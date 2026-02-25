Ezeket még tuti nem hallottad A Bridgerton családról – Tudtad, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt?

Kedves, nyájas olvasó! Míg Lady Whistledown a városi elit legpolgárpukkasztóbb pletykáit tárja fel, addig mi A Bridgerton család forgatási körülményeibe túrtunk kicsit bele. És aranybányára bukkantunk! Ezeket a funfacteket még biztosan nem hallottad a forgatási körülményekkel kapcsolatban!
A Bridgerton család – Szerelem, szex, intrika, vagyis minden, ami kell
A Bridgerton család 2020-as bemutatójától kezdve imádjuk a brit elit életéről szóló sorozat világát, mely tökéletesen kielégíti a női fantáziát a buggyos férfiingjeivel és a vágytól feltüzelt pillanataival. És bizony a sorozat már nem csak a képernyőkön létezik, valóságos kultuszt teremtett maga köré. A Bridgerton-lázban újra reflektorfénybe került a régenskori divat, a randitrendek között is a Bridgerton-féle storybooking hódít, sőt, az év legszexibb pasijának nem mást választottak, mint a szexi Anthony Bridgertont, akarjuk mondani Jonathan Bailey-t.
Mindenki várja A Bridgerton család 4. évadának – ami egy újragondolt Hamupipőke-sztori – folytatását, hiszen tudnunk kell, hogy mi fog történni a szolgálólány és a Bridgerton-fiú között. A legfrissebb hírek szerint pedig számíthatunk újabb történetekre is, ugyanis egy-két közkedvelt figura saját spin-off műsort fog kapni.
Titkok a forgatásról – Hogy mit csináltak A Bridgerton család karakterek?
Ezektől az érdekességektől most lehidalsz! Lássuk, melyek a sorozat legnagyobb kulisszatitkai!
1. Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt
A sort nem is kezdhetnénk mással: a 2. évad főszereplőjével, Anthony Bridgertonnal, akinek külön fenéksminkese volt, hogy a hátsó fele ragyogóbb legyen a kamerák előtt. Mindent a szexi felvételekért, ugye?
2. Daphne és Simon elég közel került egymáshoz már az első jelenetük során
Pontosabban a Daphnét játszó Phoebe Dynevor és a Simont játszó Regé-Jean Page került közel egymáshoz az első közös jelenetükben, hiszen nem időrendben haladtak a forgatás során. Emlékszel az elég intim pillanatokat tartalmazó könyvtári jelenetre a két főszereplő között? Na igen, az volt az első jelenet, amit a színészek együtt leforgattak. Kellemetlen lehetett…
3. Penelope és Colin összetört egy bútort egy pikáns jelenet forgatása alatt
Bizony, a Colint játszó Luke Newton és a Penelopét játszó Nicola Coughlan között annyira felizzott a levegő, hogy az egyik felettébb romantikus hangvételű jelenet során eltörték az egyik szófát, amin épp történt az aktus.
4. Majdnem Erzsébet királynővel forgattak együtt
Simonnak és Daphnénak elég sietősen kellett kitárgyalni az ügyüket Sarolta királynő előtt az 1. évadban, hiszen a jelenet felvétele után a forgatási helyszínül szolgáló Lancester House-ra a néhai Erzsébet királynőnek volt szüksége.
5. Lady Whistledown végig az Egyesült Államokban tartózkodott
Tudtad, hogy Lady Whistledownnak az ikonikus Julie Andrews kölcsönzi a hangját? Mivel az egészet egy stúdióban kell felmondania, ezért a színésznőnek nem is kellett az Egyesült Királyságba utaznia, ahol a sorozatot forgatják – vagyis Lady Whistledown végig az USA-ból üzengetett az angol elit tagjainak.
Forgatási titkok A Bridgerton családból
Minden produkciónak megvannak a maga kulisszatitkai, ám a Bridgerton még így is kiemelkedik a mezőnyből. Ugyanis fenéksminkesektől bútortörögetésig minden volt a forgatások alatt – és még mi minden vár ránk a következő évadok során!
Ha még többet olvasnál a sorozatról, akkor ezeket se hagyd ki!