Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 25., szerda Géza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
kulisszatitkok

Ezeket még tuti nem hallottad A Bridgerton családról – Tudtad, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt?

profimedia -
kulisszatitkok Jonathan Bailey A Bridgerton család
A filmek és sorozatok forgatása tele van meglepetésekkel. Egy-egy produkció legyártása körülményesebb, mint gondolnánk – és ez a kedvenc netflixes sorozatunkkal, A Bridgerton családdal sincs másképp. Elhoztuk a lemeglepőbb érdekességeket a négy évad forgatásáról.

Kedves, nyájas olvasó! Míg Lady Whistledown a városi elit legpolgárpukkasztóbb pletykáit tárja fel, addig mi A Bridgerton család forgatási körülményeibe túrtunk kicsit bele. És aranybányára bukkantunk! Ezeket a funfacteket még biztosan nem hallottad a forgatási körülményekkel kapcsolatban!

A Bridgerton család
A Bridgerton család forgatása tele volt érdekességekkel.
Forrás: Norhtfoto

A Bridgerton család – Szerelem, szex, intrika, vagyis minden, ami kell

A Bridgerton család 2020-as bemutatójától kezdve imádjuk a brit elit életéről szóló sorozat világát, mely tökéletesen kielégíti a női fantáziát a buggyos férfiingjeivel és a vágytól feltüzelt pillanataival. És bizony a sorozat már nem csak a képernyőkön létezik, valóságos kultuszt teremtett maga köré. A Bridgerton-lázban újra reflektorfénybe került a régenskori divat, a randitrendek között is a Bridgerton-féle storybooking hódít, sőt, az év legszexibb pasijának nem mást választottak, mint a szexi Anthony Bridgertont, akarjuk mondani Jonathan Bailey-t.

Mindenki várja A Bridgerton család 4. évadának – ami egy újragondolt Hamupipőke-sztori – folytatását, hiszen tudnunk kell, hogy mi fog történni a szolgálólány és a Bridgerton-fiú között. A legfrissebb hírek szerint pedig számíthatunk újabb történetekre is, ugyanis egy-két közkedvelt figura saját spin-off műsort fog kapni.

Titkok a forgatásról – Hogy mit csináltak A Bridgerton család karakterek?

Ezektől az érdekességektől most lehidalsz! Lássuk, melyek a sorozat legnagyobb kulisszatitkai!

1. Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt

A sort nem is kezdhetnénk mással: a 2. évad főszereplőjével, Anthony Bridgertonnal, akinek külön fenéksminkese volt, hogy a hátsó fele ragyogóbb legyen a kamerák előtt. Mindent a szexi felvételekért, ugye?

Anthony és Kate a 2. évadban
Anthony és Kate párosát imádtuk a 2. évadban.
Forrás: Northfoto

2. Daphne és Simon elég közel került egymáshoz már az első jelenetük során

Pontosabban a Daphnét játszó Phoebe Dynevor és a Simont játszó Regé-Jean Page került közel egymáshoz az első közös jelenetükben, hiszen nem időrendben haladtak a forgatás során. Emlékszel az elég intim pillanatokat tartalmazó könyvtári jelenetre a két főszereplő között? Na igen, az volt az első jelenet, amit a színészek együtt leforgattak. Kellemetlen lehetett…

2020 - Bridgerton - TV Set, A Bridgerton család
A Bridgerton család: Hastings hercege és Daphne Bridgerton között nagyon sok intim pillanat volt az első évadban Forrás: Netflix
Forrás: NORTHFOTO/© 2020 by Entertainment Pictures

3. Penelope és Colin összetört egy bútort egy pikáns jelenet forgatása alatt

Bizony, a Colint játszó Luke Newton és a Penelopét játszó Nicola Coughlan között annyira felizzott a levegő, hogy az egyik felettébb romantikus hangvételű jelenet során eltörték az egyik szófát, amin épp történt az aktus.

Colin és Penelope az összetört bútorral
A szereplők büszkén mosolyognak az összetört bútor mellett.
Forrás: Profimedia

4. Majdnem Erzsébet királynővel forgattak együtt

Simonnak és Daphnénak elég sietősen kellett kitárgyalni az ügyüket Sarolta királynő előtt az 1. évadban, hiszen a jelenet felvétele után a forgatási helyszínül szolgáló Lancester House-ra a néhai Erzsébet királynőnek volt szüksége.

5. Lady Whistledown végig az Egyesült Államokban tartózkodott

Tudtad, hogy Lady Whistledownnak az ikonikus Julie Andrews kölcsönzi a hangját? Mivel az egészet egy stúdióban kell felmondania, ezért a színésznőnek nem is kellett az Egyesült Királyságba utaznia, ahol a sorozatot forgatják – vagyis Lady Whistledown végig az USA-ból üzengetett az angol elit tagjainak.

Julie Andrews Lady Whistledownként
Julie Andrews ikonikus hangján csendül fel a pletykarovat írójának, Lady Whistledownnak a hangja.
Forrás: GettyImages

Forgatási titkok A Bridgerton családból

Minden produkciónak megvannak a maga kulisszatitkai, ám a Bridgerton még így is kiemelkedik a mezőnyből. Ugyanis fenéksminkesektől bútortörögetésig minden volt a forgatások alatt – és még mi minden vár ránk a következő évadok során!

Ha még többet olvasnál a sorozatról, akkor ezeket se hagyd ki!

Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Bridgerton család sikere az évek során látványosan megdobta a szereplők gázsiját, miközben egyes mellékszereplők ma már többet keresnek, mint a főhősök.

Nem hülye, csak vak: ezért nem ismeri fel Benedict Sophie-t a Bridgertonban

Te emlékszel minden szexi idegenre egy maszkkal, félhomályban, pár pohár után? Ugye, hogy nem ilyen egyszerű. Rájöttünk, miért van Benedict Bridgertonnak olyan nehéz dolga.

A Bridgerton 4. évadának második része a legsötétebb pillanatokat hozhatja el: valaki meghal

Egyre több Bridgerton-rajongó gyanakszik arra, hogy a sorozat negyedik évada durva fordulatot hoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu