyv lényegében a hobbesi emberkép irodalmi példázata: vedd el a társadalmi kereteket, és nem az ártatlanság marad, hanem a bennünk lapuló vad.