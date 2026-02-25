Ezeket még tuti nem hallottad A Bridgerton családról – Tudtad, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt?

Kedves, nyájas olvasó! Míg Lady Whistledown a városi elit legpolgárpukkasztóbb pletykáit tárja fel, addig mi A Bridgerton család forgatási körülményeibe túrtunk kicsit bele. És aranybányára bukkantunk! Ezeket a funfacteket még biztosan nem hallottad a forgatási körülményekkel kapcsolatban!

A Bridgerton család forgatása tele volt érdekességekkel.

Forrás: Norhtfoto

A Bridgerton család – Szerelem, szex, intrika, vagyis minden, ami kell

A Bridgerton család 2020-as bemutatójától kezdve imádjuk a brit elit életéről szóló sorozat világát, mely tökéletesen kielégíti a női fantáziát a buggyos férfiingjeivel és a vágytól feltüzelt pillanataival. És bizony a sorozat már nem csak a képernyőkön létezik, valóságos kultuszt teremtett maga köré. A Bridgerton-lázban újra reflektorfénybe került a régenskori divat, a randitrendek között is a Bridgerton-féle storybooking hódít, sőt, az év legszexibb pasijának nem mást választottak, mint a szexi Anthony Bridgertont, akarjuk mondani Jonathan Bailey-t.

Mindenki várja A Bridgerton család 4. évadának – ami egy újragondolt Hamupipőke-sztori – folytatását, hiszen tudnunk kell, hogy mi fog történni a szolgálólány és a Bridgerton-fiú között. A legfrissebb hírek szerint pedig számíthatunk újabb történetekre is, ugyanis egy-két közkedvelt figura saját spin-off műsort fog kapni.

Titkok a forgatásról – Hogy mit csináltak A Bridgerton család karakterek?

Ezektől az érdekességektől most lehidalsz! Lássuk, melyek a sorozat legnagyobb kulisszatitkai!

1. Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt

A sort nem is kezdhetnénk mással: a 2. évad főszereplőjével, Anthony Bridgertonnal, akinek külön fenéksminkese volt, hogy a hátsó fele ragyogóbb legyen a kamerák előtt. Mindent a szexi felvételekért, ugye?

Anthony és Kate párosát imádtuk a 2. évadban.

Forrás: Northfoto

2. Daphne és Simon elég közel került egymáshoz már az első jelenetük során

Pontosabban a Daphnét játszó Phoebe Dynevor és a Simont játszó Regé-Jean Page került közel egymáshoz az első közös jelenetükben, hiszen nem időrendben haladtak a forgatás során. Emlékszel az elég intim pillanatokat tartalmazó könyvtári jelenetre a két főszereplő között? Na igen, az volt az első jelenet, amit a színészek együtt leforgattak. Kellemetlen lehetett…